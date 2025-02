Communiqué de presse - SPIE annonce la finalisation du programme de rachat d’actions initié le 9 janvier 2025

Cergy, le 4 février 2025

SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce la finalisation du programme de rachat d’actions initié le 9 janvier 2025, portant sur l’acquisition d’un nombre maximum de 1 250 000 actions SPIE.

Entre le 13 janvier 2025 et le 3 février 2025, SPIE a ainsi racheté 1 250 000 actions propres afin de compenser partiellement l'impact dilutif de l'émission de nouvelles actions dans le cadre du plan d'actionnariat salarié SHARE FOR YOU 2024 et du plan d'intéressement à long terme du Groupe. Ces actions seront annulées dans les prochaines semaines.

À propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications. Nos 50 000 collaborateurs sont engagés en faveur de la transition énergétique et d’une transformation numérique responsable aux côtés de nos clients.

SPIE a réalisé, en 2023, un chiffre d’affaires consolidé de 8,7 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 584 millions d’euros.





Pièce jointe