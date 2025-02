Coloplast A/S - Regnskabsmeddelelse, Q1 2024/25

2024/25

Delårsrapport, 1. kvartal 2024/25

1. oktober 2024 – 31. december 2024

Coloplast leverede en organisk vækst på 8% og en overskudsgrad1 på 27% i 1. kvartal, som forventet. Den rapporterede omsætning målt i danske kroner steg 6%, negativt påvirket af frasalget af hudplejeforretningen og valutaudvikling.

Den organiske vækst pr. forretningsområde var 7% i Stomi, 7% i Kontinens, 11% i Stemme og Respiratorisk Pleje, 12% i Avanceret Sårpleje og 1% i Urologi.

Væksten i den kroniske forretning var drevet af solide bidrag fra Europa og USA, mens væksten i Øvrige markeder blev hæmmet af en høj baseline sidste år. Luja™ var den primære vækstbidrager inden for Kontinens.

Væksten i Stemme og Respiratorisk Pleje blev drevet af et fortsat godt momentum i både Laryngektomi og Trakeostomi.

Avancerede Sårbandager leverede i kvartalet en vækst på 6%, drevet af Europa. I december 2024 afhændede Coloplast sin hudplejeforretning for at forenkle forretningsdriften og forbedre profitabilitet i Avanceret Sårpleje.

Kerecis leverede en vækst på 32% på baggrund af fortsat øgede markedsandele og en overskudsgrad før afskrivninger vedrørende købsprisallokering på 12%, som forventet. I USA blev Kerecis medtaget på listen over tilskudsberettigede produkter til behandling af diabetiske fodsår i den endelige dækningspolitik (LCD), der blev annonceret den 14. november 2024. Den endelige LCD-politik træder i kraft den 13. april 2025.

Væksten i Urologi blev negativt påvirket af en frivillig produkttilbagekaldelse inden for blæresygdomme og kirurgiske produkter (ca. 25 mio. kr. i 1. kvartal), delvist opvejet af solide resultater i den endourologiske forretning. Produkttilbagekaldelsen forventes at have en effekt på ca. 15 mio. kr. i 2. kvartal. Salget af de berørte produkter forventes at genoptages i februar.

Driftsresultatet (EBIT) 1 udgjorde 1.912 mio. kr., svarende til en stigning på 5% i forhold til sidste år. Overskudsgraden 1,2 var 27% mod 28% sidste år og omfatter et højere niveau af kommercielle og logistiske omkostninger, inklusive ca. 20 mio. kr. ekstraordinære omkostninger relateret til etableringen af distributionscentret i USA, samt en negativ effekt af valutaer.

udgjorde 1.912 mio. kr., svarende til en stigning på 5% i forhold til sidste år. Overskudsgraden var 27% mod 28% sidste år og omfatter et højere niveau af kommercielle og logistiske omkostninger, inklusive ca. 20 mio. kr. ekstraordinære omkostninger relateret til etableringen af distributionscentret i USA, samt en negativ effekt af valutaer. Den ordinære skattesats i 1. kvartal var 22%, mens den effektive skattesats udgjorde 41% som følge af en ekstraordinær udgift i forbindelse med overdragelsen af Kerecis' immaterielle (IP) rettigheder fra Island til Danmark for at sikre konsistens med Coloplasts skattemodel. IP-overdragelsen vil medføre en skattebetaling i Island, der vil påvirke pengestrømmene tidligst fra regnskabsåret 2026/27, som bliver fuldt udlignet af reducerede skattebetalinger i Danmark fra regnskabsåret 2024/25.

Det justerede 3 nettoresultat før særlige poster udgjorde 1.438 mio. kr., en stigning på 214 mio. kr. i forhold til sidste år. Den justerede 3 udvandede indtjening pr. aktie (EPS) før særlige poster steg 17% til 6,38 kr. Inklusive overdragelsen af Kerecis' IP-rettigheder udgjorde nettoresultatet, før særlige poster, 1.102 mio. kr., mens EPS før særlige poster faldt 10% til 4,89 kr.

nettoresultat før særlige poster udgjorde 1.438 mio. kr., en stigning på 214 mio. kr. i forhold til sidste år. Den justerede udvandede indtjening pr. aktie (EPS) før særlige poster steg 17% til 6,38 kr. Inklusive overdragelsen af Kerecis' IP-rettigheder udgjorde nettoresultatet, før særlige poster, 1.102 mio. kr., mens EPS før særlige poster faldt 10% til 4,89 kr. Det justerede3 afkast af investeret kapital efter skat og før særlige poster var 15%, hvilket er på niveau med sidste år. Inklusive effekten af overdragelsen af Kerecis' IP-rettigheder var afkastet af investeret kapital efter skat og før særlige poster 11%.

Forventningen til 2024/25 med organisk vækst på 8-9% og en overskudsgrad før særlige poster på ca. 28% er uændret.

Den organiske omsætningsvækst antager fortsat godt momentum, et bidrag fra Kerecis på ca. 1 procentpoint og forbedret vækst i Urologi i 2. halvår.

Den rapporterede vækst i danske kroner forventes nu at være ca. 7% mod tidligere 8-9% og omfatter en negativ effekt på ca. 1,5 procentpoint af frasalget af hudplejeforretningen (10 måneder) og en neutral effekt fra valutaer.

Den rapporterede overskudsgrad før særlige poster 4 antages at være positivt påvirket af et lavere inflationspres på inputomkostninger og drage fordel af initiativerne til forbedring af profitabiliteten i Avanceret Sårpleje, en udvanding på ca. 100 basispoints fra Kerecis og en begrænset positiv effekt fra valutaer.

antages at være positivt påvirket af et lavere inflationspres på inputomkostninger og drage fordel af initiativerne til forbedring af profitabiliteten i Avanceret Sårpleje, en udvanding på ca. 100 basispoints fra Kerecis og en begrænset positiv effekt fra valutaer. Anlægsinvesteringer forventes fortsat at udgøre ca. 1,4 mia. kr. Den ordinære skattesats forventes fortsat at være ca. 22%, mens den effektive skattesats forventes nu at være ca. 40% som følge af den ekstraordinære effekt af overdragelsen af Kerecis' immaterielle rettigheder. Den langsigtede forventning til en skattesats på ca. 23% er uændret.

“Vi leverer et første kvartal som forventet med 8% organisk vækst og en EBIT-margin på 27%. Jeg vil fremhæve en god start på året for vores kroniske forretning i Europa og USA, hvilket inkluderer et betydeligt vækstbidrag fra vores nye kateterplatform Luja™. De positive takter opvejer svagere resultater i kvartalet fra Øvrige markeder samt vores urologiforretning. Endeligt er jeg tilfreds med, at vores to seneste opkøb, Atos Medical og Kerecis, fortsætter med at levere tocifret vækst – og derved løfter behandlingsstandarden for mennesker, der lever med intime sundhedsbehov,” siger adm. direktør Kristian Villumsen.

1. Før særlige poster på 74 mio. kr. i 1. kvartal 2024/25. 2. Før særlige poster på 15 mio. kr. i 1. kvartal 2023/24. 3. Justeret for effekten af overdragelsen af Kerecis' immaterielle rettigheder. 4. For regnskabsåret 2024/25 forventes særlige poster at udgøre en omkostning på ca. 130 mio. kr.





Telekonference

Afholdes den 4. februar 2025 kl. 11.00 dansk tid og forventes at vare ca. en time.

Hvis du ønsker at deltage aktivt i Q&A-delen, skal du registrere dig på forhånd ved at klikke på følgende link, hvorefter du modtager en e-mail med telefonnummeret til telekonferencen: Registrér dig her

Tilgå telekonferencen direkte her: Telekonference 1. kvartal 2024/25





