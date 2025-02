HOPSCOTCH GROUPE : Chiffre d'affaires 4ème trimestre et annuel 2024

Communiqué de presse

Paris, le 4 février 2025 à 19h30

Rubrique Chiffre d’affaires trimestriel

HOPSCOTCH GROUPE

Chiffre d’affaires consolidé au 4ème trimestre 2024

Un nouveau record, le Groupe dépasse le cap des 100 millions d’euros de marge brute en 2024

HOPSCOTCH (Euronext Growth FR0000065278), Groupe de conseil en communication, acteur majeur du digital et web social, des relations publics et de l’événement, annonce son chiffre d’affaires et sa marge brute consolidés au 31 décembre 2024.

M€ (*) Q1 Q2 Q3 Q4(*) TOTAL 2024 CA consolidé 2024

MB consolidée 2024 55,2

21,8 74,1

27,4 92,2

22,8 97,7

32,8 319,2

104,8 CA consolidé 2023

MB consolidée 2023 51,0

18,3 71,9

23,7 57,3

21,1 91,1

29,6 271,3

93,0 Variation du CA

Variation de la MB +8,2%

+19,1% +3,1%

+15,6% +60,9%

+8,1% +7,2%

+10,8% +17,7%

+12,7%

(*) Données non auditées



L’exercice 2024 est marqué par un nouveau cap franchi par le Groupe Hopscotch. Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à 319,2 millions d’euros en 2024 (+17,7%), et la marge brute consolidée à 104,8 millions d’euros (+12,7%). Ce nouveau « plus haut » confirme la trajectoire de croissance engagée par le Groupe.

En termes de croissance externe, la consolidation d’Interface Tourism (devenue Hopscotch Tourism, reflétant la stratégie de développement international du Groupe), représente 9% de la marge brute globale. En plus de l’intégration d’une solide expertise dans l’industrie du tourisme, ce rapprochement renforce la présence internationale de Hopscotch, notamment en Europe, et favorise d'importantes synergies commerciales.

En termes de croissance organique, Hopscotch affiche une marge brute annuelle en hausse de 5% en France aussi bien sur le secteur événementiel que sur les métiers de conseil en PR et en Digital. Toutefois, le second semestre en France a été un peu moins dynamique qu’espéré, avec des Jeux Olympiques qui ont généré de l’activité mais ont provoqué un effet d’éviction temporaire pour les clients traditionnels. A l’international, le Groupe est en croissance sur l’ensemble des zones (Europe, Golfe et Asie) hormis le marché US, qui représente encore une part limitée de la marge brute du groupe (moins de 5% en 2024).

Tant au niveau national - boosté par la visibilité inouïe de la France en 2024 - qu’international, le Groupe confirme son potentiel de croissance pour 2025 et les années à venir. Pour favoriser cela le groupe a recentré la quasi-totalité de ses sociétés sous la marque Hopscotch, désormais implantée et visible partout dans le monde.

HOPSCOTCH publiera ses résultats annuels consolidés 2024 le mardi 1er avril 2025, avant la réouverture des marchés.

Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotchgroupe.com

Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Assistante du Directoire - Tél. 01 41 34 20 51 - jodiekc@hopscotchgroupe.com

A propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un groupe de communication international fondé en France, porté par une vision entrepreneuriale et par la complémentarité de ses talents et de ses expertises.

HOPSCOTCH, c’est une combinaison unique de métiers et la conviction que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans la qualité de son capital relationnel.

Avec plus de 1000 collaborateurs dont la moitié à l’international (40 bureaux répartis sur 5 continents), HOPSCOTCH couvre l’ensemble des métiers de la communication : influence, événementiel, relations presse, activations, digital, communication interne, affaires publiques ou encore marketing services.

HOPSCOTCH structure ses agences autour de ses métiers :

Événementiel: Hopscotch Event, Hopscotch Congrès, Hopscotch Moments, Sagarmatha

Relations Publics: Hopscotch PR, Le Public Système PR, Human to Human, Hopscotch Décideurs

Digital: heaven, AD Crew, Hopscotch Digital Studio

Expertises sectorielles : Hopscotch Cinéma, Hopscotch Luxe, Hopscotch Season, Hopscotch Sport, Hopscotch Tourism

HOPSCOTCH est engagé depuis plus de 15 ans dans des initiatives écologiques et sociétales ambitieuses, validées par des labels RSE reconnus à l’international. (RSE Agence Actives, ISO 20121, ou encore la médaille Platinum EcoVadis).

Coté sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : ALHOP FR 00000 6527 8), le groupe représente un volume d’affaires de 319 millions € et 105 millions € de marge brute en 2024.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur LinkedIn / X / Instagram / Bluesky @HOPSCOTCHgroupe

ELIGIBLE PEA PME

