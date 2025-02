Lleida.net vuelve a crecer a doble dígito en el 2024, e incrementa su facturación en un 16%

Madrid, 4 de febrero.- La cotizada española Lleida.net incrementó en el año 2024 unas ventas de 2,56 millones de euros, un 16% más que en el año anterior, de acuerdo con la información remitida hoy al mercado.



En los 12 meses del periodo, la empresa facturó 19,05 millones de euros, o 2,56 millones más que el año pasado.



En el 2024, la compañía registró un EBITDA de 3,26 millones de beneficio en el ejercicio, frente a los 84.000 euros que vio en el 2023. Esto representa un crecimiento del 3792% YoY.



El resultado antes de impuestos registró un incremento del 131%, con un crecimiento de más de 3,56 millones de euros en el 2024.



Este año, Lleida.net ganó 840.000 euros, y remontó las pérdidas del año anterior, que fueron de 2,72 millones.



“Los esfuerzos que la empresa ha acometido en el año 2024 han visto sus frutos y han demostrado que Lleida.net continúa siendo una empresa fuerte y un referente tecnológico a nivel europeo”, explicó Sisco Sapena, CEO de la empresa.



CRECIMIENTO EN TODAS LAS LÍNEAS DE NEGOCIO



El éxito de la reestructuración de la política comercial de la compañía acometida a finales del 2023 se ha reflejado de forma transversal en todas sus líneas de negocio.



Tanto los servicios de contratación, notificación, ICX wholesale e incluso la línea SMS han crecido a doble dígito en el 2024.



El principal crecimiento se vio en la línea de servicios de Notificación Electrónica Certificada, que registró un aumento del 25%, o 404.000 euros más que en el 2023, y que se colocó en 2,04 millones.



En términos absolutos, la línea ICX Wholesale observó un incremento en las ventas de 1,34 millones de euros, o un 24% YoY, hasta los 6,92 millones.



REDUCCIÓN DEL 18% DE LA DEUDA A LARGO PLAZO



El año pasado, la empresa se vio obligada a poner en marcha un Plan de Reestructuración, que implicó un ERE y el cierre de varias filiales y oficinas fuera de Europa, entre otras acciones de choque.



La efectividad de las medidas puesta en marcha se han visto claramente en una reducción de la deuda financiera neta de un 22%, o unos dos millones de euros, y se sitúa en 7,41 millones.



Durante el año, la compañía ha trabajado activamente para amortizar su deuda a largo plazo, que se ha reducido en un importante 22%, o 2,3 millones de euros.



En este momento, la empresa se encuentra con una posición de deuda de 8,44 millones de euros, 2,4 millones de euros menos que a finales del 2023.



En paralelo a la reducción de la deuda, la empresa acometió una reducción del coste de personal del 19% y de los servicios exteriores del 25%, por un total aproximado de dos millones de euros de ahorro.





