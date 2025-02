BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 4. februar 2025

SELSKABSMEDDELELSE NR. 3/2025

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S OFFENTLIGGØR GENNEMFØRELSE AF FORTEGNINGSEMISSION OG SAMLET ANTAL AKTIER OG STEMMERETTIGHEDER

MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIST OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL USA, KINA, HONG KONG, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I ANDRE JURISDIKTIONER, HVOR DETTE VILLE VÆRE ULOVLIGT. DENNE MEDDELELSE UDGØR IKKE OG ER IKKE EN DEL AF ET TILBUD OM AT SÆLGE ELLER EN OPFORDRING TIL AT GIVE ET TILBUD PÅ KØB ELLER TEGNING AF VÆRDIPAPIRER I USA, KINA, HONG KONG, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DETTE VILLE VÆRE ULOVLIGT.

Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S ("Brøndby" eller "Selskabet") offentliggør i dag gennemførelsen af den fortegningsemission, som Selskabet offentliggjorde 10. januar 2025, ("Udbuddet").

Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 1/2025 og 2/2025 af henholdsvis 10. januar 2025 og 31. januar 2025.

Forud for Udbuddet udgør Selskabets registrerede aktiekapital nominelt DKK 142.583.183,25, fordelt på 570.332.733 aktier a nominelt DKK 0,25.

Selskabet har pr. datoen for denne meddelelse registreret kapitalforhøjelsen vedrørende de nye aktier, der er tegnet i forbindelse med Udbuddet, ("Nye Aktier"), svarende til en værdi på nominelt DKK 142.583.183,25 fordelt på 570.332.733 Nye Aktier a nominelt DKK 0,25, i Erhvervsstyrelsen.

Efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen udgør Selskabets aktiekapital således nominelt DKK 285.166.366,50 fordelt på 1.140.665.466 aktier a nominelt DKK 0,25. Det samlede antal stemmerettigheder i Selskabet udgør 1.140.665.466.

De Nye Aktier forventes at blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S under den eksisterende ISIN-kode for Selskabets eksisterende aktier, DK0010247956, 5. februar 2025, og den midlertidige ISIN-kode for de Nye Aktier forventes at blive lagt sammen med ISIN-koden for Selskabets eksisterende aktier 6. februar 2025 efter kl. 17.59 dansk tid.

Den opdaterede version af vedtægterne er tilgængelig på Selskabets hjemmeside: www.brondby.com.

Rådgivere i forbindelse med Udbuddet

Accura Advokatpartnerselskab fungerer som juridisk rådgiver for Selskabet.

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos kommunikationschef Christian Schultz på telefon 31 41 41 85.

Vigtig meddelelse

Udsagnene i denne meddelelse kan indeholde "fremadrettede udsagn", der udtrykker forventninger til fremtidige begivenheder eller resultater. Fremadrettede udsagn kan kendes på brugen af fremadrettede udtryk, herunder "mener", "skønner", "forudser", "regner med", "forventer", "agter", "kan", "vil", "søger", "bør" og "tilsigter" eller negationer eller andre variationer af hver af ovenstående eller sammenlignelige udtryk, og på drøftelser om strategi, planer, målsætninger, mål, fremtidige begivenheder eller hensigter. Disse udsagn er baseret på aktuelle forventninger og indebærer risici og usikkerhed, fordi de vedrører begivenheder og afhænger af omstændigheder, der måske eller måske ikke indtræffer i fremtiden. Der er en række faktorer, som kan medføre, at de faktiske resultater eller udviklingen afviger væsentligt fra dem, der direkte eller indirekte skabes gennem de fremadrettede udsagn. Hver af de antagelser, der ligger til grund for fremadrettede udsagn, kan vise sig at være unøjagtige eller ukorrekte, og det er derfor ikke sikkert, at de resultater, der forventes i fremadrettede udsagn, faktisk opnås. Intet i denne meddelelse skal fortolkes som en bekræftelse af, at Udbuddet vil blive gennemført, eller af omfanget af Udbuddet eller prisen på de værdipapirer, Selskabet udsteder. Modtagere af denne meddelelse opfordres kraftigt til ikke at lægge utilbørlig vægt på nogen af ovenstående udsagn. Der er ingen garanti for, at de mål og forventninger, der er beskrevet ovenfor, vil blive realiseret eller vise sig at være korrekte. Da disse udsagn er baseret på antagelser og/eller skøn og er underlagt risici og usikkerheder, kan de faktiske resultater eller udfald afvige væsentligt fra dem, der er beskrevet ovenfor.

Denne meddelelse er ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe værdipapirer udstedt af Selskabet i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner. Denne meddelelse udgør ikke et udbudsdokument eller et prospekt som defineret i forordning (EU) nr. 2017/1129 af 14. juni 2017 med senere ændringer, og intet heri indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen bør købe eller tegne værdipapirer i Selskabet, medmindre det sker på grundlag af oplysninger i et prospekt, som Selskabet offentliggør i forbindelse med et potentielt udbud og optagelse af sådanne værdipapirer til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen. Efter offentliggørelse vil en kopi af et sådant prospekt være tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Denne meddelelse og oplysningerne heri er udelukkende til orientering og må ikke distribueres i eller til De Forenede Amerikanske Stater (herunder USA's territorier og besiddelser, amerikanske delstater og District of Columbia) ("USA") eller i eller til andre jurisdiktioner, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og denne meddelelse og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i sådanne jurisdiktioner. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om eller en del af et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe nogen værdipapirer i USA. Hverken Fortegningsretterne eller de Nye Aktier er blevet eller vil blive registreret i henhold til U.S. Securities Act af 1933 med senere ændringer ("U.S. Securities Act") eller i henhold til værdipapirlovgivningen i nogen stat i USA (således som den term er defineret i Regulation S i U.S. Securities Act ("Regulation S")), og de må hverken direkte eller indirekte udbydes, sælges eller leveres i eller til USA, hvis registrering mangler, medmindre det sker i henhold til en undtagelse fra eller i en transaktion, der ikke er underlagt, registreringskravene i U.S. Securities Act og i overensstemmelse med gældende statslig og anden værdipapirlovgivning i USA. Det er ikke hensigten at registrere nogen værdipapirer, som er nævnt heri, i USA eller at udbyde værdipapirerne til offentligheden i USA.

For så vidt angår medlemsstaterne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, bortset fra Danmark, er denne meddelelse kun stilet til og rettet mod investorer i medlemsstater i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der opfylder kriterierne for en undtagelse fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder "kvalificerede investorer" i henhold til artikel 2(e) i prospektforordningen (forordning (EU) 2017/1129) med senere ændringer.

For så vidt angår Storbritannien er ingen værdipapirer, som Selskabet har udstedt, blevet udbudt, og de vil ikke blive udbudt, i henhold til Prospektet til offentligheden i Storbritannien forud for offentliggørelsen af et prospekt vedrørende Fortegningsretterne og de Nye Aktier, som er blevet godkendt af Financial Conduct Authority i Storbritannien i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1129, idet den udgør en del af den nationale lovgivning i medfør af European Union (Withdrawal) Act 2018, ("Den Britiske Prospektforordning") og Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA"), bortset fra at de Nye Aktier og Fortegningsretterne til enhver tid kan udbydes til offentligheden i Storbritannien i henhold til følgende undtagelser i Den Britiske Prospektforordning: (a) til en juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i § 2 i Den Britiske Prospektforordning, (b) til færre end 150 fysiske eller juridiske personer (bortset fra kvalificerede investorer som defineret i § 2 i Den Britiske Prospektforordning), forudsat at der opnås forudgående samtykke fra den finansielle rådgiver til sådanne udbud, eller (c) efter andre omstændigheder, der er omfattet af § 86 i FSMA, forudsat at et sådant udbud af Fortegningsretter eller de Nye Aktier ikke kræver, at Selskabet eller den finansielle rådgiver offentliggør et prospekt i henhold til § 85 i FSMA eller artikel 3 i Den Britiske Prospektforordning eller et prospekttillæg i henhold til artikel 23 i Den Britiske Prospektforordning.

I Storbritannien distribueres denne meddelelse kun til, og den er kun rettet mod, kvalificerede investorer som defineret i Den Britiske Prospektforordning, som: (i) er personer med professionel erfaring inden for forhold vedrørende investeringer, der er omfattet af § 19(5) i den britiske Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 med senere ændringer ("FSMA-bekendtgørelsen"), (ii) er personer, der er omfattet af FSMA-bekendtgørelsens § 49(2)(a) til (d) (selskaber med høj nettoformue, foreninger, der ikke drives i selskabsform, osv.), eller (iii) er andre personer, som de ellers lovligt kan formidles til (alle disse personer benævnes samlet "Relevante Personer"). I Storbritannien rettes Prospektet kun mod Relevante Personer, og personer, der ikke er Relevante Personer, må ikke handle på baggrund af eller støtte ret på Prospektet. I Storbritannien er enhver investering eller investeringsaktivitet, som Prospektet vedrører, kun tilgængelig for Relevante Personer og vil kun blive foretaget med Relevante Personer. Personer, der ikke er Relevante Personer, bør ikke handle på baggrund af eller støtte ret på Prospektet eller dets indhold.

For så vidt angår Rusland og Belarus er ingen værdipapirer blevet udbudt, og de vil ikke blive udbudt, i henhold til Udbuddet til russiske eller belarusiske statsborgere, fysiske personer bosiddende i Rusland eller Belarus (bortset fra statsborgere i EU, EØS eller Schweiz og personer med opholdstilladelse i EU, EØS eller Schweiz, med forbehold for de begrænsninger, der gælder for investorer i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, juridiske personer, enheder eller organer etableret i Rusland og Belarus (herunder EU-filialer af sådanne juridiske personer, men undtagen datterselskaber af russiske eller belarusiske juridiske enheder, der er organiseret eller stiftet i EU, med forbehold for de restriktioner, der gælder for investorer i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, eller fysiske eller juridiske personer, hvor udstedelse af værdipapirer til sådanne personer ville resultere i en overtrædelse af gældende sanktioner.

Vedhæftede filer