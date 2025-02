Muudatused AS Trigon Property Development juhatuses

AS-i Trigon Property Development nõukogu otsustas valida uueks juhatuse liikmeks Alo Nõmmiku, kelle volitused algasid 4. veebruar 2025 ning kehtivad 3 aastat.

Alo Nõmmik liitus Trigon Capital grupiga 2024 aasta maikuus kinnisvaraarenduse juhina. Varasemalt on Alo Nõmmik töötanud Kaamos Ehitus OÜ tegevjuhina ja AS Restor ehitus- ja kinnisvaradirektorina. Alo on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) ehitustehnika erialal ning tegelenud kinnisvaraarenduse ja ehitamisega alates 1993. aastast nii Eestis kui ka välismaal.

Alo Nõmmik ei oma hetkeseisuga AS Trigon Property Development aktsiaid.

AS Trigon Property Development juhatus tegutseb alates 4. veebruarist 2025 koosseisus Rando Tomingas ja Alo Nõmmik.