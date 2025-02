Continental Tire Canada lance VikingContact 8 et SecureContact AW, le premier pneu Continental quatre saisons homologué hiver

Continental Tire Canada a présenté les pneus VikingContact 8 et SecureContact AW lors de l'événement « La nouvelle ère de l'adhérence ».

Le VikingContact 8 est le successeur tant attendu du VikingContact 7, conçu pour les hivers canadiens rigoureux.

Le SecureContact AW est le premier pneu quatre saisons homologué hiver de Continental, ce qui rehausse son portefeuille dans l'industrie du pneu.

MIRABEL, Quebec, 05 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Continental Tire Canada a célébré le lancement de deux innovations révolutionnaires en matière de pneus lors d'un événement exclusif intitulé « La nouvelle ère de l'adhérence ». Les distributeurs, les détaillants et les médias ont été invités à tester directement la conception novatrice et les performances exceptionnelles des pneus VikingContact 8 et SecureContact AW. Ces pneus de première qualité sont conçus pour répondre aux exigences des conducteurs canadiens, en offrant des performances et une sécurité exceptionnelle.

« Chez Continental Tire Canada, nous innovons constamment afin d'offrir aux conducteurs des solutions de pneus sécuritaires, efficaces et à la fine pointe de la technologie », a déclaré Okan Sen, directeur national du marketing chez Continental Tire Canada. « Les pneus VikingContact 8 et SecureContact AW témoignent de notre engagement à l'égard de l'excellence et sont conçus pour donner aux conducteurs canadiens les moyens d'agir tout au long de l'année. »

Le VikingContact 8, successeur du célèbre VikingContact 7, établit une nouvelle référence en matière de performances hivernales. Conçu pour les voitures particulières, les VUS et les VE, il excelle sur la glace, la neige et le mouillé avec des distances de freinage plus courtes et une traction exceptionnelle. Sa conception silencieuse garantit une conduite confortable, tandis que la technologie « Energy Casing améliore le rendement énergétique et l'autonomie des véhicules électriques. Certifié par les certificats « 3-Peak Mountain Snowflake » et « Ice Grip », le VikingContact 8 est conçu pour les conditions hivernales sévères et bénéficie d'une garantie de 72 mois.

Le SecureContact AW, le premier pneu quatre saisons homologué hiver de Continental, est conçu pour les voitures particulières, les SUV et les crossovers avec le certificat « 3-Peak Mountain Snowflake ». Ce pneu tourisme haut de gamme offre des performances tout au long de l'année avec une traction sur neige certifiée et une excellente adhérence sur route sèche et mouillée. Sa bande de roulement optimisée permet de réduire les distances de freinage sur sol mouillé et le bruit de la route pour une conduite souple et confortable. Doté d'indicateurs d'usure avancés, il avertit le conducteur lorsque les performances diminuent sur route sèche, mouillée ou enneigée. Avec une garantie kilométrique jusqu'à 100 000 km et des jantes de 15 à 20 pouces, le SecureContact AW allie durabilité, performance et confort.

« Chaque aspect de ces pneus, de la conception de la bande de roulement à la sélection des matériaux, a été soigneusement conçu pour s'adapter aux diverses conditions auxquelles les conducteurs canadiens sont confrontés quotidiennement », a déclaré Ruaidhri Gleeson, responsable du développement de la gamme de pneus Winter Nordic. « Il s'agit d'assurer la sécurité, l'efficacité et la confiance, quelle que soit la saison. »

Le VikingContact 8 sera disponible à la fin du mois d'août, et le SecureContact AW sera disponible à la fin du mois de juin. Visitez notre site Web dès aujourd'hui chez Continental Tire Canada pour en savoir plus et trouver le pneu qui convient à vos besoins de conduite.

Continental développe des technologies et des services d'avant-garde pour une mobilité durable et connectée des personnes et de leurs biens. Fondée en 1871, l'entreprise technologique propose des solutions sûres, efficaces, intelligentes et abordables pour les véhicules, les machines, la circulation et le transport. En 2023, Continental a généré un chiffre d'affaires préliminaire de 41,4 milliards d'euros et emploie actuellement environ 200 000 personnes dans 56 pays et marchés.

Les solutions de pneumatiques du groupe Tires rendent la mobilité plus sûre, plus intelligente et plus durable. Son portefeuille haut de gamme comprend des pneus pour voitures, camions, bus, deux roues et des pneus spéciaux, ainsi que des solutions et des services intelligents pour les flottes et les détaillants de pneus. Continental fournit des performances de pointe depuis plus de 150 ans et est l'un des plus grands fabricants de pneus au monde. Au cours de l'exercice 2023, le secteur du groupe Tires a généré un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros. La division pneus de Continental emploie plus de 56 000 personnes dans le monde et dispose de 20 sites de production et de 16 sites de développement.

