JCDecaux va doubler le parc de mobiliers urbains digitaux à Londres

Paris, le 5 février 2025 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, a annoncé son intention de doubler le parc de mobiliers urbains digitaux 2m² à Londres. Cet investissement positionnera plus encore la communication extérieure comme un média puissant, avec l’installation de 1 000 nouveaux écrans du London Digital Network (LDN), portant le total à 2 000 écrans. Ces implantations seront réalisées dans des quartiers en plein essor de la ville, tels que Battersea, Canning Town, Elephant and Castle, King's Cross, Wandsworth et Wembley. Environ 670 de ces écrans innovants vont être installés sur les arrêts de bus de TfL à travers Londres. Chaque emplacement sera sélectionné afin de générer la plus grande visibilité et le meilleur impact pour les annonceurs.

Ces nouveaux écrans de 86 pouces, 30 % plus grands que la moyenne du marché, offrent une résolution supérieure et consomment 20 % d'énergie en moins. Les premières installations sont prévues pour avril 2025, avec 500 écrans déployés d’ici la fin de la première année. Le Royaume-Uni, désormais le deuxième plus grand marché de JCDecaux dans le monde, est le plus digitalisé avec plus de 70 % de son chiffre d'affaires réalisés par la communication extérieure digitale.

De nouvelles fonctionnalités créatives et d’animation seront intégrées au London Digital Network, ainsi qu’une nouvelle échelle de Mesure du Mouvement Publicitaire Vidéo (VAMM). Fruit de 6 ans de recherche avec TfL, cette étude démontre que les images en mouvement peuvent être diffusées sur des emplacements situés le long des axes routiers. La nouvelle plateforme VAMM, intégrant l’intelligence artificielle, permettra aux marques de contrôler automatiquement le niveau de mouvement dans leurs créations avant diffusion, offrant ainsi aux annonceurs une flexibilité créative renouvelée. JCDecaux a déjà commencé à solliciter les autorisations nécessaires.

Emma Strain, Directrice Clients chez TfL, a déclaré : « Londres est la vitrine de la communication extérieure et le patrimoine publicitaire de TfL est une plateforme unique qui permet aux marques d'aller à la rencontre de nos clients tout au long de leurs déplacements, reliant les quartiers de cette ville dynamique et ouverte à tous. Le London Digital Network joue un rôle clé dans la croissance économique de Londres – il répond à tous les objectifs : aux marques installées et à celles qui se développent, aux start-ups et aux scale-ups qui stimulent l’économie. C’est un cercle vertueux, les revenus générés par la communication extérieure étant réinvestis dans le réseau de transport, afin de permettre à chacun de profiter de tout ce que la ville peut offrir. »

Jean-François Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « En 2015, JCDecaux s’est engagé à faire de Londres la capitale mondiale du digital et en seulement 18 mois, nous avons installé 1 000 écrans de nouvelle génération alimentés par la data et l'automatisation, redéfinissant ainsi le secteur et générant de nouvelles opportunités pour les marques au cœur de la ville. Londres est la vitrine mondiale de la communication extérieure digitale et grâce à notre solide partenariat avec TfL, nous annonçons un nouvel investissement à long terme qui étendra le London Digital Network à tous les nouveaux quartiers qui font de Londres l'une des villes les plus dynamiques au monde. En doublant le nombre d’écrans à 2 000, notre part d’audience en mobilier urbain digital passera de 60 % à 75 %. C’est un moment clé pour le secteur publicitaire londonien, offrant aux annonceurs et agences une véritable alternative à la télévision et à la communication en ligne. Ce nouveau réseau digital londonien reposera sur les technologies programmatiques et l’ensemble des données des leaders du marché, VIOOH et Displayce, offrant ainsi des opportunités inédites aux marques de diffuser le bon message au bon moment, pour des campagnes publicitaires réellement omnicanales. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2023 : 3 570,0 millions d’euros (a) – Chiffre d’affaires S1 2024 : 1 807,6 millions d’euros (a)

– Chiffre d’affaires S1 2024 : 1 807,6 millions d’euros N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 056 833 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 918 villes de plus de 10 000 habitants

11 650 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,8/5), CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (13,7) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (630 196 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 153 aéroports et 258 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (319 081 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (85 743 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (708 620 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (165 292 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (91 682 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (25 337 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (21 300 faces publicitaires)



(a) Chiffre d’affaires ajusté





