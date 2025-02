Aramis Group - Evolution de la gouvernance d'Aramis Group

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 4 février 2025

Évolution de la gouvernance d’Aramis Group

À la suite de l'Assemblée générale mixte du 4 février 2025, Aramis Group annonce des évolutions au sein de sa gouvernance, avec la nomination de Sonia Barrière comme nouvelle administratrice indépendante et de celle de James Weston comme nouvel administrateur représentant Stellantis.

Leurs mandats prennent effet immédiatement et se poursuivront jusqu’à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes clos au 30 septembre 2027.

Désignation de Sonia Barrière en tant que nouvelle administratrice indépendante

L’arrivée de Sonia Barrière au Conseil d’administration d’Aramis Group représente un atout majeur pour anticiper et relever les défis technologiques, environnementaux et sociaux auxquels le Groupe fait face.

Diplômée de l’École Nationale des Ponts et Chaussées, Sonia Barrière, 50 ans, possède une expérience significative dans des secteurs en pleine transformation numérique. Elle a occupé des postes de direction chez CNP Assurances, Air France-KLM, Avis et Carlson Wagonlit Travel (CWT), où elle a piloté des initiatives de transformation et développé des stratégies centrées sur les besoins des clients. Elle a par ailleurs été administratrice indépendante de SITA (société internationale de télécommunication aéronautique) et présidente du Conseil d’administration d'une filiale de CNP Assurances.

Son expertise en stratégie et développement international, transformation digitale et responsabilité sociétale (RSE) des entreprises est alignée avec les ambitions stratégiques d’Aramis Group et apportera une valeur ajoutée dans la croissance future du Groupe.

Désignation de James Weston en tant que nouvel administrateur représentant Stellantis

La nomination de James Weston, britannique, au Conseil d’administration d’Aramis Group marque une étape clé dans l’évolution de l’entreprise en tant que groupe européen. Elle renforcera sa position de leader sur le marché des véhicules d’occasion reconditionnés grâce à l’expertise internationale et la profonde connaissance sectorielle de ce dernier.

Âgé de 48 ans, James Weston possède 27 ans d'expérience dans le secteur automobile, dont 24 ans au sein de Stellantis. Diplômé en gestion des affaires de la Bradford University Management Centre, il est actuellement Senior Vice President des véhicules d'occasion chez Stellantis, où il dirige l’unité mondiale des véhicules d'occasion et supervise les opérations hors Europe.

James Weston a débuté sa carrière chez Stellantis & You UK, le réseau de distribution en propriété directe de Stellantis, où il a occupé divers postes stratégiques avant d’en devenir CEO. En 2023, il a pris en charge le développement des nouvelles activités liées aux véhicules d'occasion pour Stellantis. Il siège également aux conseils d’administration d’investissements stratégiques de Stellantis, tels qu’AutoAvaliar, Carflip, Africar Group, et supervise le conseil de FengChe.





Renouvellement des mandats et composition du Conseil d’administration

L'Assemblée générale a également renouvelé les mandats d’administrateurs de Guillaume Paoli, Nicolas Chartier, Philippe de Rovira, Linda Jackson, Sophie Le Roi, Delphine Mousseau et Patrick Bataillard pour des durées allant de 2 à 4 ans, conformément au Code AFEP-MEDEF.

À l'issue du Conseil d’administration tenu post Assemblée générale, Guillaume Paoli et Nicolas Chartier, co-fondateurs d’Aramis Group, ont été reconduits dans leurs fonctions respectives de Président-Directeur général et de Directeur général délégué.

Le Conseil d’administration compte toujours 9 membres : les 2 co-fondateurs, 4 administrateurs représentant Stellantis et 3 administrateurs indépendants (Delphine Mousseau, Patrick Bataillard et désormais Sonia Barrière). Le taux d’indépendance reste à 33 % et celui de féminisation à 44 %, conformément aux recommandations du Code AFEP-MEDEF. La diversité des compétences des membres garantit toujours un haut niveau d’excellence stratégique et opérationnelle, assurant un développement durable et à long terme pour la société.

La composition des comités d’audit, ainsi que des nominations et rémunérations, demeure inchangée. James Weston rejoint le comité RSE, et Sonia Barrière en devient Présidente, en conformité avec les meilleures pratiques de gouvernance.

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2 milliards d’euros, Aramis Group vend plus de 110 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales. Le Groupe emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de huit centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker: ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

Contact Investisseurs

Alexandre Leroy

Directeur des relations investisseurs,

financement et trésorerie

alexandre.leroy@aramis.group

+33 (0)6 58 80 50 24

Contacts Presse

Brunswick

Hugues Boëton

Tristan Roquet Montegon

aramisgroup@brunswickgroup.com

+33 (0)6 79 99 27 15

