Ingredion Incorporated 公佈 2024 年第四季度及全年強勁業績

2024 年全年報告及調整後* 每股盈利分別為 9.71 美元及 10.65 美元，而 2023 年全年則分別為 9.60 美元及 9.42 美元

2024 年全年的營運現金流為 14.36 億美元，受惠於粟米成本下降，而出現約 4 億美元有利營運資金結餘的有利變動

在 2024 年，公司向股東返還了 4.26 億美元資金，當中的 2.16 億美元來自股份回購

公司預計在 2025 年的全年展望中，報告及調整後每股盈利將介乎 10.75 美元至 11.55 美元之間。

韋斯特切斯特，伊利諾州, Feb. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的食品和飲料製造商方案供應商 Ingredion Incorporated（NYSE: INGR），於今天發佈了 2024 年第四季度及 2024 年全年的業績報告。

Ingredion 主席兼行政總裁 Jim Zallie 表示：「由於質地與健康解決方案（Texture & Healthful Solutions）業務在銷售量增長上表現持續強勁，而食品和工業原料（Food & Industrial Ingredients，簡稱「F&II」）的美國 / 加拿大及拉丁美洲業務部門亦取得卓越成果，讓我們在第四季度收獲了破紀錄的財務業績。 2024 年的重組及全新的業務部門架構，讓我們的團隊能以更佳的方式應對目標市場和客戶機遇，為未來增長奠定了牢固的基礎。」

「全球質地與健康解決方案部門的成立鞏固了與客戶的合作，支持他們追求創新銷售增長。 在食品價格持續上漲及消費者購買行為轉變的環境下，T&HS 業務在第四季度取得雙位數字的銷售量增長。 此外，我們現正對印第安納波利斯（Indianapolis）的旗艦設施投資超過 1 億美元，以提升可靠性及營運效率。」

「食品和工業原料（F&II）在美國 / 加拿大的業務受惠於多年客戶的續約，使我們能夠重新掌握通脹帶來的影響及恢復利潤率，令第四季度的營運收入錄得顯著增長。 F&II 拉丁美洲業務方面，儘管甜味劑的需求回軟，墨西哥及安第斯地區的業務仍然表現強勁。 我們在該地區的商業模式展現優勢和靈活性，使我們可以在粟米成本變化和匯率波動的情況下下管理定價。」

Zallie 總結道：「公司在 2024 年的出色表現，將為踏入 2025 年帶來了良好的勢頭。 除了質地與健康解決方案的銷售量取得強勁增長，以及整體業務營運取得卓越表現外，我們首年 Cost2Compete 運行率亦超出預期的節約目標。 我們預計會進一步鞏固與客戶的合作以推動增長，並充分利用 Cost2Compete 計劃第二年所帶來的優勢，使我們能更有效地應對 2025 年的業務環境。 我們將繼續分配資金，優先投放於有機投資以推動未來的盈利增長，同時透過股息及股份回購返還資金，以實現股東價值。」

*報告的結果符合美國一般公認會計原則「GAAP」。 調整後的財務指標屬於非 GAAP 財務指標。 請參閱綜合財務報表後名為「非 GAAP 資訊」的補充財務資訊的第二節，以查看將非 GAAP 財務指標根據最直接可比的 GAAP 指標調整的對賬。

Diluted Earnings Per Share (EPS)

4Q23 4Q24 2023 2024 Reported Diluted EPS $ 1.97 $ 1.43 $ 9.60 $ 9.71 Impairment charges — 1.20 0.10 1.63 Restructuring and resegmentation costs 0.02 0.06 0.02 0.20 Net gain on sale of business — — — (1.29 ) Tax items and other matters (0.02 ) (0.06 ) (0.30 ) 0.40 Adjusted Diluted EPS** $ 1.97 $ 2.63 $ 9.42 $ 10.65



Factors Affecting Changes in Reported and Adjusted EPS

4Q24 2024 Total items affecting EPS** 0.66 1.23 Total operating items 0.52 0.52 Margin 0.67 1.09 Volume (0.03 ) (0.47 ) Foreign exchange (0.02 ) — Other income (0.10 ) (0.10 ) Total non-operating items 0.14 0.71 Other non-operating income 0.01 0.02 Financing costs 0.19 0.85 Tax rate (0.06 ) (0.24 ) Shares outstanding — 0.06 Non-controlling interests — 0.02

** Totals may not sum due to rounding

其他財務項目

截至 2024 年 12 月 31 日，債務及現金總額（包括短期投資）分別為 18 億美元及 10 億美元，而截至 2023 年 12 月 31 日的債務及現金總額則為 22 億美元及 4.09 億美元。

營運現金 14.36 億美元，與 2023 年的 10.57 億相比有所上升，反映出營運資金的轉變。

第四季度報告的淨融資成本為 900 萬美元，而去年同期為 2,600 萬美元。

本季度報告和調整後實際稅率分別為 36.2% 和 25.2%，而去年同期則為 24.4% 和 24.9%。 報告的實際稅率上升主要是由於墨西哥比索兌美元匯率的變化，以及撤回上年的美國稅務優惠。

淨資本開支為 2.95 億美元，較去年同期減少 1,900 萬美元。



業務回顧

Ingredion 總體情況

Net Sales

$ in millions 2023 FX Impact Volume S. Korea Volume* Price/Mix 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 1,921 (33 ) 77 (73 ) (92 ) 1,800 (6 %) (5 %) Full Year 8,160 (52 ) 227 (283 ) (622 ) 7,430 (9 %) (8 %)

* Represents loss of volume due to the sale of our South Korea business completed on February 1, 2024

Reported Operating Income

$ in millions 2023 FX Impact Business Drivers Restructuring/

Impairment Other 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 202 (2 ) 47 (88 ) 3 162 (20 %) (19 %) Full Year 957 — 47 (116 ) (5 ) 883 (8 %) (8 %)



Adjusted Operating Income

$ in millions 2023 FX Impact Business Drivers 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 203 (2 ) 47 248 22 % 23 % Full Year 969 — 47 1,016 5 % 5 %



淨銷售額

與去年同期相比，第四季度及全年的淨銷售額分別下跌 6% 及 9%。 下跌由價格組合所導致，當中包括粟米成本下降的轉嫁效應、出售南韓業務所損失的淨銷售額，以及外匯的影響，部分為 T&HS 業務利好銷售量所抵銷。 撇除外匯影響，與去年同期及上年相比，第四季度及全年的淨銷售額分別下挫 5% 和 8%。



營運收入

第四季度的報告及調整後營運收入分別為 1.62 億美元及 2.48 億美元，較去年同期減少 20% 及增加 22%。 報告營運收入與調整後營運收入之間出現的差異，主要原因是位於加拿大范斯科伊（Vanscoy）和巴西阿爾坎塔拉（Alcantara）的製造廠停止運作而產生的減值費用。 撇除減值費用，第四季度營運收入的上升主要受有利的投入成本所帶動，部分為不利的價格組合所抵銷。 撇除外匯影響，報告及調整後營運收入較去年同期分別下跌 19% 及上升 23%。

全年的報告及調整後營運收入分別為 8.83 億美元及 10.16 億美元，較上年分別減少 8% 及增加 5%。 報告營運收入與調整後營運收入之間出現的差異，主要原因是位於加拿大范斯科伊（Vanscoy）、英國古爾）Goole）及巴西阿爾坎塔拉（Alcantara）的製造廠停止運作而產生的減值費用。 經調整後營運收入的上升，是受到有利的原材料及投入成本所致，部分為不利價格組合及出售南韓業務所損失的銷售量所抵銷。

Texture & Healthful Solutions

Net Sales

$ in millions 2023 FX Impact Volume Price/Mix 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 578 3 60 (60 ) 581 1 % 0 % Full Year 2,460 (8 ) 174 (260 ) 2,366 (4 %) (3 %)



Segment Operating Income

$ in millions 2023 FX Impact Business Drivers 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 76 1 17 94 24 % 22 % Full Year 394 (1 ) (43 ) 350 (11 %) (11 %)

質地和健康解決方案（T&HS）的第四季度營運收入為 9,400 萬美元，較去年同期增加 1,800 萬美元，全年營運收入為 3.5 億美元，與上年相比下挫 4,400 萬美元。 季度升幅為利好的投入成本及銷售量改善所推動，部分為價格組合所抵銷。 全年跌幅為不利價格組合及結轉成本較高的庫存所導致，部分被利好的原材料和投入成本，以及銷售量改善所抵銷。 撇除外匯影響，該分部第四季度及全年的營運收入分別上升 22% 及下跌 11%。



食品和工業配料 - 拉丁美洲

Net Sales

$ in millions 2023 FX Impact Volume Price/Mix 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 642 (31 ) (26 ) (1 ) 584 (9 %) (4 %) Full Year 2,633 (25 ) (8 ) (150 ) 2,450 (7 %) (6 %)



Segment Operating Income

$ in millions 2023 FX Impact Business Drivers 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 125 (4 ) — 121 (3 %) 0 % Full Year 452 1 30 483 7 % 7 %

食品和工業配料 - 拉丁美洲第四季度的營運收入為 1.21 億美元，較去年同期減少 400 萬美元；全年營運收入則為 4.83 億美元，與去年相比增加 3,100 萬美元。 第四季度營運收入的下跌為不利的投入成本所帶動，大部分被有利的原材料成本所抵銷。 此外，第四季度的跌幅包括去年同期因外匯影響而導致阿根廷合資企業的業績下滑。 全年營運收入的升幅主要由於墨西哥及巴西的投入成本下降所致。 撇除外匯影響，該分部第四季度及全年的營運收入分別為保持平穩及上升 7%。



食品和工業原料 - 美國 / 加拿大

Net Sales

$ in millions 2023 FX Impact Volume Price/Mix 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 524 (2 ) 5 (16 ) 511 (2 %) (2 %) Full Year 2,335 (6 ) (4 ) (170 ) 2,155 (8 %) (7 %)



Segment Operating Income

$ in millions 2023 FX Impact Business Drivers 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 47 — 35 82 74 % 74 % Full Year 298 (1 ) 76 373 25 % 26 %

食品和工業原料 - 美國 / 加拿大第四季度的營運收入為 8,200 萬美元，較去年同期上升 3,500 萬美元，而全年營運收入則為 3.73 億美元，較去年上升 7,500 萬美元。 上述兩段期間的升幅皆受惠於多年合約的價格調整。 此外，升幅亦為原材料成本回落所推動，部分為粟米成本下降的轉嫁效應導致之價格組合所抵銷。 撇除外匯影響，該分部第四季度及全年的營運收入分別上漲 74% 及 26%。



所有其他**

Net Sales

$ in millions 2023 FX Impact Volume S. Korea Volume* Price/Mix 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 177 (3 ) 38 (73 ) (15 ) 124 (30 %) (28 %) Full Year 732 (13 ) 65 (283 ) (42 ) 459 (37 %) (36 %)

* Represents loss of volume due to the sale of our South Korea business

Segment Operating Income (Loss)

$ in millions 2023 FX Impact Business Drivers 2024 Change Change excl. FX Fourth Quarter 4 1 (9 ) (4 ) NM NM Full Year (2 ) 1 (21 ) (22 ) NM NM

所有其他部門第四季度的營運收入為 (400) 萬美元，較去年同期下跌 800 萬美元，而全年營運收入則為 (2,200) 萬美元，與上年相比下跌 2,000 萬美元。 該季度及全年業績的下跌主要是由於出售南韓業務所導致，該業務於去年同期及全年分別為業績貢獻了大約 800 萬美元及 3,000 萬美元。



** 所有其他包括不單獨或集體分類為可報告分部的多個營運分部的業務。 所有其他的淨銷售額主要來自巴基斯坦業務的甜味劑和澱粉質銷售、PureCircle 和 Sugar Reduction 業務的甜菊糖和其他原料的銷售，以及蛋白質強化業務的豌豆蛋白原料。

股息和股份回購

在 2024 年全年，公司向股東支付了 2.10 億美元的股息，並於第四季度宣佈於 2025 年第一季度支付每股 0.80 美元的季度股息。 在 2024 年，公司回購了 165 萬股已發行的普通股，淨額成本為 2.16 億美元。 為了提升整體股東回報，該公司致力透過現金股息和股票回購，持續回饋股東價值。

2025 年全年展望

公司預計在 2025 年的全年展望中，報告及調整後每股盈利將各自介乎 10.75 美元至 11.55 美元之間。

這項指引未考慮當前稅率、關稅或貿易，或食品法規的特殊變更。

這一預期不包括任何與收購相關的整合和重組成本，以及任何潛在的減值成本。

公司預計 2025 年全年的淨銷售額將出現低個位數字的升幅，反映出銷量需求會上升，部分為價格組合及外匯影響所抵銷。 預計報告及調整後營運收入在 2025 年全年將會出現中個位數字增長。

2025 年全年展望大致如下：T&HS 業務部門的營運收入，受銷售量增長所帶動，預計會出現中個位數字至高個位數字的升幅；F&II 拉丁美洲業務部門的營運收入，預計會出現中個位數字的增幅；F&II 美國 / 加拿大業務部門的營運收入，預計將會保持平穩以至出現低個位數字的跌幅；而所有其他業務部門的營運收入，則預計會接近盈虧平衡。

預計 2025 年全年的企業成本將會出現中個位數字至高個位數字的升幅。

公司預計 2025 年全年的報告及調整後實際稅率均介乎 26.0% 至 27.5% 之間。

預計 2025 年全年的營運現金流將在 8 億美元至 9.5 億美元之間，反映出由於淨銷售額預期有所增長，公司將重新投資於營運資本。 全年的資本支出預計約為 4 億至 4.5 億美元。

就 2025 年第一季度，公司預計淨銷售額與去年同一季度相比，會出現低個位數字的跌幅，而預計營運收入則有高個位數字的升幅。

電話會議及網絡直播詳情

Ingredion 將於 2025 年 2 月 4 日（星期二）上午 8 時 （美國中部時間）/ 上午 9 時 （美國東部時間）召開電話會議，由公司主席兼行政總裁 Jim Zallie 及執行副總裁兼財務總監 Jim Gray 主持。 此電話會議將進行即時網絡直播，並可在 https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations 存取。 在電話會議開始前數小時，附有額外財務和營運資訊的簡報可透過公司網站查看並下載。 重播將限時提供，請瀏覽：https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results。

關於公司

Ingredion Incorporated（NYSE: INGR）總部位於芝加哥市郊，是全球領先的原料方案供應商，為接近 120 個國家及地區的客戶提供服務。 該公司將穀物、水果、蔬菜及其他植物性原料轉變為食品、飲料、動物營養、釀造及工業市場使用的增值原料解決方案，在 2024 年的年度淨銷售額約為 74 億美元。 Ingredion 在全球設有多個 Idea Labs® 創新中心，員工超過 11,000 人，該公司致力與客戶攜手共同創造，發揮人類、自然和技術的潛力，使生活變得更美好。 請瀏覽 ingredion.com 了解更多資訊及公司的最新消息。

前瞻性陳述

本新聞稿載有或可能載有經修訂的《1933 年證券法》（Securities Act of 1933）第 27A 條及經修訂的《1934 年證券交易法》（Securities Exchange Act of 1934）第 21E 條界定的前瞻性陳述。 公司擬將這些前瞻性陳述納入此類陳述的安全港規定。

前瞻性陳述包括，但不限於有關公司對 2025 年全年的報告每股盈利及調整後每股盈利、淨銷售額、報告營運收入及調整後營運收入、分部及所有其他營運收入、企業成本、報告實際稅率及調整後實際稅率、營運現金流、營運資金和資本支出的預期，公司對 2025 年第一季度淨銷售額和報告營運收入及調整後營運收入預期的任何陳述，以及有關公司前景及其未來營運、財務狀況、銷售量、現金流、開支或其他財務項目的任何其他陳述，包括對於上述各項的管理層計劃或策略及目標，以及上述任何一項所依據的假設、預期或信念。

這些陳述有時可透過使用前瞻性詞語來識別，例如「可能」、「將要」、「應該」、「預計」、「假設」、「相信」、「計劃」、「估計」、「期望」、「意圖」、「繼續」、「預料」、「預測」、「展望」、「推動」、「機會」、「潛在」、「臨時」，或其他類似的表達方式或否定形式。 除本新聞稿當中所載的歷史事實陳述外，所有其他陳述均為「前瞻性陳述」。

這些陳述基於當前情況或預期，但受到某些固有風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性難以預測且超出我們的控制範圍。 儘管我們認為我們在這些前瞻性陳述中反映的預期是基於合理的假設，但我們提醒投資者，我們不能保證預期是正確的。

由於各種因素，實際結果及發展可能與這些陳述表達或暗示的預期存在重大差異，其中包括：俄羅斯和烏克蘭之間衝突的影響，包括對原材料和能源供應的可用性和價格的影響以及外匯和利率的波動；與高果糖粟米糖漿和我們生產的其他產品有關的消費偏好變化；全球經濟狀況以及影響我們購買原材料或製造或出售產品的各個地理區域和國家／地區的客戶及消費者的總體政治、經濟、商業及市場條件的影響，以及這些因素可能對我們的銷量、產品定價以及我們向客戶收取應收賬款的能力產生影響；我們服務的主要行業之未來財務業績，並從中獲得很大一部分營業額，包括但不限於食品、飲料、動物營養廠和釀造行業；COVID-19 對我們業務、對我們產品的需求以及我們財務業績的影響；透過基因改造和生物技術開發產品的可接受度性之不確定性；我們以足以獲得市場認可的速度或質量開發或獲取新產品和服務的能力；粟米提煉行業和相關行業的競爭和／或客戶壓力增加，包括我們的主要產品和副產品（尤其是粟米油）的市場和價格；價格波動、供應鏈中斷和短缺影響我們生產過程和交付渠道的投入，包括原材料、能源成本和可用性以及貨運和物流；我們控製成本、實現預算和實現預期協同效應的能力，包括我們按時、按預算完成計劃維護和投資項目的能力，以及運費和運輸成本；我們生產設施的運營困難以及與產品安全和質量相關的責任；氣候變化的影響以及應對氣候變化的法律、監管和市場措施；我們以優惠條件成功確定和完成收購或戰略聯盟的能力，以及我們成功整合收購業務或實施和維持戰略聯盟並實現上述所有預期協同效應的能力；在國外以外幣開展業務所固有的經濟、政治和其他風險；金融和資本市場的行為，包括外匯波動、利率和匯率波動以及市場波動以及對沖此類波動的相關風險；未能維持令人滿意的勞資關係；我們吸引、發展、激勵員工並與員工保持良好關係的能力；自然災害、戰爭、威脅或恐怖主義行為、COVID-19 等流行病的爆發或持續，或我們無法控制的其他重大事件的發生對我們業務的影響；減值費用對我們的商譽或長期資產的影響；政府政策、法律或法規的變化以及遵守法律的成本，包括遵守環境法規；我們的税率發生變化或承擔額外的所得税責任；利率上升可能導致我們的借貸成本增加；我們以合理的利率籌集資金的能力以及其他影響我們獲得足夠資金用於未來增長和擴張的因素；有關資訊技術系統、程序和網站的安全漏洞；股票市場的動盪以及其他可能對我們的股價產生不利影響的因素；影響我們繼續執行股息政策的風險；以及我們維持財務報告有效內部控制的能力。

我們的前瞻性陳述所提供的資訊僅截至作出陳述的日期，我們概無義務更新任何前瞻性陳述，以反映因新資訊或未來事件或發展而導致在陳述日期之後發生的事件或情況。 如果我們更新或更正其中的一項或多項陳述，投資者及其他人不應斷定我們將進行額外的更新或更正。 有關這些風險和其他風險的進一步說明，請參閱我們向美國證券交易委員會提交的截至 2023 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度報告以及後續提交的 10-Q 及 8-K 表格報告中的「風險因素」和其他資訊。

Ingredion Incorporated Condensed Consolidated Statements of Income (dollars and shares in millions, except per share amounts)



Three Months Ended

December 31, Change

%

Twelve Months Ended

December 31, Change

%

2024 2023 2024 2023 (unaudited) (unaudited) (unaudited) (unaudited) Net sales $ 1,800 $ 1,921 (6 %) $ 7,430 $ 8,160 (9 %) Cost of sales 1,351 1,521 5,639 6,411 Gross profit 449 400 12 % 1,791 1,749 2 % Operating expenses 204 211 (3 %) 782 789 (1 %) Other operating (income), net (6 ) (14 ) (1 ) (8 ) Restructuring/impairment charges 89 1 127 11 Operating income 162 202 (20 %) 883 957 (8 %) Financing costs 9 26 39 114 Net gain on sale of business — — (90 ) — Other non-operating expense 1 — 3 4 Income before income taxes 152 176 (14 %) 931 839 11 % Provision for income taxes 55 43 277 188 Net income 97 133 (27 %) 654 651 — % Less: Net income attributable to non-controlling interests 2 2 7 8 Net income attributable to Ingredion $ 95 $ 131 (27 %) $ 647 $ 643 1 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 65.2 65.4 65.5 66.0 Diluted 66.5 66.4 66.6 67.0 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 1.46 $ 2.00 (27 %) $ 9.88 $ 9.74 1 % Diluted $ 1.43 $ 1.97 (27 %) $ 9.71 $ 9.60 1 %





Ingredion Incorporated Condensed Consolidated Balance Sheets (dollars and shares in millions, except per share amounts) As of December 31, 2024 2023 Assets (unaudited) Current assets: Cash and cash equivalents $ 997 $ 401 Short-term investments 11 8 Accounts receivable, net 1,093 1,279 Inventories 1,187 1,450 Prepaid expenses and assets held for sale 67 261 Total current assets 3,355 3,399 Property, plant and equipment, net 2,264 2,370 Intangible assets, net 1,264 1,303 Other non-current assets 561 570 Total assets $ 7,444 $ 7,642 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities: Short-term borrowings $ 44 $ 448 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,237 1,324 Total current liabilities 1,281 1,772 Long-term debt 1,787 1,740 Other non-current liabilities 486 480 Total liabilities 3,554 3,992 Share-based payments subject to redemption 60 55 Redeemable non-controlling interests 7 43 Ingredion stockholders’ equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 issued at December 31, 2024 and 2023 1 1 Additional paid-in capital 1,152 1,146 Less: Treasury stock (common stock: 13.3 and 12.6 shares at December 31, 2024 and 2023) at cost (1,355 ) (1,207 ) Accumulated other comprehensive loss (1,086 ) (1,056 ) Retained earnings 5,092 4,654 Total Ingredion stockholders’ equity 3,804 3,538 Non-redeemable non-controlling interests 19 14 Total stockholders’ equity 3,823 3,552 Total liabilities and stockholders’ equity $ 7,444 $ 7,642





Ingredion Incorporated Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (dollars in millions) Year Ended December 31, 2024 2023 Cash from operating activities: (unaudited) Net income $ 654 $ 651 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 214 219 Mechanical stores expense 62 62 Net gain on sale of business (90 ) — Deferred income taxes (15 ) (6 ) Impairment charges 109 10 Margin accounts 21 10 Changes in other trade working capital 396 67 Other 85 44 Cash provided by operating activities 1,436 1,057 Cash from investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (301 ) (316 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties 6 2 Proceeds from sale of business 255 — Other (7 ) (15 ) Cash used for investing activities (47 ) (329 ) Cash from financing activities: Proceeds from borrowings, net (17 ) (229 ) Commercial paper borrowings, net (328 ) (63 ) Repurchases of common stock, net (216 ) (101 ) Issuances of common stock for share-based compensation, net 46 20 Purchases of non-controlling interests (40 ) (2 ) Dividends paid, including to non-controlling interests (210 ) (194 ) Cash (used for) financing activities (765 ) (569 ) Effect of foreign exchange rate changes on cash and cash equivalents (28 ) 6 Increase in cash and cash equivalents 596 165 Cash and cash equivalents, beginning of period 401 236 Cash and cash equivalents, end of period $ 997 $ 401





Ingredion Incorporated Supplemental Financial Information (Unaudited) (dollars in millions, except for percentages) I. Segment Information of Net Sales and Operating Income Three Months Ended

December 31, Change

Change

Excl. FX

Twelve Months Ended

December 31, Change

Change

Excl. FX

2024 2023 2024 2023 Net Sales: Texture & Healthful Solutions $ 581 $ 578 1 % — % $ 2,366 $ 2,460 (4 %) (3 %) Food & Industrial Ingredients – LATAM 584 642 (9 %) (4 %) 2,450 2,633 (7 %) (6 %) Food & Industrial Ingredients – U.S./Canada 511 524 (2 %) (2 %) 2,155 2,335 (8 %) (7 %) All Other 124 177 (30 %) (28 %) 459 732 (37 %) (36 %) Total Net Sales $ 1,800 $ 1,921 (6 %) (5 %) $ 7,430 $ 8,160 (9 %) (8 %) Operating Income (Loss): Texture & Healthful Solutions $ 94 $ 76 24 % 22 % $ 350 $ 394 (11 %) (11 %) Food & Industrial Ingredients – LATAM 121 125 (3 %) — % 483 452 7 % 7 % Food & Industrial Ingredients – U.S./Canada 82 47 74 % 74 % 373 298 25 % 26 % All Other (4 ) 4 nm nm (22 ) (2 ) nm nm Corporate (45 ) (49 ) 8 % 8 % (168 ) (173 ) 3 % 3 % Non-GAAP Adjusted Operating Income 248 203 22 % 23 % 1,016 969 5 % 5 % Restructuring and resegmentation costs (6 ) — (18 ) (1 ) Impairment charges (83 ) (1 ) (109 ) (10 ) Other matters 3 — (6 ) (1 ) Total Operating Income $ 162 $ 202 (20 %) (19 %) $ 883 $ 957 (8 %) (8 %)



II. 非 GAAP 資料

為了補充根據美國公認會計原則（「GAAP」）編制的綜合財務業績，我們使用了非 GAAP 歷史財務指標，這些指標不包括某些 GAAP 事項，例如業務重組及重新劃分成本、出售業務的淨增益、減值費用、墨西哥稅項和其他指定事項。 我們通常在提及這些非 GAAP 金額時使用「調整後」一詞。

管理層在內部使用非 GAAP 財務指標，進行策略決策、預測未來業績及評估當前表現。 透過披露非 GAAP 財務指標，管理層擬為投資者提供更有意義和一致的經營業績和趨勢比較結果。 該等非 GAAP 財務指標可補充根據 GAAP 列報的業績並與之結合使用，反映了審閱我們運營各個方面的一種額外方式，當與 GAAP 業績一同審閱時，可提供對影響我們業務的因素和趨勢的更完整的理解。 這些非 GAAP 指標應被視為補充（而非取代或優於）根據 GAAP 計算的相應指標。

非 GAAP 財務指標並未按照 GAAP 編製，因此，我們的非 GAAP 資料未必與其他公司列報的類似標題的指標具有可比性。 下表列出每個非 GAAP 財務指標與最具可比性的 GAAP 指標的對賬。

Ingredion Incorporated Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS (Unaudited) Three Months Ended

December 31, 2024 Three Months Ended

December 31, 2023 Twelve Months Ended

December 31, 2024 Twelve Months Ended

December 31, 2023 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 95 $ 1.43 $ 131 $ 1.97 $ 647 $ 9.71 $ 643 $ 9.60 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 4 0.06 1 0.02 13 0.20 1 0.02 Net gain on sale of business (ii) — — — — (86 ) (1.29 ) — — Impairment charges (iii) 81 1.20 — — 109 1.63 7 0.10 Other matters (iv) (2 ) (0.03 ) — — 5 0.07 1 0.01 Tax item – Mexico (v) 6 0.09 — — 18 0.27 (15 ) (0.22 ) Other tax matters (vi) (8 ) (0.12 ) (1 ) (0.02 ) 4 0.06 (6 ) (0.09 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 176 $ 2.63 $ 131 $ 1.97 $ 710 $ 10.65 $ 631 $ 9.42

Net income and EPS may not sum or recalculate due to rounding.

附註

(i) 截至 2024 年 12 月 31 日為止的三個月及十二個月期間，我們錄得的除稅前重組費用分別為 600 萬美元和 1,800 萬美元，主要與該年裡所出現的重組活動，以及由 2024 年 1 月 1 日開始生效的業務重新劃分有關。 截至 2023 年 12 月 31 日為止的三個月及十二個月期間，我們錄得的除稅前重組費用為 100 萬美元，主要與出售南韓業務有關。 (ii) 截至 2024 年 12 月 31 日為止的十二個月期間，我們就出售南韓業務所錄得的除稅前增益為 9,000 萬美元。 (iii) 截至 2024 年 12 月 31 日為止的三個月期間，我們錄得的除稅前減值費用為 8,300 萬美元，主要與加拿大范斯科伊（Vanscoy）和巴西阿爾坎塔拉（Alcantara）製造廠停止運作的計劃有關。 此外，於 2024 年我們就權益法投資錄得了 1,800 萬美元的除稅前減值費用，以及與計劃停止英國製造業務相關的 800 萬美元除稅前減值費用。 (iv) 截至 2024 年 12 月 31 日為止的十二個月期間，我們錄得美國倉庫因受龍捲風損毁而產生的 700 萬美元除稅前淨額費用。 截至 2023 年 12 月 31 日為止的十二個月期間，我們錄得 500 萬美元的除稅前費用，主要與美國停工的影響有關，當中部分為 400 萬美元的保險賠償所抵銷。 (v) 由於墨西哥比索兌美元的匯價變動，對公司墨西哥財務報表的重新計算產生了影響，截至 2024 年 12 月 31 日為止的三個月及十二個月期間，我們分別確認了 600 萬美元及 1,800 萬美元的稅務撥備，以及截至 2023 年 12 月 31 日為止的十二個月期間，確認了 1,500 萬美元的稅務優惠。 (vi) 截至 2024 年 12 月 31 日為止的三個月及十二個月期間，我們確認了前一年的稅務負擔及凈負債，徹回上年的美國稅務優惠，以及上述非 GAAP 調整的稅務影響。 受惠於我們在加拿大實現盈虧互補的能力，以及之前確認的某些巴西地方激勵措施的稅務優惠利息，得以將這些影響部分抵銷。





Ingredion Incorporated Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income (Unaudited) (dollars in millions, pre-tax) Three Months Ended

December 31, Twelve Months Ended

December 31, 2024 2023 2024 2023 Operating income $ 162 $ 202 $ 883 $ 957 Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 1 18 1 Impairment charges (iii) 83 — 109 10 Other matters (iv) (3 ) — 6 1 Non-GAAP adjusted operating income $ 248 $ 203 $ 1,016 $ 969



有關附註 (i) 至 (iv)，請參見在 GAAP 淨收益與攤薄每股盈利調整至非 GAAP 調整後淨收益及調整後攤薄每股盈利的對賬中所包含的附註 (i) 至 (iv)。

Ingredion Incorporated Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate (Unaudited) (dollars in millions, except for percentages) Three Months Ended December 31, 2024 Twelve Months Ended December 31, 2024 Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income Tax Rate (b/a) Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income Tax Rate (b/a) As Reported $ 152 $ 55 36.2 % $ 931 $ 277 29.8 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 6 2 18 5 Net gain on sale of business (ii) — — (90 ) (4 ) Impairment charges (iii) 83 2 109 — Other matters (iv) (3 ) (1 ) 6 1 Tax item – Mexico (v) — (6 ) — (18 ) Other tax matters (vi) — 8 — (4 ) Adjusted Non-GAAP $ 238 $ 60 25.2 % $ 974 $ 257 26.4 %









Three Months Ended December 31, 2023 Twelve months ended December 31, 2023 Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income Tax Rate (b/a) Income before Income Taxes (a) Provision for Income Taxes (b) Effective Income Tax Rate (b/a) As Reported $ 176 $ 43 24.4 % $ 839 $ 188 22.4 % Adjustments: Restructuring and resegmentation costs (i) 1 — 1 — Impairment charges (iii) — — 10 3 Other matters (iv) — — 1 — Tax item – Mexico (v) — — — 15 Other tax matters (vi) — 1 — 6 Adjusted Non-GAAP $ 177 $ 44 24.9 % $ 851 $ 212 24.9 %



有關附註 (i) 至 (vi)，請參見在 GAAP 淨收益與攤薄每股盈利調整至非 GAAP 調整後淨收益及調整後攤薄每股盈利的對賬中所包含的附註 (i) 至 (vi)。

Ingredion Incorporated Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings per Share (“GAAP EPS”) to Expected Adjusted Diluted Earnings per Share (“Adjusted EPS”) (unaudited)



Expected EPS Range for Full-Year 2025 Low End of Guidance High End of Guidance GAAP EPS $ 10.75 $ 11.55 Adjustments: Adjusted EPS $ 10.75 $ 11.55



以上是我們預計 2025 年全年攤薄每股盈利與我們預計 2025 年全年調整後攤薄每股盈利的對賬。 上述金額可能無法反映某些未來費用、成本和/或收益，這些費用、成本和/或收益因其時間、影響和重要性未知，故本質上難以預測和估計，例如收購和整合成本、減值和重整成本以及我們通常會從調整後每股盈利指引中排除的某些其他項目。 由於這些原因，我們對調整後每股盈利的預測能力比 GAAP 每股盈利的預測能力更有信心。

Ingredion Incorporated Reconciliation of Expected U.S. GAAP Effective Tax Rate (“GAAP ETR”) to Expected Adjusted Effective Tax Rate (“Adjusted ETR”) (unaudited)



Expected Effective Tax Rate Range for Full-Year 2025 Low End of Guidance High End of Guidance GAAP ETR 26.0 % 27.5 % Adjustments: Adjusted ETR 26.0 % 27.5 %



以上是我們預計 2025 年全年 GAAP 實際稅率與我們預計 2025 年全年調整後實際稅率的對賬。 上述金額可能無法反映某些未來費用、成本和/或收益，這些費用、成本和/或收益因其時間、影響和/或重要性未知，故本質上難以預測和估計。 這些金額可能包括但不限於就收購和整合成本、減值和重整成本以及某些其他項目對 GAAP 實際稅率的調整。 我們通常會從調整後實際稅率指引中排除這些調整。 由於這些原因，我們對調整後實際稅率的預測能力比 GAAP 實際稅率的預測能力更有信心。



聯絡方式：

投資者：Noah Weiss, 773-896-5242

媒體：Rick Wion, 708-209-6323