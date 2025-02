Communiqué de presse

Atos classé dans le top 5 % du secteur des services IT dans le classement ESG 2024 de S&P Global

Paris, France – 4 février 2025 – Le groupe Atos annonce aujourd’hui avoir été reconnu par S&P Global comme l'une des entreprises les plus durables au monde dans son secteur pour la 11e année consécutive. Atos a obtenu un score de 74/100 dans l’évaluation des pratiques de développement durable des entreprises (Corporate Sustainability Assessment - CSA) de S&P Global pour l’année 2024, ce qui place Atos dans le top 5 % du secteur des services IT. En comparaison, le score moyen des 166 entreprises également évaluées est de 32/100. La note élevée d'Atos reflète son engagement de longue date d'Atos en faveur du développement durable et ses performances exemplaires en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

L'évaluation a souligné des points forts en gestion environnementale et en transparence du reporting – une reconnaissance pour l'ambitieux programme environnemental d'Atos lancé il y a 14 ans.

Alexandra Knupe, Directrice de la Responsabilité Sociétale d'Entreprise d'Atos, commente : « Atos est fier de se classer parmi les 5 % des entreprises des services IT les plus performantes en RSE au niveau mondial. L’évaluation de S&P Global reconnaît notre engagement à viser l'excellence en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Leur amélioration continue a pour objectif d’établir un standard de référence dans l'industrie et à contribuer positivement aux défis environnementaux et sociaux mondiaux. »

Le CSA de S&P Global est une évaluation annuelle des pratiques des entreprises en matière de développement durable qui couvre plus de 10 000 entreprises dans le monde. Depuis 1999, le CSA mesure des critères de durabilité à la fois d’ordre général et propres à chaque secteur. Vous trouverez plus d'informations sur la méthodologie CSA ici (en anglais).

Atos a récemment obtenu la médaille EcoVadis « Platinum » pour son engagement en faveur du développement durable pour la 5ème année consécutive, après avoir reçu la médaille d'or EcoVadis pendant 8 ans. Pour en savoir plus sur le programme RSE d'Atos, cliquez ici.

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 82 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Florence Vayleux | florence.vayleux@atos.net | +33 (0) 6 32 12 22 96

Pièce jointe