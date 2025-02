Nationalbanken offentliggør i dag rapporten Statens låntagning og gæld 2024.

Hovedbudskaberne i rapporten er:

I 2024 faldt statsgælden til et historisk lavt niveau på 217 mia. kr., svarende til 7,4 pct. af BNP. Renteomkostningerne var fortsat lave på samlet set -0,3 mia. kr., og rentespændet til Tyskland blev negativt i løbet af året. Den højeste mulige kreditvurdering på AAA er fastholdt med stabile udsigter. Konsolidering var fortsat et centralt fokus med henblik på at opretholde et velfungerende og likvidt statspapirmarked. I februar blev der åbnet en ny 2-årig statsobligation og i september et 2-årigt lån i euro under statens EMTN-program. Robust risikostyring har fortsat stabiliseret statens rente- og markedsrisiko. Kombineret med den stærke danske økonomi går staten ind i 2025 med et godt udgangspunkt for forvaltningen af statens gæld.

