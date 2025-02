SOITEC PUBLIE LE CHIFFRE D’AFFAIRES

DU 3EME TRIMESTRE DE SON EXERCICE FISCAL 2025

Le chiffre d’affaires du T3 2025 atteint 226 M€, quasiment stable par rapport à celui du T2 2025, et en baisse de 10% à périmètre et taux de change constants par rapport au T3 2024

Le chiffre d’affaires des 9 premiers mois de l’exercice fiscal 2025 atteint 564 M€, en diminution de 12% en données publiées et de 13% à périmètre et taux de change constants comparé aux 9 premiers mois de l’exercice fiscal 2024

Objectifs de l’exercice fiscal 2025 ajustés : le chiffre d’affaires annuel est attendu en baisse d’un niveau “ high single digit ”, à périmètre et taux de change constants (contre stable précédemment), et la marge d’EBITDA 1 , 2 entre 32% et 34% (contre environ 35% précédemment)

Compte tenu du manque de visibilité actuel sur les marchés finaux, Soitec anticipe à ce stade une croissance relativement limitée pour l’exercice fiscal 2026

Bernin (Grenoble), France, le 5 février 2025 – Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce ce jour le chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre de l’exercice fiscal 2025 (période close le 29 décembre 2024). Celui-ci s’élève à 226 millions d’euros, en baisse de 6% en données publiées par rapport au chiffre d’affaires réalisé au 3ème trimestre de l’exercice fiscal 2024. Ceci résulte d’une diminution de 10% à périmètre et taux de change constants, d’un effet de change positif de 5% et d’un effet périmètre3 négatif de 1%.

Pierre Barnabé, Directeur général de Soitec a déclaré : « Après le très fort rebond séquentiel enregistré au deuxième trimestre, nous avons maintenu notre chiffre d’affaires du troisième trimestre à un niveau quasiment similaire. La bonne performance de la division Communications mobiles a été portée par la dynamique actuelle des ventes de POI et par une accélération saisonnière des ventes de RF-SOI. Malgré les effets de réapprovisionnements saisonniers au second semestre de l’année fiscale, les clients poursuivent l’optimisation de leurs niveaux de stocks de RF-SOI en fonction de la saisonnalité et des dynamiques de marché, ce qui continuera d’entraîner des fluctuations au cours des prochains trimestres. En parallèle, nous continuons de renforcer notre position de leader, grâce notamment à l’introduction de nouveaux produits innovants en 300mm. La division Automobile & Industrie continue d’être affectée par la faiblesse du marché automobile. Concernant la division Edge & Cloud AI, la tendance reste porteuse, soutenue par des investissements majeurs dans les infrastructures cloud au sein de l’industrie pour soutenir l’accélération des besoins en capacité de calcul liés à l’intelligence artificielle, et dans les activités de edge computing soutenue par une demande croissante pour une plus faible consommation d’énergie et une baisse des coûts de traitement.

En raison de la dégradation des conditions de marché de l’Automobile et des biens de consommation, quelques clients ont suspendu leurs demandes de livraisons. Par conséquent, nous ajustons nos objectifs 2024-2025 pour l’exercice fiscal 2025 avec un chiffre d’affaires annuel attendu en baisse de ‘high single digit’. Nous pilotons nos activités pour atteindre une marge d’EBITDA entre 32% et 34%.

Compte tenu du manque de visibilité actuelle sur nos marchés finaux, il est encore trop tôt pour communiquer des objectifs financiers spécifiques pour l’exercice fiscal 2026. En raison des conditions de marchés actuelles, nous prévoyons une croissance relativement limitée sur l’exercice fiscal 2026.

Nos fondamentaux restent solides et nous permettront d’accélérer à mesure que les marchés finaux se redresseront. Nous continuons de renforcer notre leadership technologique, de consolider notre positionnement SOI auprès des clients existants et des nouveaux clients, et de poursuivre notre expansion dans les semi-conducteurs composés soutenue par l'accélération des volumes POI et la qualification d’un cinquième client SmartSiCTM. »

Chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre de l’exercice fiscal 2025 (non audité)

T3 2025 T3 2024 Évolution (En millions d’euros) % en données publiées % à périmètre et change constants Communications mobiles 154 130 +18% +11% Automobile & Industrie 25 44 -43% -47% Edge & Cloud AI 47 65 -28% -30% Chiffre d’affaires 226 240 -6% -10%

Le chiffre d’affaires du T3 2025 a atteint 226 millions d’euros. Après le fort rebond séquentiel réalisé au T2 2025, il est en hausse de 4% en données publiées (et en repli de 2% à périmètre et taux de change constants) par rapport au T2 2025. Comparé au T3 2024, il est en recul de 10% à périmètre et taux de change constants.

Le chiffre d’affaires du T3 2025 reflète une amélioration de la performance en Communications mobiles, et une moins bonne performance en Automobile & Industrie ainsi qu’en Edge & Cloud AI, cette dernière étant due à une saisonnalité différente des ventes d’Imager-SOI.

Communications mobiles

Le chiffre d’affaires de la division Communications mobiles a atteint 154 millions d’euros au T3 2025, en croissance de 11% à périmètre et taux de change constants par rapport au T3 2024. Dans le contexte d’un marché du smartphone et de stocks plus favorables, le chiffre d’affaires de la division Communications mobiles a poursuivi sa reprise au T3 2025 après le fort rebond déjà enregistré au T2 2025.

Comme attendu, les ventes de plaques de RF-SOI sont à nouveau en croissance. Les ventes du T3 2025 ont été significativement plus élevées que celles du T2 2025. Elles ont également atteint un niveau supérieur à celles du T3 2024. Même si cela reflète des réalités différentes, la situation concernant les niveaux de stocks dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement semble désormais revenir progressivement à la normale. Soitec est confiant dans le fait que la croissance des ventes de RF-SOI va se poursuivre au T4 2025. Soitec continue de renforcer sa forte proximité avec ses clients, tirant parti de ses capacités d’innovation de tout premier plan pour développer des produits de pointe, comme en témoigne l’annonce de son engagement à fournir à GlobalFoundries la dernière génération de ses plaques RF-SOI de 300 mm pour soutenir la plateforme avancée 9SW de GF.

Les ventes de substrats POI (Piezoelectric-on-Insulator) dédiés aux filtres RF ont continué de croître trimestre après trimestre. L’adoption de filtres à ondes acoustiques de surface (SAW) sur matériau POI s’accélère. Soitec compte actuellement dix clients actifs en production et plus de dix autres en phase de qualification. Au T3 2025, les ventes de plaques de POI ont été nettement supérieures à celles du T2 2025 et du T3 2024. Soitec est engagé auprès de toutes les grandes sociétés fabless aux Etats-Unis.

Les ventes de substrats FD-SOI, la seule solution pour un système sur puce 5G à ondes millimétriques totalement intégré, ont de nouveau progressé au T3 2025, affichant une croissance à la fois par rapport au T2 2025 et au T3 2024.

Automobile & Industrie

Le chiffre d’affaires de la division Automobile & Industrie s’est élevé à 25 millions d’euros au T3 2025, un niveau inférieur à celui du T2 2025 et en baisse de 47% à périmètre et taux de change constants par rapport au T3 2024. Cette baisse est le reflet des difficultés actuelles du marché automobile.

Les ventes de substrats Power-SOI ont atteint un niveau particulièrement bas au T3 2025, la faiblesse persistante du marché automobile entraînant des ajustements de stocks chez les clients. Les substrats Power-SOI restent un composant clé pour les circuits de commande de grille, pour les réseaux des véhicules et pour les circuits intégrés de gestion des batteries.

A l’inverse, les ventes de plaques de FD-SOI ont enregistré un meilleur chiffre d’affaires au T3 2025 qu’au T3 2024. Apportant un niveau de performance supérieur et une plus grande efficacité énergétique, les ventes de substrats FD-SOI dédiés à l’automobile continuent d’être principalement portées par leur adoption dans les microcontrôleurs, les radars et la connectivité sans fil.

De nouvelles livraisons d’échantillons et de prototypes de SmartSiCTM ont eu lieu au cours du T3 2025, ouvrant la voie à de nouvelles qualifications. Un cinquième client est désormais en cours de qualification. Le ralentissement actuel du marché automobile et la durée plus longue qu’anticipée des cycles de qualification des clients confirment le retard pris par rapport au rythme de montée en puissance de la production initialement prévue.

Edge & Cloud AI

Le chiffre d’affaires de la division Edge & Cloud AI a atteint 47 millions d’euros au T3 2025, en baisse de 30% à périmètre et taux de change constants par rapport au T3 2024. La performance a été contrastée d’un produit à un autre.

La demande de substrats Photonics-SOI a continué de bénéficier d’une dynamique très positive alimentée par le niveau élevé des investissements dans les infrastructures Cloud. Les ventes de Photonics-SOI du T3 2025 ont été bien supérieures à celles du T2 2025, et significativement plus élevées qu’au T3 2024. Ceci reflète la nécessité de disposer de centres de données à la fois plus puissants et plus économes en énergie pour répondre à la croissance exponentielle des besoins en capacité de calcul liés à l’intelligence artificielle. La technologie Photonics-SOI est devenue une plateforme standard pour les interconnexions optiques à haute vitesse et à haute bande passante des centres de données, adoptée dans les émetteurs-récepteurs optiques enfichables et utilisée pour le déploiement des systèmes optiques co-packagés (CPO).

Les ventes de substrats FD-SOI, sont restées au T3 2025 à un niveau aussi élevé qu’au T2 2025 mais plus faible qu’au T3 2024. La technologie FD-SOI est un facteur clé pour les applications IoT basées sur l’IA dans le domaine industriel et celui des biens de consommation en raison de ses avantages uniques en matière d’efficacité énergétique, de performances, de gestion thermique et de fiabilité.

Les ventes de substrats Imager-SOI pour applications basées sur de l’imagerie en 3D sont en baisse par rapport à l’année dernière témoignant de la fin de vie de ce produit.

Chiffre d’affaires consolidé des 9 premiers mois de l’exercice fiscal 2025 (non audité)

9M 2025 9M 2024 Évolution (En millions d’euros) % en données publiées % à périmètre et change constants Communications mobiles 326 388 -16% -18% Automobile & Industrie 84 119 -29% -31% Edge & Cloud AI 154 133 +15% +16% Chiffre d’affaires 564 641 -12% -13%

Le chiffre d’affaires consolidé des 9 mois 2024-2025 s’est élevé à 564 millions d’euros, en repli de 13% à périmètre et taux de change constants par rapport au chiffre d’affaires de 641 millions d’euros des 9 mois 2023-2024.

Dans l'ensemble, la baisse du chiffre d'affaires de Soitec pour les 9 mois 2024-2025 reflète principalement des volumes plus faibles tant pour les produits RF-SOI que Power-SOI, partiellement compensée par les bonnes performances des produits POI, Photonics-SOI et Imager-SOI.

Le chiffre d’affaires de la division Communications mobiles a atteint 326 millions d’euros au cours des 9 mois 2024-2025 (58% du chiffre d’affaires total), en baisse de 18% à périmètre et taux de change constants par rapport aux 9 mois 2024-2025, avec une amélioration significative trimestre après trimestre depuis le début de l’exercice fiscal 2025.

Le chiffre d’affaires de la division Automobile & Industrie s’est élevé à 84 millions d’euros au cours des 9 mois 2024-2024-2025 (15% du chiffre d’affaires total), en recul de 31% à périmètre et taux de change constants par rapport aux 9 mois 2023-2024, ce qui reflète la faiblesse actuelle du marché automobile.

Le chiffre d’affaires de la division Edge & Cloud AI a atteint 154 millions d’euros lors des 9 mois 2024-2025 (27% du chiffre d’affaires total), en progression de 16% à périmètre et taux de change constants par rapport aux 9 mois 2023-2024. Cette performance est tirée par la forte croissance des produits Photonics-SOI.

Perspectives 2025

Soitec anticipe un chiffre d’affaires annuel de l’exercice fiscal 2025 en baisse de “high single digit” à périmètre et taux de change constants (contre stable précédemment), quelques clients ayant suspendu leurs demandes de livraisons en raison de la détérioration des conditions sur les marchés de l’Automobile et des biens de consommation. Cela implique une forte croissance séquentielle au T4 2025 principalement portée par la poursuite de la reprise de la croissance des ventes de RF-SOI, alimentée par un réapprovisionnement saisonnier. Par ailleurs, Soitec continuera de bénéficier de la forte demande pour les produits Photonics-SOI et de l’adoption croissante du POI.

Soitec anticipe une marge d’EBITDA1,2 2025 comprise entre 32% et 34%.

Perspectives 2026

Compte tenu du manque de visibilité actuelle sur les marchés finaux, il est encore trop tôt pour communiquer des objectifs financiers spécifiques pour l’exercice fiscal 2026. En raison des conditions de marchés actuelles, Soitec anticipe à ce stade une croissance relativement limitée au cours de l’exercice fiscal 2025-2026.

Faits marquants du 3ème trimestre de l’exercice fiscal 2025

Vente des activités principales de Dolphin Design

Jolt Capital, société de capital-investissement spécialisée dans les investissements européens dans les technologies avancées, a acquis le 5 novembre 2024 les activités mixed-signal IP de Dolphin Design. Le 30 décembre 2024, les activités de circuits intégrés à application spécifique (ASIC) de Dolphin Design ont été cédées à la société française NanoXplore, acteur majeur de la conception de semi-conducteurs SoC et FPGA.

Dolphin Design, acquise par Soitec en 2018, est reconnue pour sa longue expérience dans la fourniture de solutions de conception de semi-conducteurs de pointe en matière de mixed-signal IP et d'ASIC. La vente des deux principales activités de Dolphin Design permettra à Soitec de se concentrer sur le développement stratégique et les opportunités de croissance dans son activité principale, la conception et la fabrication de matériaux semi-conducteurs innovants.

Suite à ces opérations, le chiffre d’affaires de Dolphin Design ne sera plus intégré à partir du 4ème trimestre 2025 et aucun impact sur les états financiers n’est attendu à partir de l’exercice fiscal 2026.

Frédéric Lissalde est nommé Président du Conseil d’administration

A l’occasion de la réunion du Conseil d’administration qui s’est tenue le 20 novembre 2024, et sur recommandation du Comité des rémunérations et des nominations, Frédéric Lissalde, administrateur depuis l’Assemblée Générale Annuelle du 23 juillet 2024, a été nommé Président du Conseil d’administration à compter du 1er mars 2025 et pour la durée restant à courir de son mandat d’Administrateur

Soitec et GlobalFoundries collaborent pour produire des semi-conducteurs RF-SOI de haute performance

Le 4 décembre 2024, Soitec a annoncé son engagement à fournir des substrats RF-SOI de 300°mm à GlobalFoundries (GF) pour la production des plateformes technologiques RF-SOI de GF, incluant la solution RF la plus avancée - 9SW. Renforçant une collaboration de longue date entre les deux entreprises, cet engagement garantit la fourniture de substrats RF-SOI de haute performance, nécessaires aux modules de Radio Fréquence Front-End pour les appareils mobiles, couvrant les technologies 5G, 5G-Advanced et Wi-Fi. Pour répondre aux exigences de connectivité avancée, la plateforme RF-SOI 9SW de GF, avec ses capacités supérieures de commutation, d'amplificateurs à faible bruit (LNA) et de traitement logique, offre des avantages significatifs pour les smartphones haut de gamme en offrant des performances RF améliorées, une meilleure efficacité énergétique tout en réduisant la dimension des composants. Ces caractéristiques sont essentielles pour garantir une expérience utilisateur de qualité dans les appareils haut de gamme.

Soitec poursuit sa collaboration avec le Microsystems Technology Laboratories du MIT renforçant ainsi sa présence aux États-Unis

Le 12 décembre 2024, Soitec a annoncé la poursuite de sa collaboration en matière de recherche avec le Microsystems Technology Laboratories (MTL) du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Cet accord couvre la recherche sur des matériaux semiconducteurs innovants pour diverses applications - notamment les communications mobiles, les dispositifs de puissance, les capteurs et l’informatique quantique. Soitec renforce ainsi sa présence dans le secteur des semi-conducteurs en Amérique du Nord, en intensifiant ses efforts dans un environnement porté par une dynamique industrielle et réglementaire favorable au développement des semi-conducteurs.

Une conférence téléphonique se tiendra en anglais jeudi 6 février à 8h00 du matin (heure de Paris).

Une retransmission en direct et une rediffusion de la conférence téléphonique seront accessibles à l’adresse suivante : https://channel.royalcast.com/soitec/#!/soitec/20250206_1

Agenda

Les résultats annuels 2025 seront publiés le 27 mai 2025, après bourse.

Disclaimer

Ce document est fourni par Soitec (la « Société ») à titre d'information uniquement.

L'activité commerciale et la situation financière de la Société sont décrites dans le Document d’Enregistrement Universel 2023-2024 de la Société (qui inclut notamment le Rapport Financier annuel) déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 5 juin 2024 sous le numéro D.24-0462, et dans le Rapport Financier Semestriel 2024-2025 publié le 20 novembre 2024. Les versions françaises du Document d’Enregistrement Universel 2023-2024 et du Rapport Financier Semestriel 2024-2025, ainsi qu’une traduction anglaise à titre informatif de ces deux documents, peuvent être consultées sur le site Internet de la Société (www.soitec.com), à la rubrique Entreprise - Investisseurs - Rapports financiers.

Votre attention est attirée sur les facteurs de risques décrits au chapitre 2.1 (Facteurs de risques et dispositifs de maîtrise en place) du Document d’Enregistrement Universel de la Société.

Ce document contient des informations sommaires et doit être lu conjointement avec le Document d’Enregistrement Universel et le Rapport Financier Semestriel 2024-2025.

Ce document contient certaines déclarations prospectives. Ces éléments prospectifs concernent les perspectives, les développements futurs et la stratégie future de la Société et sont basés sur des analyses des prévisions de bénéfices et des estimations des montants non encore déterminables. Par leur nature, les énoncés prospectifs sont soumis à divers risques et incertitudes en ce qui a trait aux événements futurs et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se matérialiser à l'avenir. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les performances futures de la Société. La survenance de tout risque décrit au chapitre 2.1 (Facteurs de risques et dispositifs de maîtrise en place) du Document d’Enregistrement Universel peut avoir un impact sur ces déclarations prospectives.

La position financière, les résultats et les flux de trésorerie réels de la Société, ainsi que les tendances dans le secteur dans lequel la Société opère, peuvent différer considérablement de celles contenues dans ce document. En outre, même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie de la Société et le développement dans le secteur dans lequel la Société opère étaient conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce document, ces éléments ne peuvent être interprétés comme une indication fiable des résultats ou du développement futurs de la Société.

La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de corriger toute déclaration prospective afin de refléter un événement ou une circonstance qui peut survenir après la date du présent document.

Ce document ne constitue ni ne fait partie d'une offre ou d'une sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres de la Société dans un pays quelconque. Ce document, ou une partie de celui-ci, ne doit pas constituer la base ou être invoqué dans le cadre de tout contrat, engagement ou décision d'investissement.

Notamment, ce document ne constitue pas une offre ou une sollicitation pour l'achat, la souscription ou la vente de titres aux États-Unis. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption de l'enregistrement en vertu de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières des États-Unis, telle que modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières »). Les actions de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. Ni la Société ni aucune autre personne n'a l'intention de procéder à une offre publique de titres de la Société aux États-Unis.

A propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech Leaders), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros au cours de l’exercice 2023 - 2024. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI (division précédemment dénommée Objets intelligents). L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de ses 2 300 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Plus de 4 000 brevets ont été déposés par Soitec.

Soitec, SmartSiC™ et Smart Cut™ sont des marques déposées de Soitec.

Pour plus d'informations : https://www.soitec.com/fr et suivez-nous sur X : @Soitec Official

Annexes

Chiffres d’affaires consolidés par trimestre (T3 2025 non audité)

Chiffre d’affaires trimestriel T1 2024 T2 2024 T3 2024 T4 2024 T1 2025 T2 2025 T3 2025 9M 2024 9M 2025





(Euros millions) Communications mobiles 89 169 130 222 48 124 154 388 326 Automobile & Industrie 37 38 44 44 26 33 25 119 84 Edge & Cloud AI 31 37 65 70 46 61 47 133 154 Chiffre d’affaires 157 245 240 337 121 217 226 641 564





Chiffre d’affaires trimestriel T1 2025 / T1 2024 T2 2025 / T2 2024 T3 2025 / T3 2024 9M 2025 / 9M 2024 Variation publiée





Var.

organi-

que1 Variation publiée





Var.

organi-

que1 Variation publiée Var.

organi-

que1 Variation publiée Var.

organi-

que1 (vs année précédente) Communications mobiles -45% -46% -27% -25% +18% +11% -16% -18% Automobile & Industrie -29% -31% -13% -11% -43% -47% -29% -31% Edge & Cloud AI +49% +47% +62% +66% -28% -30% +15% +16% Chiffre d’affaires -23% -24% -11% -9% -6% -10% -12% -13%

Évolution à taux de change constants et périmètre de consolidation comparable (il n’y a pas eu d’effet périmètre au T1 2025 ni au T2 2025 ; au T3 2025, Soitec a cédé les activités mixed-signal IP de Dolphin Design le 5 novembre 2024).





1 L’EBITDA représente le résultat opérationnel (EBIT) avant dépréciations et dotations aux amortissements, perte de valeur des actifs immobilisés, éléments non monétaires liés à la rémunération en actions, provisions sur les éléments de l’actif courant et provisions pour risques et charges, et le résultat de cession d’actifs. Cet indicateur de mesure ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres groupes. Il s’agit d’un complément d’information qui ne doit pas être considéré comme se substituant au résultat opérationnel ou aux flux de trésorerie générés par l’activité.

2 La marge d’EBITDA est égale au ratio EBITDA des activités poursuivies / Chiffre d’affaires.

3 L’effet périmètre est relatif à la cession des activités mixed-signal IP de Dolphin Design finalisée le 5 novembre 2024

