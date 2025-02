JCDecaux Top Media acquiert High Traffic Media au Panama

Paris, le 6 février 2025 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce que sa filiale JCDecaux Top Media, détenue majoritairement, a acquis High Traffic Media, acteur majeur de la communication extérieure au Panama (4,4 millions d’habitants).

Créée en 2007 par Juan Raul Perez, l’entreprise panaméenne High Traffic Media dispose d’un portefeuille important d’actifs grand format analogiques et digitaux dans la capitale et opère dans le métro de Panama ainsi que dans les plus grands centres commerciaux du pays dont le Multiplaza Panamá, l'un des plus modernes et fréquentés de la région.

JCDecaux, numéro un de la communication extérieure en Amérique latine et notamment en Amérique centrale, s’est implanté au Panama en 2013 avec le rachat d’Eumex et a vu sa présence s’y renforcer en 2016 avec la fusion de ses activités avec Top Media. L’acquisition de High Traffic Media permettra à JCDecaux, qui a établi son siège régional dans le pays, de compléter son portefeuille d’actifs, offrant ainsi aux annonceurs des solutions de communication extérieures intégrales.

En intégrant High Traffic Media, JCDecaux renforce son ancrage sur un marché publicitaire actuellement très fragmenté, en particulier dans le retail media qui connaît un essor notable, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives aux annonceurs, notamment en matière de DOOH (Digital Out-of-Home). Ils bénéficieront d’un éventail de solutions de communication toujours plus efficaces et affinitaires, reposant sur des emplacements de qualité en mobilier urbain, affichage grand format, transport et retail (plus de 5 000 faces publicitaires au total). Les annonceurs bénéficieront d’une offre de communication extérieure leur permettant de toucher leurs audiences dans tous leurs déplacements et à chaque étape de leur parcours.

Forte d’une population totale de plus de 50 millions d'habitants, l'Amérique centrale est un marché dynamique grâce à sa position géographique unique, des indices de mobilité élevés et des investissements publicitaires estimés à plus de 2,5 milliards de dollars américains. Dans ce contexte, la communication extérieure est en progression constante dans la région grâce à sa transformation digitale et ses engagements responsables.

Juan Raul Perez, Fondateur et Directeur Général de High Traffic Media, a déclaré : « Depuis sa création, High Traffic Media a été à l’avant-garde de l’innovation en matière de communication extérieure au Panama avec notamment l’installation du tout premier écran OOH digital en Amérique latine. Notre société est devenue un acteur de premier plan sur le marché OOH au Panama, grâce au soutien sans faille et à la confiance de partenaires stratégiques parmi lesquels Grupo Roble, Metro de Panamá, TownCenter, AltaPlaza ou encore nos nombreux bailleurs privés qui accueillent nos mobiliers digitaux. Ensemble, nous avons bâti des relations fondées sur la confiance mutuelle et le succès partagé, ce qui nous a permis de croître et de nous développer. Notre équipe, composée de membres parmi les plus professionnels et expérimentés de l’industrie locale, a joué un rôle essentiel dans la construction d’une position de marché solide et stable grâce à plus de 15 ans de service dévoué, d’innovation et d’une relation client exceptionnelle. Nous exprimons notre plus profonde gratitude à nos clients, partenaires et collaborateurs pour leur engagement au fil des années. Nous sommes impatients de voir l’entreprise continuer à prospérer sous l’impulsion de cette nouvelle équipe de direction, avec le soutien de JCDecaux, grâce à sa forte culture produits et services au bénéfice de ses clients. »

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous nous réjouissons d'acquérir High Traffic Media et de renforcer ainsi notre position au Panama, où nous nous appuierons sur la solide performance de nos deux entreprises pour offrir aux annonceurs une couverture nationale diversifiée, une visibilité inégalée et des solutions toujours plus pertinentes et innovantes pour construire leurs plans de communication. Cette acquisition de High Traffic Media, une entreprise parfaitement gérée avec un fort leadership et des équipes de très grande qualité, animée par des valeurs entrepreneuriales, que nous sommes très heureux d’accueillir chez JCDecaux, repose sur une ambition commune, celle d'apporter les meilleures solutions à toutes les parties prenantes : villes, compagnies de transport, aéroports, retail media, annonceurs et leurs agences de communication. Cette acquisition marque une nouvelle étape de notre développement en Amérique centrale. Nous continuerons plus que jamais à proposer une offre média de qualité, efficace et responsable grâce à des produits et des services à forte valeur ajoutée qui marqueront notre différence sur ce marché publicitaire dynamique qui offre de nombreuses opportunités. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2023 : 3 570,0 millions d’euros (a) – Chiffre d’affaires S1 2024 : 1 807,6 millions d’euros (a)

– Chiffre d’affaires S1 2024 : 1 807,6 millions d’euros N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 056 833 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 918 villes de plus de 10 000 habitants

11 650 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,8/5), CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (13,7) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (630 196 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 153 aéroports et 258 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (319 081 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (85 743 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (708 620 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (165 292 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (91 682 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (25 337 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (21 300 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté





Pour plus d’information : www.jcdecaux.com

Retrouvez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube

Direction de la Communication : Albert Asséraf

+33 (0) 1 30 79 79 10 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

+33 (0) 1 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

Pièce jointe