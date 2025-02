Stingray élargit son portefeuille FAST avec quatre nouvelles chaînes : Cozy Café, Stargaze, Movie Music et Cityscapes

MONTRÉAL, 05 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, est ravi de dévoiler quatre nouvelles chaînes vidéo FAST (Free Ad-Supported Streaming TV), offrant aux téléspectateurs des États-Unis et du Canada un large éventail d’expériences de divertissement.

Les chaînes Cozy Café, Stargaze et Movie Music ont été sélectionnées par plusieurs plateformes, notamment LG Channels et Samsung TV Plus, pour enrichir leur offre de nouvelles chaînes. Cityscapes sera bientôt disponible, avec un lancement prévu sur certains services de streaming, ce qui contribuera à diversifier encore davantage le catalogue de Stingray.



Faits saillants des nouvelles chaînes:

Stingray Cozy Café : Combine des visuels de cafés branchés à des rythmes lo-fi, parfaits pour la concentration, la détente et l'inspiration. (LG Channels)

: Combine des visuels de cafés branchés à des rythmes lo-fi, parfaits pour la concentration, la détente et l'inspiration. (LG Channels) Stingray Stargaze : Transporte les spectateurs sous des cieux étoilés et à travers des paysages cosmiques, offrant un refuge pour la réflexion. Chaque scène est accompagnée d'une musique apaisante, les invitant à une aventure féérique pour découvrir les mystères de l'univers.

: Transporte les spectateurs sous des cieux étoilés et à travers des paysages cosmiques, offrant un refuge pour la réflexion. Chaque scène est accompagnée d'une musique apaisante, les invitant à une aventure féérique pour découvrir les mystères de l'univers. Movie Music by Stingray : Un accès privilégié aux bandes sonores de films épiques accompagnées de moments cinématographiques inoubliables. (LG Channels et Samsung TV Plus)

: Un accès privilégié aux bandes sonores de films épiques accompagnées de moments cinématographiques inoubliables. (LG Channels et Samsung TV Plus) Stingray Cityscapes : Offre des vues aériennes de villes emblématiques avec une musique downtempo, emmenant les spectateurs dans un voyage captivant autour du monde. Elle propose également des moments d'exploration urbaine et une nouvelle perspective sur la vie depuis les hauteurs.

De plus, LG Channels et Samsung TV Plus ont enrichi leur catalogue avec l'ajout de nouvelles chaînes audio :

Stingray Country Greats : Avant que les années 90 ne voient la montée du Hot Country et du New Country, le Classic Country dominait, couvrant la période des années 50 jusqu'au milieu des années 80. (LG Channels et Samsung TV Plus)

: Avant que les années 90 ne voient la montée du Hot Country et du New Country, le Classic Country dominait, couvrant la période des années 50 jusqu'au milieu des années 80. (LG Channels et Samsung TV Plus) Stingray Juke Box Oldies : Les jours vibrants du rock'n'roll des débuts avec la meilleure musique des années 50 et 60. (Samsung TV Plus)

: Les jours vibrants du rock'n'roll des débuts avec la meilleure musique des années 50 et 60. (Samsung TV Plus) Stingray Soft Hits : Pour une pause bien méritée, ces titres pop apaisants des années 70, 80 et 90 offrent un cadre idéal pour relaxer. (Samsung TV Plus)

: Pour une pause bien méritée, ces titres pop apaisants des années 70, 80 et 90 offrent un cadre idéal pour relaxer. (Samsung TV Plus) Stingray Euro Hits : La musique la plus populaire et actuelle d'Europe, avec des succès d'artistes locaux et internationaux. (Samsung TV Plus)

: La musique la plus populaire et actuelle d'Europe, avec des succès d'artistes locaux et internationaux. (Samsung TV Plus) Stingray Flashback 70s : Une immersion dans la décennie explosive des années 70, où Woodstock et les derniers jours du disco dominaient la scène. (LG Channels)



"Nous sommes ravis d'élargir notre offre de chaînes sur LG Channels et Samsung TV Plus en offrant un divertissement gratuit de qualité à nos audiences," a déclaré David Purdy, chef de la stratégie de revenus de Stingray. "Avec l'introduction de Cozy Café, Stargaze, Movie Music, Cityscapes, nous renforçons notre engagement à proposer un contenu musical et ambiant varié et de haute qualité qui répond à une large gamme de goûts et de préférences."

Ce lancement marque une étape importante dans la stratégie de Stingray pour étendre sa portée et innover dans le domaine du divertissement, garantissant aux spectateurs un accès à un contenu unique et engageant.

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 30 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.