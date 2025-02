eQ Oyj Pörssitiedote

4.2.2025, klo 8:30

Varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2024 antaman valtuutuksen nojalla eQ Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta optio-ohjelmasta eQ-konsernin avainhenkilöille.

Optio-oikeuksia on vuoden 2025 optio-ohjelmassa yhteensä 1 360 000 kappaletta ja kullakin optio-oikeudella voi merkitä yhden eQ Oyj:n uuden osakkeen. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi näin ollen optio-oikeuksien 2025 perusteella nousta enintään 1 360 000 uudella osakkeella, ja optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden laimennusvaikutus on korkeintaan noin 3,3 % nykyiselle osakemäärälle.

Optioilla merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa 1.3.2028 ja päättyy 31.5.2030. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella on 12,30 euroa. Merkintähintaa alennetaan ehtojen mukaisissa tapauksissa, muun muassa ennen osakkeiden merkintää tapahtuvien osingonjakojen ja vapaan oman pääoman palautusten määrällä. Merkintähinta vastaa kahden kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettua osakekurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

eQ Oyj:n hallitus on 3. helmikuuta 2025 päättänyt antaa optio-ohjelman 2025 perusteella hallituksen nimeämille eQ-konsernin palveluksessa oleville avainhenkilöille yhteensä 1 180 000 optio-oikeutta. Optio-ohjelma 2025:n piirissä on noin neljännes eQ-konsernin henkilöstöstä. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optioilla pyritään kannustamaan optionsaajia pitkäjänteiseen työntekoon eQ-konsernin omistaja-arvon parantamiseksi sekä toimimaan pitkällä aikavälillä eQ-konsernin etujen mukaisesti.

Optio-ohjelman 2025 ehdot ovat kokonaisuudessaan liitteenä sekä nähtävissä eQ Oyj:n internetsivuilla.

Helsinki 4.2.2025

eQ Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Lakiasiainjohtaja Juha Surve, +358 9 6817 8733

eQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 13,4 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

