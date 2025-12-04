HOPSCOTCH GROUPE : Droits de vote et actions - Novembre 2025

Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social

Article 223-16 du règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Date d’arrêté des informationsNombre total d’actions composant le capitalNombre total de droits de vote
28 novembre 2025

3.061.222

Total théorique (ou brut) des droits de vote : 4 693 288
Total réel* (ou net) des droits de vote : 4 625 056

*Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droit de vote (auto-détention…).

