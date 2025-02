4th February 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 3rd February 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 11,673 Lowest price per share (pence): 689.00 Highest price per share (pence): 706.00 Weighted average price per day (pence): 693.8315

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 71,306,268 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 71,306,268 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 693.8315 11,673 689.00 706.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 03 February 2025 08:08:05 114 706.00 XLON 00320738309TRLO1 03 February 2025 08:08:05 123 706.00 XLON 00320738310TRLO1 03 February 2025 08:18:02 115 702.00 XLON 00320746030TRLO1 03 February 2025 08:31:49 115 699.00 XLON 00320754842TRLO1 03 February 2025 08:41:42 39 697.00 XLON 00320760599TRLO1 03 February 2025 08:41:42 86 697.00 XLON 00320760598TRLO1 03 February 2025 08:41:42 125 698.00 XLON 00320760600TRLO1 03 February 2025 09:06:15 125 692.00 XLON 00320779292TRLO1 03 February 2025 09:20:37 120 693.00 XLON 00320792084TRLO1 03 February 2025 09:21:53 124 695.00 XLON 00320792910TRLO1 03 February 2025 09:23:59 80 693.00 XLON 00320794175TRLO1 03 February 2025 09:33:52 117 697.00 XLON 00320802068TRLO1 03 February 2025 09:40:55 116 696.00 XLON 00320807991TRLO1 03 February 2025 09:41:00 124 695.00 XLON 00320808052TRLO1 03 February 2025 09:52:27 100 696.00 XLON 00320816526TRLO1 03 February 2025 09:52:27 22 696.00 XLON 00320816525TRLO1 03 February 2025 10:19:59 36 694.00 XLON 00320821835TRLO1 03 February 2025 10:19:59 85 694.00 XLON 00320821834TRLO1 03 February 2025 10:49:16 75 696.00 XLON 00320823185TRLO1 03 February 2025 10:49:16 121 695.00 XLON 00320823186TRLO1 03 February 2025 11:04:32 61 695.00 XLON 00320823588TRLO1 03 February 2025 11:04:32 59 695.00 XLON 00320823587TRLO1 03 February 2025 11:04:32 59 695.00 XLON 00320823589TRLO1 03 February 2025 11:04:37 120 696.00 XLON 00320823591TRLO1 03 February 2025 11:04:37 120 695.00 XLON 00320823592TRLO1 03 February 2025 11:16:16 119 696.00 XLON 00320824018TRLO1 03 February 2025 11:29:08 122 696.00 XLON 00320824577TRLO1 03 February 2025 11:42:12 38 695.00 XLON 00320825184TRLO1 03 February 2025 11:42:12 38 695.00 XLON 00320825183TRLO1 03 February 2025 11:42:12 41 695.00 XLON 00320825182TRLO1 03 February 2025 11:42:12 117 695.00 XLON 00320825181TRLO1 03 February 2025 11:42:12 117 695.00 XLON 00320825180TRLO1 03 February 2025 11:59:03 73 693.00 XLON 00320826093TRLO1 03 February 2025 11:59:03 49 693.00 XLON 00320826092TRLO1 03 February 2025 12:03:58 123 691.00 XLON 00320826295TRLO1 03 February 2025 12:06:35 125 690.00 XLON 00320826441TRLO1 03 February 2025 12:06:35 125 690.00 XLON 00320826440TRLO1 03 February 2025 12:28:49 238 689.00 XLON 00320827436TRLO1 03 February 2025 13:03:18 125 689.00 XLON 00320828478TRLO1 03 February 2025 13:10:32 117 690.00 XLON 00320828695TRLO1 03 February 2025 13:14:28 117 690.00 XLON 00320828820TRLO1 03 February 2025 13:14:28 117 690.00 XLON 00320828819TRLO1 03 February 2025 13:35:46 117 690.00 XLON 00320829555TRLO1 03 February 2025 13:35:46 117 690.00 XLON 00320829554TRLO1 03 February 2025 13:35:46 234 690.00 XLON 00320829553TRLO1 03 February 2025 13:39:34 230 689.00 XLON 00320829757TRLO1 03 February 2025 13:39:34 9 689.00 XLON 00320829756TRLO1 03 February 2025 13:49:52 2 689.00 XLON 00320830230TRLO1 03 February 2025 13:49:52 119 689.00 XLON 00320830231TRLO1 03 February 2025 14:02:46 61 691.00 XLON 00320830873TRLO1 03 February 2025 14:02:46 180 691.00 XLON 00320830872TRLO1 03 February 2025 14:05:35 235 690.00 XLON 00320830968TRLO1 03 February 2025 14:13:44 39 692.00 XLON 00320831627TRLO1 03 February 2025 14:14:25 129 692.00 XLON 00320831673TRLO1 03 February 2025 14:22:50 197 692.00 XLON 00320832184TRLO1 03 February 2025 14:22:50 118 692.00 XLON 00320832183TRLO1 03 February 2025 14:30:10 15 692.00 XLON 00320832422TRLO1 03 February 2025 14:30:16 200 692.00 XLON 00320832423TRLO1 03 February 2025 14:30:16 32 692.00 XLON 00320832424TRLO1 03 February 2025 14:39:16 453 693.00 XLON 00320833050TRLO1 03 February 2025 14:39:16 27 693.00 XLON 00320833049TRLO1 03 February 2025 14:41:02 136 692.00 XLON 00320833294TRLO1 03 February 2025 14:41:02 109 692.00 XLON 00320833293TRLO1 03 February 2025 14:53:40 27 692.00 XLON 00320834056TRLO1 03 February 2025 14:53:40 168 692.00 XLON 00320834055TRLO1 03 February 2025 14:53:40 54 692.00 XLON 00320834054TRLO1 03 February 2025 15:01:25 368 692.00 XLON 00320834578TRLO1 03 February 2025 15:01:25 123 692.00 XLON 00320834579TRLO1 03 February 2025 15:03:29 366 693.00 XLON 00320834672TRLO1 03 February 2025 15:07:00 248 693.00 XLON 00320834908TRLO1 03 February 2025 15:19:17 104 694.00 XLON 00320835559TRLO1 03 February 2025 15:19:17 12 694.00 XLON 00320835558TRLO1 03 February 2025 15:20:40 115 693.00 XLON 00320835663TRLO1 03 February 2025 15:20:40 114 693.00 XLON 00320835662TRLO1 03 February 2025 15:20:40 104 693.00 XLON 00320835661TRLO1 03 February 2025 15:20:40 125 693.00 XLON 00320835660TRLO1 03 February 2025 15:22:20 351 694.00 XLON 00320835890TRLO1 03 February 2025 15:22:20 117 693.00 XLON 00320835891TRLO1 03 February 2025 15:25:43 39 697.00 XLON 00320836425TRLO1 03 February 2025 15:26:56 125 698.00 XLON 00320836554TRLO1 03 February 2025 15:27:49 122 698.00 XLON 00320836681TRLO1 03 February 2025 15:31:32 374 698.00 XLON 00320836910TRLO1 03 February 2025 15:35:54 49 698.00 XLON 00320837184TRLO1 03 February 2025 15:35:54 73 698.00 XLON 00320837183TRLO1 03 February 2025 15:39:34 117 697.00 XLON 00320837550TRLO1 03 February 2025 15:40:02 119 696.00 XLON 00320837576TRLO1 03 February 2025 15:46:05 51 696.00 XLON 00320837844TRLO1 03 February 2025 15:46:05 68 696.00 XLON 00320837843TRLO1 03 February 2025 15:46:05 27 696.00 XLON 00320837842TRLO1 03 February 2025 15:46:05 92 696.00 XLON 00320837841TRLO1 03 February 2025 15:48:45 121 696.00 XLON 00320837973TRLO1 03 February 2025 15:52:05 100 697.00 XLON 00320838132TRLO1 03 February 2025 15:52:05 54 697.00 XLON 00320838131TRLO1 03 February 2025 15:55:09 124 696.00 XLON 00320838290TRLO1 03 February 2025 15:58:59 118 697.00 XLON 00320838572TRLO1 03 February 2025 16:00:01 118 696.00 XLON 00320838605TRLO1 03 February 2025 16:00:07 119 695.00 XLON 00320838609TRLO1 03 February 2025 16:07:59 120 693.00 XLON 00320839243TRLO1 03 February 2025 16:16:00 6 694.00 XLON 00320839648TRLO1 03 February 2025 16:16:00 76 694.00 XLON 00320839647TRLO1 03 February 2025 16:19:50 66 694.00 XLON 00320840022TRLO1 03 February 2025 16:19:50 58 694.00 XLON 00320840021TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970