Alstom S.A : Alstom et KNDS ont conclu un accord : un avenir assuré pour le site industriel de Görlitz en Allemagne

Des perspectives durables pour la majorité du personnel du site

Les premiers transferts de personnel et le démarrage de la production de KNDS prévus dès 2025



5 février 2025 - Les négociations entre Alstom et KNDS Deutschland GmbH & Co. KG (KNDS) concernant le site de Görlitz ont franchi une nouvelle étape importante. Le 5 février 2025, les deux parties ont signé un accord-cadre sur la reprise du site par KNDS. En présence du chancelier fédéral Olaf Scholz et du premier ministre de Saxe Michael Kretschmer, les entreprises ont annoncé aujourd'hui à Görlitz les détails sur le contenu et le contexte de l'accord.

La reprise par KNDS crée une perspective durable pour le site et une grande partie du personnel : il a été convenu que 350 à 400 des quelque 700 employés seront repris. En outre, KNDS examinera la possibilité d'offrir à 75 employés supplémentaires des perspectives de carrière sur différents sites de KNDS. Par ailleurs, 100 employés recevront des offres d'emploi dans d'autres sites d'Alstom. En conséquence, environ 580 des 700 employés continueront à travailler chez Alstom ou KNDS. Pour les employés qui ne sont pas concernés, Alstom trouvera une solution équitable et socialement acceptable.

KNDS prévoit de produire à Görlitz divers ensembles pour le char de combat LEOPARD 2 et le véhicule de combat d'infanterie PUMA, ainsi que des modules pour un certain nombre de variantes du véhicule blindé à roues BOXER. La transition du site se fera progressivement et devrait s'achever en 2027. Les premières reprises de personnel par KNDS et le début de la production sont prévus pour cette année.

La production de trains à deux étages est actuellement en cours à Görlitz. Divers projets de tramway sont également en cours de réalisation. En fonction de l'état d'avancement du projet, ces commandes seront traitées à Görlitz ou délocalisées.

Tim Dawidowsky, président de la région Europe centrale et du nord chez Alstom : "Nous sommes heureux d'avoir réussi à trouver une solution satisfaisante et durable pour le site et les employés. Je suis particulièrement heureux que le haut niveau d'expertise et de qualification des employés dans le domaine de la transformation des métaux ait été reconnu et ait joué un rôle décisif dans la reprise par KNDS. Cela montre également que la qualité est une marque de fabrique de l'équipe de Görlitz. La majorité des employés a un avenir très sûr chez KNDS. Notre objectif est de créer les meilleures perspectives de carrière possibles pour le personnel.

Florian Hohenwarter, COO de KNDS : "Avec le site de Görlitz comme nouvelle implantation dans le réseau de production de KNDS, nous étendons nos capacités avec un site de production hautement spécialisé. À Görlitz, nous avons accès à des spécialistes exceptionnellement bien formés qui nous permettent de fabriquer des ensembles de haute qualité pour nos véhicules. Nous nous réjouissons d'accueillir la nouvelle équipe et de façonner l'avenir ensemble, ici, sur le site".

Le chancelier fédéral Olaf Scholz : "Görlitz peut être fière de sa longue histoire en tant que ville industrielle, et un nouveau chapitre s'ouvre aujourd'hui. C'est une très bonne nouvelle que les emplois industriels soient maintenus même si Alstom quitte Görlitz. Les excellents employés sont la principale raison pour laquelle KNDS Deutschland produira ici à Görlitz à l'avenir et garantira des emplois. Grâce à leurs compétences, leur travail acharné et leurs qualifications, ils ont finalement fait pencher la balance en faveur de l'implantation de la production de KNDS à Görlitz".

Michael Kretschmer, premier ministre de l'État libre de Saxe : "Il est bon et important que les négociations entre Alstom et KNDS aient abouti. Ce sont avant tout les connaissances et les compétences de la main-d'œuvre sur place qui ont été déterminantes pour la poursuite du projet, le maintien des investissements futurs et de la production sur ce site. Avec la signature de l'accord-cadre entre les deux entreprises, un nouveau départ est assuré pour ce site industriel traditionnel de Görlitz. Les emplois et le savoir-faire industriels seront ainsi préservés et la création de valeur industrielle sera possible à l'avenir. C'est une bonne chose pour les employés, pour la ville et donc pour l'ensemble de la région.

Le maire Octavian Ursu : "Les emplois industriels dans notre ville et dans la région constituent l'épine dorsale de notre économie. Ils sont non seulement un moteur important de la prospérité et du développement, mais ils sont aussi à la base des moyens de subsistance de nombreuses familles. Notre priorité absolue est de garantir la sécurité de ces emplois et d'offrir à la main-d'œuvre une perspective fiable. Le site industriel de Görlitz a besoin d'un avenir durable et sûr".

Jürgen Kerner, deuxième président d'IG Metall : "Après des années d'incertitude, les salariés ont enfin de la clarté. Chez IG Metall, nous avons participé activement et à tous les niveaux à la recherche d'un investisseur pour le site de Görlitz. La solution trouvée aujourd'hui offre à la majorité des employés de bonnes perspectives de carrière, similaires à celles de leur emploi précédent. À l'avenir, ils pourront s'appuyer sur leur expérience professionnelle et leurs qualifications antérieures et les développer. Cela sera possible grâce à de bonnes conditions de travail, convenues collectivement, et sans les inconvénients des périodes de chômage. Il est maintenant important que toutes les parties concernées tiennent leurs promesses et organisent la transition de manière fiable, dans l'intérêt des travailleurs.

À propos d'Alstom





Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en développant et favorisant des solutions de mobilité durables et innovantes appréciées des passagers.

Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes intégrés, de services sur mesure, d’infrastructures, de solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 64 pays et fort de plus de 84 700 employés de 184 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d’innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d’euros au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Connectez-vous sur www.alstom.com pour plus d'informations







À propos de KNDS





KNDS is the result of the association of Krauss-Maffei Wegmann and Nexter, two of the leading European manufacturers of military land systems based in Germany and France.

KNDS forms a Group of around 9,500 employees, with a 2023 turnover of 3.3 billion euro, an order backlog of around 16 billion euro and incoming orders of 7.8 billion euro. The range of its products includes main battle tanks, armored vehicles, artillery systems, weapons systems, ammu-nition, military bridges, customer services, battle management systems, training solutions, protection solutions and a wide range of equipment.

The formation of KNDS represents the beginning of consolidation in land defense systems industry in Europe. The strategic alliance between KMW and Nexter enhances both groups’ competitiveness and international positions, as well as their ability to meet the needs of their respective national army. In addition, KNDS offers to its European and NATO customers the opportunity of increased standardization and interoperability for their defense equipment, with a dependable industrial base.

KNDS headquarters are based in Amsterdam. www.knds.de Contact Presse :









