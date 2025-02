Les Métallos concluent une entente de principe avec CPKC

CALGARY, Alberta et MONTRÉAL, 06 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La section locale 1976 du Syndicat des Métallos, qui représente 600 travailleur.euse.s de CPKC à travers tout le Canada, a conclu une entente de principe avec l’employeur (Canadien Pacifique Kansas City).

« Nous sommes heureux des progrès réalisés lors de cette ronde de négociations. Nous poursuivons ainsi un partenariat bénéfique pour les travailleur.euse.s, qui devrait offrir un peu de stabilité à nos membres en cette période d’incertitude économique », fait valoir la responsable des négociations et coordonnatrice pour la région de Montréal ainsi que pour les sections locales pan-canadiennes, Nathalie Lapointe.

Les Métallos représentent des employé.e.s de bureau, des travailleur.euse.s affecté.e.s au transport intermodal, aux communications policières ainsi qu’au stationnement des voitures, dans divers endroits au Canada.

Les membres pourront prendre connaissance du projet de convention collective et se prononcer par un vote au cours des trois prochaines semaines. Le vote pourra se faire lors des différentes assemblées générales, ainsi que par scrutin postal. Les assemblées se dérouleront sur une période de deux semaines, les premières ayant lieu dès la semaine prochaine. Les résultats des votes sont attendus vers la fin février.

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et constitue le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables — y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bons régimes de retraite.

