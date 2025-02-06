イングレディオン・インコーポレーテッド (Ingredion Incorporated)、2024年第4四半期および通期の良好な業績を報告

2024年通期の報告EPSおよび調整後*EPSは、それぞれ9.71ドル (約1,496円) および10.65ドル (約1,640円) であった (2023年通期はそれぞれ9.60ドル (約1,478円) および9.42ドル (約1,451円))

2024年度通期の営業からのキャッシュは、トウモロコシ価格の低下による運転資本残高の約4億ドル (約614億8,393万円) の有利な変動が寄与し、14億3,600万ドル (約2,210億4,850万円) となった

2024年に、同社は株主に対して4億2,600万ドル (約656億144万円) を還元し、そのうち2億1,600万ドル (約332億6,270万円) は自社株買いであった

同社は、2025年通期の報告・調整後EPSは10.75～11.55ドル (約1,655～1,778円) の範囲に収まると予想している

イリノイ州ウェストチェスター発, Feb. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 食品飲料製造業界を対象とした食品原材料ソリューションの世界トップクラスのプロバイダーであるイングレディオン・インコーポレーテッド (NYSE: INGR) は本日、2024年第4四半期および2024年通期の決算報告を行った。

イングレディオンの社長兼CEOであるジム・ザリー (Jim Zallie) は次のように述べている。「テクスチャー＆ヘルスフルソリューションズ (Texture & Healthful Solutions) の継続的な販売数量の力強い成長と、食品・工業用原料 (Food & Industrial Ingredients: F&II) の米国・カナダおよび中南米セグメントの優れた業績により、第4四半期の財務実績は過去最高を記録しました。 2024年の組織再編と新たなセグメント構造により、ターゲット市場とお客様の機会に合わせて当社のチームを適切に配置し、今後の成長に向けた強固な基盤を確立しました。」

「グローバルなテクスチャー&ヘルスフルソリューションズ・セグメントの創設により、お客様との協力関係が強化され、お客様の革新的な成長をより良く支援できるようになりました。 食料品価格の高騰と消費者の購買行動の変化が続く中、T&HS事業は第4四半期に2桁の販売量成長を達成しました。 さらに、当社の代表的施設であるインディアナポリス工場に1億ドル (約154億円) 以上を投資し、信頼性と業務効率の改善に取り組んでいます。」

「当社のF&II 米国・カナダ事業は、お客様との複数年契約の更新でインフレの影響に対応し、利益率を回復することができ、第4四半期には営業利益が大幅に増加しました。 F&II中南米では、甘味料の需要が減少したにもかかわらず、メキシコおよびアンデス地域の事業が好調な業績を達成しました。 この地域における当社の強健かつ機敏性を備えたビジネスモデルにより、トウモロコシのコストや為替レートの変動にも対応した価格設定を行うことができました。」

「2024年の高水準の業績は、2025年に向けてのモメンタムとなっています。 テクスチャー＆ヘルスフルソリューションズの大幅な量的成長と、当社の事業全体にわたる卓越した業務運営に加え、初年度のコスト2コンピート (Cost2Compete) ランレート削減目標を上回る結果となりました。 お客様との協力関係をさらに強化して成長を推進し、コスト2コンピート・イニシアチブの2年目の取り組みの効果により、2025年の事業環境を乗り切る基盤が整うと予想しています。」 ザリーは次のように結論を述べている。「当社は、株主の方々に対する価値を実現するために配当や自社株買いを通じて資本を還元する一方で、将来の利益成長を促進するために、有機的投資を優先的して引き続き資本を配分していきます。」

* 報告された結果は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則「GAAP」に準拠している。 調整後財務指標はnon-GAAP財務指標である。 これらのnon-GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整については、連結財務諸表に続く、補足財務情報の「non-GAAP情報」と題されたセクションIIを参照のこと。

Diluted Earnings Per Share (EPS)

4Q23 4Q24 2023 2024 Reported Diluted EPS $ 1.97 $ 1.43 $ 9.60 $ 9.71 Impairment charges — 1.20 0.10 1.63 Restructuring and resegmentation costs 0.02 0.06 0.02 0.20 Net gain on sale of business — — — (1.29 ) Tax items and other matters (0.02 ) (0.06 ) (0.30 ) 0.40 Adjusted Diluted EPS** $ 1.97 $ 2.63 $ 9.42 $ 10.65



Factors Affecting Changes in Reported and Adjusted EPS

4Q24 2024 Total items affecting EPS** 0.66 1.23 Total operating items 0.52 0.52 Margin 0.67 1.09 Volume (0.03 ) (0.47 ) Foreign exchange (0.02 ) — Other income (0.10 ) (0.10 ) Total non-operating items 0.14 0.71 Other non-operating income 0.01 0.02 Financing costs 0.19 0.85 Tax rate (0.06 ) (0.24 ) Shares outstanding — 0.06 Non-controlling interests — 0.02

** Totals may not sum due to rounding

その他の財務項目

2024年12月31日現在の負債総額およびキャッシュ (短期投資を含む) は、それぞれ18億ドル (約2,767億5,064万円) および10億ドル (約1,537億5,035万円) であった。それに対して2023年12月31日時点での負債総額は22億ドル (約3,382億5,078万円) 、キャッシュは4億900万ドル (約628億5,818万円) であった。

営業からのキャッシュは14億3,600万ドル (約2,210億4,850万円) で、運転資本の変動を反映して2023年の10億5,700万ドル (約1,627億3,555万円) から増加した。

第4四半期の報告純資金調達コストは900万ドル (約13億8,693万円) で、それに対し前年同期は2,600万ドル (約40億622万円) であった。

当四半期の報告実効税率および調整後実効税率はそれぞれ36.2%および25.2%であった (前年同期の報告実効税率および調整後実効税率はそれぞれ24.4%および24.9%)。 報告実効税率の上昇は、主に米ドルに対するメキシコペソの価値の変動と、前年度の米国の税効果の回収によるものである。

純資本支出は2億9,500万ドル (約453億1,436万円) で、前年度より1,900万ドル (約29億1,855万円) 減少した。





ビジネスレビュー

イングレディオン全社

Net Sales

$ in millions 2023 FX Impact Volume S. Korea Volume* Price/Mix 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 1,921 (33 ) 77 (73 ) (92 ) 1,800 (6 %) (5 %) Full Year 8,160 (52 ) 227 (283 ) (622 ) 7,430 (9 %) (8 %)

* Represents loss of volume due to the sale of our South Korea business completed on February 1, 2024

Reported Operating Income

$ in millions 2023 FX Impact Business Drivers Restructuring/

Impairment Other 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 202 (2 ) 47 (88 ) 3 162 (20 %) (19 %) Full Year 957 — 47 (116 ) (5 ) 883 (8 %) (8 %)



Adjusted Operating Income

$ in millions 2023 FX Impact Business Drivers 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 203 (2 ) 47 248 22 % 23 % Full Year 969 — 47 1,016 5 % 5 %



純売上高

第4四半期および通期の純売上高は、前年同期比でそれぞれ6%減、9%減となった。 この減少は、トウモロコシ価格低下分の転嫁、韓国事業の売却による純売上高の損失、為替の影響を含む価格構成によるもので、T&HSの有利な販売量により一部相殺された。 為替の影響を除くと、第4四半期および通期の純売上高は、前年同期および前年からそれぞれ5%減、8%減となった。





営業利益

第4四半期の報告営業利益と調整後営業利益はそれぞれ1億6,200万ドル (約248億8,077万円) および2億4,800万ドル (約380億8,383万円) となり、前年同期比で20%減および22%増となった。 報告ベースと調整後ベースの営業利益の差異は、主にカナダのバンスコイとブラジルのアルカンタラの製造施設の操業停止による減損費用によるものである。 減損費用を除くと、第4四半期の営業利益の増加は、有利な原材料コストによるもので、不利な価格構成により一部相殺された。 為替の影響を除くと、報告営業利益および調整後営業利益は、前年同期比でそれぞれ19%減および23%増となった。

通期の報告営業利益および調整後営業利益はそれぞれ8億8,300万ドル (約1,355億9,789万円)、10億1,600万ドル (約1,560億984万円) で、前年比で8%減、5%増となった。 報告ベースと調整後ベースの営業利益の差異は、主にカナダのバンスコイ、英国のグールとブラジルのアルカンタラの製造施設の操業停止による減損費用によるものである。 調整後営業利益の増加は、有利な原材料および投入コストによるものであるが、韓国事業の売却による不利な価格構成と販売量の減少により一部相殺された。

Texture & Healthful Solutions

Net Sales

$ in millions 2023 FX Impact Volume Price/Mix 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 578 3 60 (60 ) 581 1 % 0 % Full Year 2,460 (8 ) 174 (260 ) 2,366 (4 %) (3 %)



Segment Operating Income

$ in millions 2023 FX Impact Business Drivers 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 76 1 17 94 24 % 22 % Full Year 394 (1 ) (43 ) 350 (11 %) (11 %)

テクスチャー＆ヘルスフルソリューションズの第4四半期の営業利益は9,400万ドル (約144億2,970万円) で、前年同期から1,800万ドル (約27億6,313万円) の増加となった。通期の営業利益は3億5,000万ドル (約537億2,836万円) で、前年から4,400万ドル (約67億5,442万円) の減少となった。 当四半期の増加は、有利な投入コストと販売量の改善によるもので、価格構成により一部相殺された。 通期の減少は、不利な価格構成と高コストの在庫の繰り越しによるもので、有利な原材料および投入コスト、ならびに販売量の増加により一部相殺された。 為替の影響を除くと、第4四半期および通期のセグメント別営業利益はそれぞれ22%増、11%減となった。





食品・工業用原料 - 中南米

Net Sales

$ in millions 2023 FX Impact Volume Price/Mix 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 642 (31 ) (26 ) (1 ) 584 (9 %) (4 %) Full Year 2,633 (25 ) (8 ) (150 ) 2,450 (7 %) (6 %)



Segment Operating Income

$ in millions 2023 FX Impact Business Drivers 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 125 (4 ) — 121 (3 %) 0 % Full Year 452 1 30 483 7 % 7 %

食品・工業用原料 - 中南米における第4四半期の営業利益は1億2,100万ドル (約185億7,797万円) で、前年同期から400万ドル (約6億1,413万円) 減少した。通期の営業利益は4億8,300万ドル (約741億5,837万円) で、前年から3,100万ドル (約47億5,964万円) 増加した。 第4四半期の営業利益の減少は、不利な投入コストによるもので、有利な原材料コストによりほぼ相殺された。 さらに、第4四半期の減少には、前年における為替の影響によるアルゼンチンの合弁事業の業績低下も含まれている。 通期における営業利益の増加は、主にメキシコとブラジルの投入コストの低下によるものであった。 為替の影響を除くと、第4四半期および通期のセグメント別営業利益はそれぞれ横ばい、7%増となった。





食品・工業用原料 - 米国・カナダ

Net Sales

$ in millions 2023 FX Impact Volume Price/Mix 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 524 (2 ) 5 (16 ) 511 (2 %) (2 %) Full Year 2,335 (6 ) (4 ) (170 ) 2,155 (8 %) (7 %)



Segment Operating Income

$ in millions 2023 FX Impact Business Drivers 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 47 — 35 82 74 % 74 % Full Year 298 (1 ) 76 373 25 % 26 %

食品・工業用原料 - 米国・カナダの第4四半期の営業利益は8,200万ドル (約125億9,329万円) で、前年同期から3,500万ドル (約53億7,518万円) 増加した。通期の営業利益は3億7,300万ドル (約572億8,414万円) で、前年から7,500万ドル (約115億1,826万円) 増加した。 両期における増加は、複数年契約における有利なキャッチアップ価格設定によるものである。 さらに、増加は原材料コストの低下によるものであったが、トウモロコシ価格低下の転嫁による価格構成により一部相殺された。 為替の影響を除くと、第4四半期および通期のセグメント別営業利益はそれぞれ74%増および26%増となった。





その他すべて**

Net Sales

$ in millions 2023 FX Impact Volume S. Korea Volume* Price/Mix 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 177 (3 ) 38 (73 ) (15 ) 124 (30 %) (28 %) Full Year 732 (13 ) 65 (283 ) (42 ) 459 (37 %) (36 %)

* Represents loss of volume due to the sale of our South Korea business

Segment Operating Income (Loss)

$ in millions 2023 FX Impact Business Drivers 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 4 1 (9 ) (4 ) NM NM Full Year (2 ) 1 (21 ) (22 ) NM NM

その他すべての第4四半期の営業利益は (400万ドル)(約6億1,413万円) で、前年同期から800万ドル (約12億2,930万円) の減少となった。また、通期の営業利益は (2,200万ドル)(約33億7,957万円) で、前年から2,000万ドル (約30億7,233万円) の減少となった。 第4四半期および通期の減少は主に、前年同期および通期の業績にそれぞれ約800万ドル (約12億2,930万円) および3,000万ドル (約46億934万円) の貢献をしていた韓国事業の売却によるものである。





** 「その他すべて」には、個別または集合的に報告対象セグメントとして分類されていない複数の事業セグメントの事業が含まれている。 「その他すべて」の純売上高は主に、パキスタン事業による甘味料およびでんぷんの販売、ピュアサークル (PureCircle) およびシュガー・リダクション (Sugar Reduction) 事業によるステビアおよびその他の原料の販売、プロテイン・フォーティフィケーション (Protein Fortification) 事業によるエンドウタンパク質原料の販売によるものである。

配当と自社株買い

2024年通期では、株主に2億1,000万ドル (約322億6,544万円) の配当金を支払い、第4四半期には1株当たり0.80ドル (約122円) の四半期配当を宣言し、2025年第1四半期に支払った。 2024年に、発行済み普通株式165万株を2億1,600万ドル (約331億8,731万円) の純費用で買い戻した。 株主総利回りを支援するため、同社は引き続き現金配当と自社株買いを通じた株主への価値還元に専心している。

2025年通期の見通し

同社は、2025年通期の報告・調整後EPSはそれぞれ10.75～11.55ドル (約1,655～1,778円) の範囲に収まると予想している。

このガイダンスでは、現在の税率、関税、貿易、または食品規制における例外的な変化は考慮していない。

この予想では、買収関連の統合および再編費用、ならびに潜在的な減損損失を考慮していない。

同社は、2025年度通期の純売上高については、量的需要の増加を反映して一桁台前半の増加を見込んでいるが、価格構成と為替の影響により一部相殺されると予想している。 2025年度通期の報告営業利益および調整後営業利益については、一桁台半ばの増加を見込んでいる。

2025年度通期の見通しでは、以下のことを前提としている。テクスチャー＆ヘルスフルソリューションズの営業利益は、販売量の増加により、一桁台半ばから後半の増加が見込まれる。食品・工業用原料の中南米地域の営業利益については、一桁台半ばの増加が見込まれる。食品・工業用原料の米国・カナダ地域の営業利益は、横ばいから一桁台前半の減少が見込まれる。その他すべての事業の営業利益は、損益分岐点に近づく見通しである。

2025年通期の企業コストについては、一桁台半ばから後半の増加を予想している。

2025年通期では、報告後実効税率および調整後実効税率を26.0%から27.5%と予想している。

2025年通期の営業からのキャッシュは8億ドル (約1,228億7,842万円) から9億5,000万ドル (約1,459億3,046万円) の範囲になると予想されるが、これは純売上高の増加が見込まれるため、運転資本残高への投資に回帰することを反映している。 通期の資本支出は約4億ドル (約615億8,393万円) から4億5,000万ドル (約691億1,911万円) と予想される。

2025年第1四半期については、前年同期と比較して売上高は一桁台前半の減少、営業利益は一桁台後半の増加を見込んでいる。

カンファレンスコールとウェブキャストの詳細

イングレディオンは、2025年2月4日 (火) 米国中部時間午前8時 /米国東部時間午前9時に、 社長兼CEOのジム・ザリーと代表取締役副社長兼最高財務責任者のジム・グレイ (Jim Gray) の主催で電話会議を開催する。 カンファレンスコールはリアルタイムでウェブキャストされ、https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentationsからアクセス可能である。 追加の財務・営業情報が記載されているプレゼンテーション資料は、同社ウェブサイトからアクセスでき、会議開始の数時間前からダウンロードできる。 録画は、期間限定でhttps://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-resultsにて再生できる。

イングレディオンについて

イングレディオン・インコーポレーテッド (NYSE: INGR) は、シカゴ近郊に本社を置く、世界トップクラスの原料ソリューションプロバイダーで、約120の国に製品とサービスを提供している。 2024年の年間純売上高は約74億ドル (約1兆1,363億8,840万円) であり、同社は、食品、飲料、動物栄養、醸造、産業市場に対して、穀物、果物、野菜、およびその他の植物性の素材を付加価値のある原料ソリューションに加工して提供している。 世界各地にイングレディオン･アイディア･ラボ (Ingredion Idea Labs®) イノベーションセンターを置くほか、11,000人を超える従業員を擁し、開発過程で顧客と協力し合い、人、自然、テクノロジーの可能性を結集して目的を達成し、生活の向上に貢献している。 当社の詳細情報と最新ニュースについては、ingredion.comを閲覧されたい。

将来の見通しに関する記述

このニュースリリースには、1933年証券法第27A条 (改正) および1934年証券取引法第21E条 (改正) の意味における将来の見通しに関する記述が含まれるか、または含まれる場合がある。 当社は、これらの将来の見通しに関する記述が、このような記述に関する免責条項の対象となることを意図している。

将来の見通しに関する記述には、とりわけ、2025年度通期の報告・調整済みEPS、純売上高、調整後営業利益、セグメントおよびその他すべての営業利益、企業としてのコスト、報告および調整後実効税率、営業からのキャッシュ、運転資本、資本支出、2025年第1四半期の純売上高および報告および調整後の営業利益に関する同社の予想に関する記述および上記のいずれかに関する経営陣の計画または戦略および目標および上記のいずれかの根底にある前提条件、期待事項または信念など同社の見通し、将来の事業、財務状況、販売数量、キャッシュフロー、費用、またはその他の財務項目に関する記述が含まれる。

これらの記述は、「可能性」、「予定する」、「すべき」、「予想する」、「想定する」、「信じる」、「計画する」、「推定する」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「継続する」、「プロフォーマ」、「予測」、「展望」、「推進」、「機会」、「見込み」、「暫定的」、またはその他の同様の表現、あるいはそれらの否定的表現により特定できることがある。 本書における、過去についての記述でないものは全て、「将来の見通しに関する記述」である。

これらの記述は、現在の状況または期待に基づいているが、特定の固有のリスクや不確実性に影響される可能性があり、その多くは予測が困難で、当社がコントロールできる範囲を超えている。 これらの将来の見通しに関する記述に反映されたの期待は合理的な仮定に基づいていると当社は考えているが、投資家は、当社の期待が正しいことを証明する保証がないことに注意すべきである。

実際の結果や展開は、次のような様々なリスクや不確実性に基づき、これらの記述で明示または黙示されている予想とは大きく異なる場合がある。原材料やエネルギー供給の可用性や価格への影響を含むロシアとウクライナの紛争の影響、外国為替や金利の変動など、果糖ぶどう糖液糖および当社が製造するその他の製品に関する消費者嗜好の変化、世界経済情勢、ならびに当社が原材料を購入し、または製品を製造もしくは販売する様々な地域および国の顧客および消費者に影響を与える一般的な政治、経済、事業および市場環境の影響、ならびにこれらの要因が当社の販売数量、製品の価格および顧客に対する債権回収能力に与える可能性のある影響、食品、飲料、動物栄養、醸造業などをはじめとするがそれらには限定されない、当社がサービスを提供し、売上の大部分を占める主要産業による当社製品の将来的な購入、遺伝子組換えおよびバイオテクノロジーにより開発された製品が受け入れられるかどうかの不確実性、市場に受け入れられるのに十分な価格または品質で新製品およびサービスを開発または獲得する当社の能力、当社の主要製品および副産物 (特にトウモロコシ油) の市場および価格に関するものを含む、トウモロコシ精製業界および関連業界における競争圧力および/または顧客圧力の増大、価格変動、サプライチェーンの混乱、および原材料、エネルギーコストおよび利用可能性、運賃および物流を含む当社の生産工程および配送チャネルへの投入物に影響を及ぼす不足、当社がコストを抑制し、予算を達成し、期待されるシナジーを実現する能力 (計画された保守・投資プロジェクトを期限内かつ予算内で完了する能力、および運賃・輸送費に関するものを含む)、製造施設における操業上の困難および製品の安全性・品質に関連する責務、気候変動および気候変動に対処するための法律、規制および市場の施策の影響、有利な条件で買収や戦略的提携を成功させる当社の能力、ならびに買収した事業の統合や戦略的提携の実施・維持に成功し、前述のすべてに関して期待されるシナジーを達成する当社の能力、外国および外国通貨で事業を行うことに内在する経済的、政治的およびその他のリスク、外貨の変動、金利・為替レートの変動、市場のボラティリティおよびそのような変動に対するヘッジの関連も含めた、金融・資本市場の動向、満足のいく労使関係を維持することができないこと、従業員を惹きつけ、育成し、動機づけ、良好な関係を維持する当社の能力、自然災害、戦争、テロの脅威や行為、パンデミックの発生や継続、その他当社の支配が及ばない重大な出来事の発生が当社のビジネスに与える影響、のれんや長期資産の減損の影響、政府の政策、法律、規制の変更、および環境規制の遵守を含めた法令遵守のための費用、税率変更または追加的な所得税負担の発生、金利の上昇により生じうる借入コストの増加、合理的な利率で資金を調達する能力、および将来の成長・拡大のための十分な資金へのアクセスに影響を与えるその他の要因、情報技術システム、プロセスおよびサイトに関するセキュリティ侵害、株式市場の変動および当社の株価に悪影響を及ぼしうるその他の要因、当社の配当方針の継続に影響を与えるリスク、および財務報告に係る有効な内部統制を維持する当社の能力。

当社の将来の見通しに関する記述は、作成日時点の状況でのみ述べられており、当社は、新しい情報または将来の出来事や開発の結果として、作成日以降に発生した出来事や状況を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないものとする。 当社がこれらの記述の1つ以上を更新または修正した場合でも、投資家は当社がさらなる更新または訂正を行うと判断すべきではない。 これらのリスクおよびその他のリスクの詳細については、証券取引委員会に提出された2023年12月31日に終了した年度のForm 10-Kによる年次報告書、ならびにForm 10-QおよびForm 8-Kによるその後の報告書に含まれる「リスク要因」およびその他の情報を参照されたい。

Ingredion Incorporated Condensed Consolidated Statements of Income (dollars and shares in millions, except per share amounts)



Three Months Ended

December 31, Change

%

Twelve Months Ended

December 31, Change

%

2024 2023 2024 2023 (unaudited) (unaudited) (unaudited) (unaudited) Net sales $ 1,800 $ 1,921 (6 %) $ 7,430 $ 8,160 (9 %) Cost of sales 1,351 1,521 5,639 6,411 Gross profit 449 400 12 % 1,791 1,749 2 % Operating expenses 204 211 (3 %) 782 789 (1 %) Other operating (income), net (6 ) (14 ) (1 ) (8 ) Restructuring/impairment charges 89 1 127 11 Operating income 162 202 (20 %) 883 957 (8 %) Financing costs 9 26 39 114 Net gain on sale of business — — (90 ) — Other non-operating expense 1 — 3 4 Income before income taxes 152 176 (14 %) 931 839 11 % Provision for income taxes 55 43 277 188 Net income 97 133 (27 %) 654 651 — % Less: Net income attributable to non-controlling interests 2 2 7 8 Net income attributable to Ingredion $ 95 $ 131 (27 %) $ 647 $ 643 1 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 65.2 65.4 65.5 66.0 Diluted 66.5 66.4 66.6 67.0 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 1.46 $ 2.00 (27 %) $ 9.88 $ 9.74 1 % Diluted $ 1.43 $ 1.97 (27 %) $ 9.71 $ 9.60 1 %





Ingredion Incorporated Condensed Consolidated Balance Sheets (dollars and shares in millions, except per share amounts) As of December 31, 2024 2023 Assets (unaudited) Current assets: Cash and cash equivalents $ 997 $ 401 Short-term investments 11 8 Accounts receivable, net 1,093 1,279 Inventories 1,187 1,450 Prepaid expenses and assets held for sale 67 261 Total current assets 3,355 3,399 Property, plant and equipment, net 2,264 2,370 Intangible assets, net 1,264 1,303 Other non-current assets 561 570 Total assets $ 7,444 $ 7,642 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 44 $ 448 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,237 1,324 Total current liabilities 1,281 1,772 Long-term debt 1,787 1,740 Other non-current liabilities 486 480 Total liabilities 3,554 3,992 Share-based payments subject to redemption 60 55 Redeemable non-controlling interests 7 43 Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 issued at December 31, 2024 and 2023 1 1 Additional paid-in capital 1,152 1,146 Less: Treasury stock (common stock: 13.3 and 12.6 shares at December 31, 2024 and 2023) at cost (1,355 ) (1,207 ) Accumulated other comprehensive loss (1,086 ) (1,056 ) Retained earnings 5,092 4,654 Total Ingredion stockholders’ equity 3,804 3,538 Non-redeemable non-controlling interests 19 14 Total stockholders’ equity 3,823 3,552 Total liabilities and stockholders’ equity $ 7,444 $ 7,642





Ingredion Incorporated Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (dollars in millions) Year Ended December 31, 2024 2023 Cash from operating activities: (unaudited) Net income $ 654 $ 651 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 214 219 Mechanical stores expense 62 62 Net gain on sale of business (90 ) — Deferred income taxes (15 ) (6 ) Impairment charges 109 10 Margin accounts 21 10 Changes in other trade working capital 396 67 Other 85 44 Cash provided by operating activities 1,436 1,057 Cash from investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (301 ) (316 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties 6 2 Proceeds from sale of business 255 — Other (7 ) (15 ) Cash used for investing activities (47 ) (329 ) Cash from financing activities: Proceeds from borrowings, net (17 ) (229 ) Commercial paper borrowings, net (328 ) (63 ) Repurchases of common stock, net (216 ) (101 ) Issuances of common stock for share-based compensation, net 46 20 Purchases of non-controlling interests (40 ) (2 ) Dividends paid, including to non-controlling interests (210 ) (194 ) Cash (used for) financing activities (765 ) (569 ) Effect of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents (28 ) 6 Increase in cash and cash equivalents 596 165 Cash and cash equivalents, beginning of period 401 236 Cash and cash equivalents, end of period $ 997 $ 401





Ingredion Incorporated Supplemental Financial Information (Unaudited) (dollars in millions, except for percentages) I. Segment Information of Net Sales and Operating Income Three Months Ended

December 31, Change

Change

Excl. FX

Twelve Months Ended

December 31, Change

Change

Excl. FX

2024 2023 2024 2023 Net Sales: Texture & Healthful Solutions $ 581 $ 578 1 % — % $ 2,366 $ 2,460 (4 %) (3 %) Food & Industrial Ingredients – LATAM 584 642 (9 %) (4 %) 2,450 2,633 (7 %) (6 %) Food & Industrial Ingredients – U.S./Canada 511 524 (2 %) (2 %) 2,155 2,335 (8 %) (7 %) All Other 124 177 (30 %) (28 %) 459 732 (37 %) (36 %) Total Net Sales $ 1,800 $ 1,921 (6 %) (5 %) $ 7,430 $ 8,160 (9 %) (8 %) Operating Income (Loss): Texture & Healthful Solutions $ 94 $ 76 24 % 22 % $ 350 $ 394 (11 %) (11 %) Food & Industrial Ingredients – LATAM 121 125 (3 %) — % 483 452 7 % 7 % Food & Industrial Ingredients – U.S./Canada 82 47 74 % 74 % 373 298 25 % 26 % All Other (4 ) 4 nm nm (22 ) (2 ) nm nm Corporate (45 ) (49 ) 8 % 8 % (168 ) (173 ) 3 % 3 % Non-GAAP Adjusted Operating Income 248 203 22 % 23 % 1,016 969 5 % 5 % Restructuring and resegmentation costs (6 ) — (18 ) (1 ) Impairment charges (83 ) (1 ) (109 ) (10 ) Other matters 3 — (6 ) (1 ) Total Operating Income $ 162 $ 202 (20 %) (19 %) $ 883 $ 957 (8 %) (8 %)



II. Non-GAAP情報

当社では、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則 (「GAAP」) に基づいて作成された連結財務結果を補完するために、再編費用、再セグメント化費用、事業売却による純利益、減損費用、メキシコの税項目、およびその他の特定の項目などの特定のGAAP項目を除外する過去のnon-GAAP財務指標を使用している。 これらのnon-GAAPの金額に言及する場合は、一般的に「調整後」という用語を使用している。

当社の経営陣は、戦略的意思決定、将来の業績予想、現在の業績評価を行う際に、社内でnon-GAAP財務指標を使用している。 また、経営陣がnon-GAAP財務指標を開示する目的は、投資家に対し、提示した期間における当社の業績と動向に関して、より有意義かつ一貫性のある比較を提供することにある。 これらのnon-GAAP財務指標は、GAAPに従って表示された結果に加えて、および関連して使用されており、当社の事業を別の側面から見ることができるが、GAAPの結果と合わせて見ることによって、当社の事業に影響を与える要因や動向の全体像を把握することができる。 これらのnon-GAAP指標は、GAAPに従って計算された対応する指標の代わりとしてではなく、補足として考慮すべきである。

Non-GAAP財務指標はGAAPに従って作成されていないため、当社のNon-GAAP情報は、他社が表示する同様なタイトルの指標に必ずしも対応するとは限らない。 従来の各non-GAAP財務指標と比較し、最も類似しているGAAP指標は、以下の表に示されている。

Ingredion Incorporated Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS (Unaudited) Three Months Ended

December 31, 2024 Three Months Ended

December 31, 2023 Twelve Months Ended

December 31, 2024 Twelve Months Ended

December 31, 2023 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 95 $ 1.43 $ 131 $ 1.97 $ 647 $ 9.71 $ 643 $ 9.60 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 4 0.06 1 0.02 13 0.20 1 0.02 Net gain on sale of business (ii) — — — — (86 ) (1.29 ) — — Impairment charges (iii) 81 1.20 — — 109 1.63 7 0.10 Other matters (iv) (2 ) (0.03 ) — — 5 0.07 1 0.01 Tax item – Mexico (v) 6 0.09 — — 18 0.27 (15 ) (0.22 ) Other tax matters (vi) (8 ) (0.12 ) (1 ) (0.02 ) 4 0.06 (6 ) (0.09 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 176 $ 2.63 $ 131 $ 1.97 $ 710 $ 10.65 $ 631 $ 9.42

Net income and EPS may not sum or recalculate due to rounding.

注

(i) 2024年12月31日に終了した3ヵ月間および12ヵ月間において、それぞれ600万ドル (約9億2,166万円) および1,800万ドル (約27億6,313万円) の税引き前企業再編費用を計上した。これは主に、同年に発生した再編活動および2024年1月1日より有効となった事業再セグメント化に関連するものである。 2023年12月31日に終了した3ヵ月間および12ヵ月間において、主に韓国での事業売却に関連する税引前事業再編費用100万ドル (約1億5,362万円) を計上した。 (ii) 2024年12月31日に終了した12ヵ月間において、主に韓国での事業売却に関連する税引前事業再編費用9,000万ドル (約138億2,620万円) を計上した。 (iii) 2024年12月31日に終了した3ヵ月間において、当社は主にカナダのバンスコイおよびブラジルのアルカンタラの製造施設の操業停止計画に関連する税引前減損費用8,300万ドル (約127億4,502万円) を計上した。 また、2024年には、持分法投資に対する税引前減損費用1,800万ドル (約27億6,313万円)、および英国における製造業務の計画的停止に関連する800万ドル (約12億2,930万円) を計上した。 (iv) 2024年12月31日に終了した12ヵ月間に、米国の倉庫で発生した竜巻被害に対する税引前純費用700万ドル (約10億7,372万円) を計上した。 2023年12月31日に終了した12ヵ月間において、主に米国を拠点とする業務停止の影響に関連する税引前費用500万ドル (約7億6,723万円) を計上したが、400万ドル (約6億1,413万円) の保険金回収で一部相殺された。 (v) メキシコペソの米ドルに対する為替変動が当社のメキシコ財務諸表の再測定に与える影響により、2024年12月31日に終了した3ヵ月間および12ヵ月間において、それぞれ600万ドル (約9億2,166万円) および1,800万ドル (約27億6,313万円) の税金引当金を計上し、2023年12月31日に終了した12ヵ月間において1,500万ドル (約23億30万円) の税効果を計上した。 (vi) 2024年12月31日に終了した3ヵ月間および12ヵ月間において、当社は前年度の税務上偶発債務および純負債、前年度の米国税効果の回収、および上記のnon-GAAP調整による税務上の影響を認識した。 これらは、カナダにおける税務上欠損金繰越を実現する能力による効果、および以前は課税対象であった特定のブラジルの地方優遇措置に対する以前に認識された税効果に対する利息により一部相殺された。





Ingredion Incorporated Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income (Unaudited) (dollars in millions, pre-tax) Three Months Ended

December 31, Twelve Months Ended

December 31, 2024 2023 2024 2023 Operating income $ 162 $ 202 $ 883 $ 957 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 1 18 1 Impairment charges (iii) 83 — 109 10 Other matters (iv) (3 ) — 6 1 Non-GAAP adjusted operating income $ 248 $ 203 $ 1,016 $ 969



注記(i)～(iv)については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益および希薄化後EPSから、イングレディオンに帰属するNon-GAAP調整後純利益および調整後希薄化後EPSへの調整に含まれる注記(i)～(iv)を参照のこと。

Ingredion Incorporated Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate (Unaudited) (dollars in millions, except for percentages) Three Months Ended December 31, 2024 Twelve Months Ended December 31, 2024 Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income Tax Rate (b/a) Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income Tax Rate (b/a) As Reported $ 152 $ 55 36.2 % $ 931 $ 277 29.8 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 2 18 5 Net gain on sale of business (ii) — — (90 ) (4 ) Impairment charges (iii) 83 2 109 — Other matters (iv) (3 ) (1 ) 6 1 Tax item – Mexico (v) — (6 ) — (18 ) Other tax matters (vi) — 8 — (4 ) Adjusted Non-GAAP $ 238 $ 60 25.2 % $ 974 $ 257 26.4 %









Three Months Ended December 31, 2023 Twelve months ended December 31, 2023 Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income Tax Rate (b/a) Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income Tax Rate (b/a) As Reported $ 176 $ 43 24.4 % $ 839 $ 188 22.4 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 1 — 1 — Impairment charges (iii) — — 10 3 Other matters (iv) — — 1 — Tax item – Mexico (v) — — — 15 Other tax matters (vi) — 1 — 6 Adjusted Non-GAAP $ 177 $ 44 24.9 % $ 851 $ 212 24.9 %



注記 (i)～(vi)については、イングレディオンに帰属するGAAP純利益、イングレディオンに帰属する希薄化後EPSのNon-GAAP調整後純利益、調整後希薄化後EPSを調整した表の注記(i)～(vi)を参照のこと。

Ingredion Incorporated Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings per Share (“GAAP EPS”) to Expected Adjusted Diluted Earnings per Share (“Adjusted EPS”) (unaudited)



Expected EPS Range for Full-Year 2025 Low End of Guidance High End of Guidance GAAP EPS $ 10.75 $ 11.55 Adjustments: Adjusted EPS $ 10.75 $ 11.55



上記は、2025年度通期の予想希薄化後EPSの、2025年度通期の予想調整後希薄化後EPSへの調整である。 上記の金額には、買収・統合費用、減損費用、リストラ費用、その他一般的に調整後EPSガイダンスから除外される項目など、時期、影響、重要性が不明なため本質的に予測・推定が困難な特定の将来の費用、コスト、利益などが反映されていない可能性がある。 そのため、当社はGAAP EPSを予測する能力よりも、調整後EPSを予測する能力に対してより大きな自信を抱いている。

Ingredion Incorporated Reconciliation of Expected U.S. GAAP Effective Tax Rate (“GAAP ETR”) to Expected Adjusted Effective Tax Rate (“Adjusted ETR”) (unaudited)



Expected Effective Tax Rate Range for Full-Year 2025 Low End of Guidance High End of Guidance GAAP ETR 26.0 % 27.5 % Adjustments: Adjusted ETR 26.0 % 27.5 %



上記は、当社予想2025年度通期GAAP ETRの当社予想2025年度通期調整後ETRへの調整である。 上記の金額は、未知の時期、効果、有意性により、本質的に予測および推定が難しい特定の将来の費用、コストおよび利益を反映していないことがある。 これらの金額には、買収・統合費用、減損・リストラ費用およびその他の特定項目でのGAAP ETRへの調整が含まれる場合があるが、それらには限定されない。 当社では、通常はこれらの調整を調整後ETRガイダンスから除外している。 そのため、当社はGAAP ETRを予測する能力よりも、調整後ETRを予測する能力に対してより大きな自信を抱いている。



問い合わせ先：

投資家向けの問い合わせ先：ノア・ワイス (Noah Weiss)、773-896-5242

報道陣向けの問い合わせ先：リック・ワイオン (Rick Wion)、708-209-6323