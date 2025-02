eQ Oyj:n tilinpäätöstiedote 2024 – eQ:n liikevoitto 34,5 miljoonaa euroa, osinkoehdotus 0,66 euroa

eQ Oyj tilinpäätöstiedote

4.2.2025, klo 8:00

Tammi-joulukuu 2024 lyhyesti

Konsernin nettoliikevaihto oli katsauskaudella 65,6 miljoonaa euroa (70,9 MEUR 1.1.-31.12.2023). Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 63,8 miljoonaa euroa (70,8 MEUR).

Konsernin liikevoitto laski 13 prosenttia ja oli 34,5 miljoonaa euroa (39,7 MEUR).

Konsernin tulos oli 27,4 miljoonaa euroa (31,5 MEUR).

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,66 euroa (0,78 euroa).

Varainhoito-segmentin nettoliikevaihto laski 13 prosenttia 58,5 miljoonaan euroon (66,9 MEUR) sekä liikevoitto 19 prosenttia 33,7 miljoonaan euroon (41,4 MEUR). Varainhoito-segmentin hallinnointipalkkiot laskivat 10 prosenttia 55,6 miljoonaan euroon (62,0 MEUR) ja tuottosidonnaiset palkkiot laskivat 35 prosenttia 3,6 miljoonaan euroon (5,4 MEUR). Hallinnoitavat varat kasvoivat katsauskauden aikana 4 prosenttia 13,4 miljardiin euroon (12,9 mrd. EUR 31.12.2023).

Corporate Finance -segmentin nettoliikevaihto oli 5,3 miljoonaa euroa (3,9 MEUR) sekä liikevoitto

1,5 miljoonaa euroa (0,7 MEUR).

1,5 miljoonaa euroa (0,7 MEUR). Sijoitukset-segmentin liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (-0,6 MEUR).

Konsernin oman pääoma- ja kiinteistörahastosijoitustoiminnan nettokassavirta oli 0,8 miljoonaa euroa (-0,1 MEUR).

Osinkoehdotus on 0,66 euroa (0,80 euroa) osakkeelta.

Loka-joulukuu 2024 lyhyesti

Konsernin nettoliikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 14,8 miljoonaa euroa (18,5 MEUR 1.10.-31.12.2023). Konsernin nettopalkkiotuotot olivat 14,0 miljoonaa euroa (19,3 MEUR).

Konsernin liikevoitto laski 29 prosenttia ja oli 6,9 miljoonaa euroa (9,8 MEUR).

Konsernin tulos oli 5,5 miljoonaa euroa (7,8 MEUR).

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,19 euroa).

Varainhoito-segmentin nettoliikevaihto laski vuoden viimeisellä neljänneksellä 22 prosenttia 13,0 miljoonaan euroon (16,6 MEUR) sekä liikevoitto 29 prosenttia 6,9 miljoonaan euroon (9,7 MEUR). Liikevoiton laskuun vuoden viimeisellä neljänneksellä vaikutti yhden Private Equity -rahaston jaksotetun tuottosidonnaisen palkkion alaskirjaus (1,8 MEUR).

Avainluvut 1-12/24 1-12/23 Muutos 10-12/24 10-12/23 Muutos Nettoliikevaihto konserni, MEUR 65,6 70,9 -7 % 14,8 18,5 -20 % Varainhoito nettoliikevaihto, MEUR 58,5 66,9 -13 % 13,0 16,6 -22 % Corporate Finance nettoliikevaihto, MEUR 5,3 3,9 34 % 1,0 2,7 -63 % Sijoitukset nettoliikevaihto, MEUR 1,1 -0,6 287 % 0,6 -1,0 164 % Konsernihallinto ja eliminoinnit nettoliikevaihto, MEUR 0,8 0,6 0,1 0,2 Liikevoitto konserni, MEUR 34,5 39,7 -13 % 6,9 9,8 -29 % Varainhoito liikevoitto, MEUR 33,7 41,4 -19 % 6,9 9,7 -29 % Corporate Finance liikevoitto, MEUR 1,5 0,7 125 % 0,0 1,6 -97 % Sijoitukset liikevoitto, MEUR 1,1 -0,6 287 % 0,6 -1,0 164 % Konsernihallinto liikevoitto, MEUR -1,8 -1,7 -0,6 -0,5 Kauden tulos, MEUR 27,4 31,5 -13 % 5,5 7,8 -29 % Avainluvut 1-12/24 1-12/23 Muutos 10-12/24 10-12/23 Muutos Tulos / osake, EUR 0,66 0,78 -14 % 0,13 0,19 -30 % Osinkoehdotus / osake, EUR 0,66 0,80 -18 % Oma pääoma / osake, EUR 1,77 1,85 -4 % 1,77 1,85 -4 % Kulu/tuotto -suhde, konserni, % 47,4 43,8 8 % 53,3 47,1 13 % Likvidit varat, MEUR 17,0 33,4 -49 % 17,0 33,4 -49 % Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitukset, MEUR 17,0 16,6 3 % 17,0 16,6 3 % Korolliset lainat, MEUR 0,0 0,0 0 % 0,0 0,0 0 % Hallinnoitavat varat ilman raportointipal-veluita, mrd. EUR 10,4 10,0 4 % 10,4 10,0 4 % Hallinnoitavat varat yhteensä, mrd. EUR 13,4 12,9 4 % 13,4 12,9 4 %

Vt. toimitusjohtaja Janne Larma

Maailman talous on kehittynyt melko vaisusti vuoden 2024 aikana ja erityisesti Euroalueen talouskasvu on ollut vaatimatonta. Euroopan keskuspankki laski vuoden aikana ohjaus- ja talletuskorkoja neljä kertaa ja talletuskorko oli vuoden lopussa 3,0 %. Euroopan pohjainflaatio ja inflaationäkymät ovat laskeneet ja Euroopan talouden arvioidaan elpyvän varsin hitaasti, minkä seurauksen markkinat olettavat talletuskoron laskevan noin kahteen prosenttiin vuonna 2025. Yhdysvalloissa sen sijaan talous kasvaa ja kehittyy hyvin ja lisäksi inflaation ei arvioida laskevan merkittävästi. Näistä syistä korot ovat Yhdysvalloissa merkittävästi Eurooppaa korkeammat.

Keskuspankkien keventämä rahapolitiikka ja erityisesti Yhdysvaltojen talouskasvu loivat pohjan vahvalle osakemarkkinalle vuonna 2024. Yhdysvaltojen vahva kurssinousu (33 %) nosti globaalien kehittyneiden markkinoiden kehitystä seuraavia indeksejä (27 %). Kehittyvien markkinoiden positiivista kehitystä (15 %) vauhditti Kiinan nousujakso vuoden jälkipuoliskolla. Euroopassa osakeindeksit nousivat vähemmän (9 %) ja Pohjoismaissa kurssit laskivat hieman.

Korkomarkkinoilla tuotot olivat positiivisia, niin lyhyen koron ja pitkien korkojen osalta. Parhaiten tuotti viime vuonna High Yield -yrityslainat, reilut kahdeksan prosenttia.

eQ:n tilikauden tulos laski

Konsernin nettoliikevaihto oli katsauskaudella 65,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 34,5 miljoonaa euroa. Nettoliikevaihto laski 7 prosenttia ja liikevoitto 13 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

eQ Varainhoidon tulos laski, hallinnoitavat varat kasvoivat

eQ Varainhoidon nettoliikevaihto laski katsauskaudella 13 prosenttia 58,5 miljoonaan euroon. Nettoliikevaihdon lasku, 8,4 miljoonaa euroa, selittyy edellisvuotta alemmilla kiinteistövarainhoidon hallinnointipalkkioilla. Sekä perinteisen- että Private Equity -varainhoidon hallinnointipalkkiotuotot sen sijaan nousivat edellisvuodesta, perinteinen 6 prosenttia ja Private Equity 8 prosenttia. eQ Varainhoidon liikevoitto laski 19 prosenttia ollen katsauskaudella 33,7 miljoonaa euroa. Liikevoiton laskuun vaikutti yllä mainittujen seikkojen lisäksi yhden Private Equity -rahaston jaksotetun tuottosidonnaisen palkkion alaskirjaus,1,8 miljoonaa euroa.

Myynnillisesti vuosi 2024 oli hyvä Private Equity -varainhoidon osalta. Vuonna 2024 Private Equity -varainkeruussa oli Pohjois-Eurooppaan sijoittava eQ PE XVI North -rahasto sekä eQ PE SF V- ja eQ VC II -rahastot. Näihin kolmeen rahastoon keräsimme yli 360 miljoonaa euroa, mikä on erinomainen suoritus. Perinteisen varainhoidon osalta hallinnoitavat varat kasvoivat lähes 300 miljoonaa euroa eli 8 prosenttia vuoden 2023 loppuun verrattuna. Kiinteistövarainhoidossa haastava markkinatilanne vaikutti siihen, että hallinnoitavat varat laskivat reilut 200 miljoonaa euroa.

eQ panostaa vuosi vuodelta enemmän vastuullisuuteen ja se on keskeinen osa meidän sijoitustoimintaamme. Saimme jälleen erinomaiset arvosanat mm. PRI-arvioinnissa, jossa pärjäsimme vertailuryhmää paremmin ja saimme viidessä osioissa täydet viisi tähteä. Lisäksi kiinteistöalan GRESB-tutkimuksessa molempien kiinteistörahastojemme tulokset olivat sekä koko vastaajajoukkoa että eQ:n verrokkiryhmän keskiarvoja parempia. eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahasto ylsi jopa verrokkiryhmänsä parhaaksi.

eQ Varainhoidon käytettyys nousi vuoden 2024 SFR-tutkimuksessa ja 68 % noin sadasta Suomen suurimmasta instituutiosijoittajasta käyttää eQ:n palveluita. Vaihtoehtoisissa sijoituksissa – eQ:n tapauksessa kiinteistö- ja private equity -sijoitukset – eQ oli ylivoimaisesti käytetyin varainhoitaja. eQ:n laatuarvio laski vuonna 2024, mikä tutkimuksen mukaan johtuu ennen kaikkea heikentyneistä sijoitustuotoista kiinteistösegmentissä. Tavoitteenamme on nousta takaisin laadun kärkeen.

Finanssivalvonta teki eQ Rahastoyhtiöön tarkastuksen, jonka tarkastusraportin saimme viime vuonna. Fivan toimenkuvaan kuuluu tehdä tarkastuksia aika ajoin ja tarkastus oli osa Fivan normaalia toimintaa. Edellisestä tarkastuksesta eQ:lla oli yli kymmenen vuotta. Raportissa nousi esille havaintoja, jotka olemme käyneet hyvässä yhteistyössä läpi Fivan kanssa ja kaikki tarvittavat toimet on toimeenpantu viime vuoden kuluessa. Rohkenen sanoa, että tämän tyyppiset tarkastukset ovat sekä toiminnan että viranomaisyhteistyön kannalta hyödyllisiä.

Adviumin tulos kasvoi

Advium onnistui kasvattamaan nettoliikevaihtoaan, vaikka yrityskauppojen määrä Suomessa laski edellisvuodesta ja kiinteistömarkkina-aktiviteetti pysyi erittäin alhaisena. Adviumin nettoliikevaihto oli katsauskaudella 5,3 miljoonaa euroa (3,9 MEUR). Liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa (0,7 MEUR).

Advium toimi vuoden 2024 aikana neuvonantajana neljässä julkistetussa yritysjärjestelyssä ja yhdessä julkistetussa kiinteistötransaktiossa. Näistä kaksi olivat julkisia ostotarjouksia, kun Purmo Groupista ja Innofactorista tehtiin ostotarjoukset. Lisäksi Advium toimi Aspo Oyj:n neuvonantajana OP Infra Suomen vähemmistösijoituksen osalta ja Forcitin neuvonantajana, kun yhtiö sopi ostavansa osan Orican Suomen ja Ruotsin liiketoiminnoista.

Sijoitusten tulos ja kassavirta kasvoivat

Sijoitukset-segmentin liikevoitto nousi edellisvuodesta ja oli 1,1 miljoonaa euroa (-0,6 MEUR). Nettokassavirta oli 0,8 miljoonaa euroa (-0,1 MEUR). Pääoma- ja kiinteistörahastosijoitusten tasearvo oli vuoden lopussa 17,0 miljoonaa euroa (31.12.2023 16,6 MEUR). eQ Oyj teki vuoden aikana 1 miljoonan euron sijoitussitoumuksen eQ PE XVI -rahastoon.

Muutoksia eQ:n johdossa

eQ Oyj:n ja eQ Varainhoito Oy:n toimitusjohtaja Mikko Koskimies jätti toimitusjohtajan tehtävät vakavan sairauden johdosta lokakuun 2024 lopussa. Koskimies menehtyi marraskuussa. Mikko oli arvostettu kollega ja hyvä ystävä. Jäämme kaikki kaipaamaan Mikkoa.

eQ Varainhoito Oy:n varatoimitusjohtaja Tero Estovirta nimitettiin lokakuun lopussa eQ Varainhoito Oy:n toimitusjohtajaksi ja eQ-konsernin johtoryhmän jäseneksi.

Jacob af Forselles nimitettiin katsauskaudella Advium Corporate Finance Oy:n toimitusjohtajaksi ja eQ-konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän aloitti tehtävässään elokuun alussa.

Näkymät

Suomen kiinteistömarkkinoiden vaikea markkinatilanne jatkui vuonna 2024. Arviomme on, että kiinteistömarkkinan tilanne tasaantui loppuvuotta kohden ja tuottovaatimukset eivät pääsääntöisesti enää nousseet vuoden viimeisellä neljänneksellä. Markkinalikviditeetti pysyi kuitenkin erittäin matalla tasolla. Kiinteistömarkkinan tilanne on yleisesti yhä haastava. Useissa kotimaisissa avoimissa kiinteistörahastoissa lunastuksia ei ole pystytty määräaikaan mennessä toteuttamaan ja sijoittajat ovat joutuneet odottamaan rahojaan. Varoja lunastusten maksuihin hankitaan pääosin kohteita myymällä ja kun transaktiomarkkina on edelleen hiljainen, on lunastusten maksuja jouduttu siirtämään. Matalampi korkotaso ja talouden kasvu vaikuttavat positiivisesti kiinteistömarkkinaan. Markkinat arvioivat, että korkojen lasku Euroopassa jatkuu ja talous alkaa vähitellen elpyä. Jos nämä arviot toteutuvat, oletamme vuoden 2025 olevan parempi kiinteistömarkkinoilla kuin mitä vuosi 2024 oli.

Nykytilanteen johdosta eQ:n kiinteistörahastojen hallinnointipalkkioiden määrän arvioidaan laskevan vuonna 2025 edellisvuoteen verrattuna.

eQ:n Private Equity -tuotteiden myynti on jatkunut vahvana ja uskomme, että suomalaiset varainhoitoasiakkaat kasvattavat Private Equity -allokaatioitaan salkuissaan tulevina vuosina. Arvioimme, että eQ:n Private Equity -varainhoidon palkkiot kasvavat vuonna 2025 viime vuoteen verrattuna. Private Equity -rahastojen irtautumismarkkina oli vuonna 2024 odotettua hiljaisempi. Tämän johdosta eQ:lle tuloutuvien Private Equity -varainhoidon tuottosidonnaisten palkkioiden ajoitukset ovat siirtyneet eteenpäin. Tuottosidonnaisten palkkioiden oletetaan kasvavan vuodesta 2026 alkaen, jolloin usean Private Equity -tuotteen arvioidaan siirtyvän tuottosidonnaiseen palkkiovaiheeseen.

Perinteisen varainhoidon osalta uskomme markkina-asemamme olevan hyvä. Palkkioiden kehitys on pitkälti riippuvainen markkinakehityksestä.

***

eQ:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2024 on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön internetsivuilta www.eQ.fi.

eQ Oyj

Lisätietoja:

Janne Larma, vt. toimitusjohtaja, puh. +358 9 6817 8920

Antti Lyytikäinen, talousjohtaja, puh. +358 9 6817 8741

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi, keskeiset tiedotusvälineet

eQ-konserni on kotimainen Varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 13,4 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.

Liite