AKWEL : CHIFFRE D’AFFAIRES 2024 DE 989,0 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES 2024 DE 989,0 M€

Baisse de chiffre d’affaires de -7,3 %

Trésorerie nette de 145,0 M€

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, a enregistré sur l’exercice 2024 un chiffre d’affaires consolidé publié de 989,0 M€, en retrait de -7,3 % par rapport à l’année 2023.

Chiffre d’affaires consolidé (du 1er janvier au 31 décembre)

En M€ - non audité 2024 2023 Variation Variation PCC (1) 1er trimestre 263,5 274,6 -4,0 % -3,3 % 2ème trimestre 265,3 271,2 -2,2 % -2,2 % 3ème trimestre 228,9 253,1 -9,6 % -9,2 % 4ème trimestre 231,2 267,4 -13,5 % -13,7 % Total 12 mois 989,0 1066,4 -7,3 % -7,0 %

(1) À périmètre et taux de change constants.





CHIFFRE D’AFFAIRES DU QUATRIÈME TRIMESTRE EN BAISSE DE -13,5 %

Le dernier trimestre de l’exercice 2024 vient confirmer la tendance observée aux trimestres précédents, avec une baisse d’activité progressivement plus marquée. Le chiffre d’affaires publié du quatrième trimestre s’affiche ainsi à 231,2 M€, en baisse de -13,5 % et de -13,7 % à périmètre et taux de change constants. L’impact négatif de change trimestriel est de -0,5 M€, exclusivement sur le dollar américain.

Sur l’ensemble de l’année 2024, le chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants enregistre une baisse de -7,0 % avec un impact positif de change de 2,2 M€.

ANALYSE DE LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

La répartition géographique du chiffre d’affaires annuel par zone de production se décompose de la façon suivante, et souligne une situation toujours significativement plus défavorable en France que dans le reste du monde :

France : 247,6 M€ (-19,1 %)

Europe (hors France) et Afrique : 292,7 M€ (-3,3 %)

Amérique du Nord : 287,4 M€ (-2,9 %)

Asie et Moyen-Orient (y compris la Turquie) : 158,4 M€ (+0,9 %)

Amérique du Sud : 3,0 M€ (-36,1 %)





Le chiffre d’affaires annuel Produits et Fonctions enregistre une baisse de -8,4 % à 945,6 M€. L’ensemble des lignes de produits s’affiche en baisse sur l’ensemble de l’exercice, proche de l’équilibre pour les activités Refroidissement

(-1,3 %) et Air (-2,6 %), en recul plus net pour les activités Dépollution (-24,4 %) compte tenu de la fin progressive de la production des réservoirs SCR série, programmée en 2025. Le chiffre d’affaires Outillages atteint de son côté 31,6 M€ en 2024, en progression de 18,5 %.

TRÉSORERIE NETTE DE 145,0 M€

La trésorerie nette consolidée hors impact des obligations locatives représente 145,0 M€ au 31 décembre 2024, en hausse de 4,5 M€ par rapport au 30 septembre, avec une enveloppe trimestrielle d’investissements de 10,8 M€.

PERSPECTIVES

La baisse d’activité enregistrée sur l’exercice, qui s’est accélérée au second semestre, devrait se traduire par une baisse de marge opérationnelle courante de l’ordre de 2 points pour le Groupe en 2024.

Compte tenu d’un marché automobile mondial toujours fragilisé par la conjoncture, et avec une visibilité limitée pour les constructeurs sur l’évolution de la répartition entre motorisations électriques, hybrides et thermiques, AKWEL anticipe à ce stade pour 2025 une baisse d’activité comparable à celle observée en 2024.

Prochain communiqué : résultats annuels 2024, le 03 avril 2025, après bourse.



Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques. Le Groupe s’appuie pour cela sur un savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie 9 600 collaborateurs dans le monde.







