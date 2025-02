COIL: Stijgende activiteit in 2024: Omzet en licentie-inkomsten gaan met +10,5% naar 24,1 mln. €

PERSBERICHT



















Brussel, 4 februari 2025 (17.45 uur)



Wereldwijd nr. 1

op het gebied van aluminiumanodisatie

Stijgende activiteit in 2024:

Omzet en licentie-inkomsten

gaan met +10,5% naar 24,1 mln. €

COIL, wereldmarktleider op het gebied van continue aluminiumanodisatie publiceert vandaag zijn inkomsten 2024.

Evolutie van de activiteit





(in miljoen euro) 2024 2023 Evolutie Toeleveringsdiensten 17,42 17,45 - 0,2% Totaalpakket1 4,73 4,40 + 7,5% Jaaromzet 22,15 21,85 + 1,4% Licenties en royalty’s 2,00 - n.v.t. Totale bedrijfsopbrengsten 24,15 21,85 + 10,5%

Hoogtepunten van het boekjaar





In de loop van het boekjaar 2024 heeft COIL zijn economisch model verder ontwikkeld om zijn waardecreërend vermogen te versterken en zijn groei voort te zetten op markten met een groot groeipotentieel.

In februari tekende COIL een strategische overeenkomst met een Chinees bedrijf om zijn technologie in Azië te exploiteren. De overeenkomst voorziet in de bouw van een fabriek in Fuzhou die gespecialiseerd is in continue anodisatie, waarbij COIL technische expertise levert en een exclusieve licentie verleent voor China, Zuidoost-Azië en Noordoost-Azië. Als tegenprestatie ontvangt COIL vooruitbetalingen, mijlpaalbetalingen (milestones) en royalty’s, en neemt de vennootschap een participatie van 5% in het Chinese bedrijf. In de loop van het boekjaar zijn de eerste upfront payments ontvangen. Deze overeenkomst vormt een belangrijke groeimotor en opent nieuwe perspectieven op de Aziatische markt.

Ondanks een onzeker macro-economisch klimaat en toenemende concurrentie in Europa heeft COIL op commercieel vlak in 2024 een omzetgroei van 1,4% gerealiseerd. Deze prestatie wordt ondersteund door een opwaartse trend in de verkoop van toeleveringsdiensten en het herstel van de verkoop van het totaalpakket in het vierde kwartaal.

Toeleveringsdiensten: trendmatige verbetering van de verkoop





De omzet van de toeleveringsdiensten bleef stabiel met 17,42 mln. € en vertegenwoordigt 78,7% van de totale omzet, tegenover 79,9% in 2023. Nadat 2023 en het begin van het boekjaar werden beïnvloed door een lange periode van voorraadverminderingen in de distributieketen, schommelde de verkoop aanzienlijk per kwartaal. Waar het tweede en derde kwartaal een solide groei lieten zien die gedragen werd door een omvangrijke bestelling voor een walserij, liet het vierde kwartaal een daling zien van 2,3%. Deze tendens is vooral te verklaren door de afwachtende houding van metaaldistributeurs, die geconfronteerd werden met een vertraging van de Europese economie en zeer volatiele LME-aluminiumprijzen.

Totaalpakket: opleving in het vierde kwartaal





Ondanks de conjuncturele vertraging van de vraag in Europa bedraagt de omzet van het totaalpakket 4,7 mln. €, een stijging van 7,5% ten opzichte van vorig jaar, en vertegenwoordigt 21,3% van de totale omzet, tegen 20,1% een jaar eerder. Na een sterke daling in de eerste negen maanden van het jaar herstelde de verkoop in het vierde kwartaal sterk (+133%) dankzij de levering van omvangrijke bestellingen in Europa.

Overige bedrijfsopbrengsten: eerste royalty’s uit de samenwerkings- en licentieovereenkomst in China





In de loop van het boekjaar 2024 leverden de licentie-inkomsten uit de samenwerkingsovereenkomst in China 2,0 mln. € aan royalty’s op, ofwel 8,3% van de totale bedrijfsopbrengsten. De vennootschap verwacht verdere mijlpaalbetalingen en een constante stroom aan royalty’s. Deze overeenkomst zou naar verwachting in 2025 extra niet-recurrente inkomsten moeten opleveren.

Vooruitzichten





De vennootschap wil haar succes in continue anodisatie herhalen op nieuwe markten met een hoog groeipotentieel, vooral in Azië, het Midden-Oosten en India, waar de vraag naar geanodiseerd aluminium sterk toeneemt. Wat de Aziatische markt betreft maakt de vennootschap gebruik van haar samenwerkings- en licentieovereenkomst door te vertrouwen op een competitief en waardecreërend businessmodel, dat technische expertise en strategische partnerships combineert. In Europa blijft de vennootschap, ondanks de macro-economische onzekerheden en de volatiliteit van de vraag, voorzichtig maar staat zij klaar om toekomstige mogelijkheden voor een duurzaam herstel van de markt te benutten, dankzij haar flexibele en technologisch geavanceerde industriële middelen in België en Duitsland.

Door te profiteren van haar geavanceerde technologische troeven, haar commerciële expertise en haar geografische diversificatie, treedt de vennootschap de toekomst met vertrouwen tegemoet. Haar portefeuille met hoogwaardige en duurzame producten, die een lage CO 2 -afdruk hebben, vormt een ware groeimotor om het potentieel van haar activiteiten te versterken en toekomstige mogelijkheden te benutten die geboden worden door een voortdurend evoluerende markt.

Indicatieve kalender 2025





30 april 2025 Jaarresultaten 2024 en financieel jaarrapport 4 juni 2025 Algemene jaarvergadering 29 juli 2025 Omzet van het eerste halfjaar 2025 31 oktober 2025 Resultaten van het eerste halfjaar 2025 en financieel halfjaarverslag

De persberichten worden na sluiting van de beurs verspreid.

Over COIL

COIL is de grootste anodiseur ter wereld voor de bouw- en industriesectoren en handelt onder het merk Aloxide®.

Anodisatie is een elektrochemisch procedé (elektrolyse) waarmee op de oppervlakte van het aluminium een natuurlijke oxidelaag wordt aangebracht die beschermt en die kan worden gekleurd in een assortiment uv-bestendige afwerkingen. Dit zorgt voor een buitengewone weerstand tegen corrosie en/of verhoogt de functionele kwaliteiten van het metaal. Anodisatie beschermt alle natuurlijke en ecologische eigenschappen van aluminium. Het metaal behoudt zijn uitstekende verhouding sterkte/gewicht, zijn niet-magnetische eigenschappen en zijn uitzonderlijke weerstand tegen corrosie. Het metaal kan in zijn geheel, en meerdere malen, worden gerecycled door het eenvoudigweg te smelten. Geanodiseerd aluminium wordt gebruikt in verschillende soorten toepassingen: architectuur, design, industrie of auto's.

COIL ontwikkelt een industrieel model met een meerwaarde door te steunen op zijn unieke knowhow, zijn operationele uitmuntendheid, de kwaliteit van zijn investeringen en de expertise van zijn teams. COIL heeft een honderdtal medewerkers in België en Duitsland en heeft in 2024 een omzet gerealiseerd van 24,1 mln. €.

Genoteerd aan de Euronext Growth Paris | Isin: BE0160342011 | Reuters: ALCOI.PA | Bloomberg: ALCOI:FP

Voor meer informatie: www.aloxide.com

1 verkoop waarin de vennootschap continu geanodiseerd aluminium direct aan de eindklant levert (anodisatie inclusief metaal).

