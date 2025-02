EQUASENS : Chiffre d’affaires au 31 décembre 2024

Villers-lès-Nancy, le 6 février 2025 - 18h00 (CET)

Chiffre d’affaires au 31 décembre 2024 à 216,8 M€

dont T4 à 58,6 M€ (+2,6 % en croissance publiée et -0,4 % en croissance organique)

CA (M€) Publié 2023 Publié 2024 Variation

/publié Dont Croissances externes Dont Ségur 2024





Dont Ségur 2023





Variation

/périmètre comparable (croissance organique) T1 56,2 53,3 -2,9 -5,2% 2,0 0,3 -1,4 -3,8 -6,7% T2 56,4 54,7 -1,7 -3,0% 1,7 0,3 -1,2 -2,6 -4,6% T3 50,1 50,2 0,1 0,3% 1,8 0,2 -0,3 -1,5 -3,0% T4 57,0 58,6 1,5 2,6% 1,7 0,2 -0,3 -0,2 -0,4% Total 219,7 216,8(*) -3,0 -1,4% 7,2 1,1 -3,2 -8,2 -3,7%

(*) non audité

Pour rappel :

Les acquisitions de 2023 et 2024 (Atoopharm, Speach2Sense, Pratilog, ADV en Allemagne - devenue Pharmagest Germany- et Digipharmacie) font l'objet d'un retraitement de périmètre.

En décembre 2024, le Groupe Equasens a poursuivi sa stratégie de croissance externe avec l’acquisition de 90% du capital de Calimed SAS, éditeur de logiciels pour médecins libéraux et chirurgiens (pas de CA consolidé sur le T4 2024).

Au 31 décembre 2024, en année pleine, le Groupe Equasens, (Euronext Paris™ - Compartiment B - FR 0012882389 –EQS), leader des solutions numériques pour les professionnels de santé, enregistre un chiffre d'affaires de 216,8 M€, soit une variation de -1,4% en données publiées. En croissance organique, c'est-à-dire hors effets des acquisitions et impact Ségur, l'activité affiche un retrait de -3,7%.

CA au 31/12/24 / Division (M€) Publié 2023 Publié 2024 Variation

/publié Dont Croissances externes Dont Ségur 2024





Dont Ségur 2023





Variation

/périmètre comparable (croissance organique) Pharmagest 162,7 163,5 0,8 0,5% 7,1 0,5 -1,5 -5,3 -3,3% Axigate Link 31,1 32,1 1,0 3,2% 0,3 -1,0 1,7 5,5% e-Connect 15,0 11,2 -3,8 -25,3% -3,8 -25,3% Médical Solutions 8,9 7,9 -1,0 -10,9% 0,1 0,3 -0,7 -0,7 -8,1% Fintech 2,0 2,0 0,0 -2,1% 0,0 -2,1% Total 219,7 216,8 -3,0 -1,4% 7,2 1,1 -3,2 -8,2 -3,7%

Aucun transfert d’activité entre Divisions n’a été réalisé au cours de l’exercice 2024.

Chiffre d'affaires annuel au 31 décembre 2024 / Activités (M€) Publié 2023 Publié 2024 Variation / Publié Vente de configurations et matériels 93,5 86,1 -7,4 -7,9% Prestations de maintenance évolutive et formations métier 78,1 81,0 2,8 3,6% Solutions logicielles et abonnements 45,4 46,8 1,4 3,0% Autres prestations (dont intermédiation) 2,7 2,9 0,2 7,9% TOTAL 219,7 216,8 -3,0 -1,4%

Sur le seul T4 2024 le Groupe Equasens enregistre un chiffre d’affaires de 58,6 M€, en progression de 2,6% par rapport au publié au 31 décembre 2023 et de -0,4% à périmètre comparable.

CA T4 2024 / Division (M€) Publié 2023 Publié 2024 Variation

/publié Dont Croissances externes Dont Ségur 2024





Dont Ségur 2023





Variation

/périmètre comparable (croissance organique) Pharmagest 42,2 43,4 1,2 2,9% 1,7 0,1 -0,2 -0,5 -1,1% Axigate Link 8,9 9,5 0,7 7,6% 0,1 -0,1 0,7 7,7% e-Connect 3,3 2,9 -0,3 -10,1% -0,3 -10,1% Médical Solutions 2,2 2,2 0,0 -0,9% 0,1 -0,1 0,0 -2,1% Fintech 0,6 0,5 -0,1 -11,6% -0,1 -11,6% Total 57,1 58,6 1,5 2,6% 1,7 0,3 -0,4 -0,2 -0,4%





Chiffre d'affaires T4 2024 / Activités (M€) Publié

2023 Publié 2024 Variation / Publié Vente de configurations et matériels 23,2 23,5 0,1 0,4% Prestations de maintenance évolutive et formations métier 19,8 20,4 0,6 3,1% Solutions logicielles et abonnements 13,2 13,8 0,5 4,1% Autres prestations (dont intermédiation) 0,8 1,0 0,2 27,5% TOTAL 57,1 58,6 1,5 2,6%

Les ventes de configurations et de matériels , dans une année marquée par un contexte politique instable plus particulièrement en France, restent fortement impactées en année pleine (-7,9%). Le redressement attendu initialement au T3 s'est amorcé plus tardivement avec une légère progression au T4 (+0,4%).

, dans une année marquée par un contexte politique instable plus particulièrement en France, restent fortement impactées en année pleine (-7,9%). Le redressement attendu initialement au T3 s'est amorcé plus tardivement avec une légère progression au T4 (+0,4%). Les prestations de maintenance évolutive et les formations métier maintiennent une croissance stable (+3,1% sur le T4 2024 et +3,6% sur l’année).

maintiennent une croissance stable (+3,1% sur le T4 2024 et +3,6% sur l’année). L’activité solutions logicielles et abonnements très positive sur le S2 après un premier semestre en retrait (effet de base Ségur), a atteint une croissance de +3,0% en année pleine.





La Division PHARMAGEST enregistre un chiffre d’affaires au 31 décembre 2024 de 163,5 M€ (+0,5%) en données publiées dont 7,1 M€ de chiffre d’affaires retraité liés aux acquisitions 2023 et 2024. En organique, la division enregistre une variation de -3,3% sur l’année pleine.





Sur le T4 2024, la Division progresse de +2,9% à 43,4 M€ en données publiées par rapport au T4 2023, dont 1,7 M€ de chiffre d’affaires retraité lié aux acquisitions de T4 2023 et de 2024. En organique, la division enregistre une variation de -1,1% sur ce dernier trimestre.

La stratégie de la Division, basée sur l’innovation et la mise sur le marché de nouveautés Logiciels, Matériels et Services ont permis d’accroître la proposition de valeur autour de la productivité et l’automatisation des officines à partir du troisième trimestre, avec par exemple la borne de paiement id.Express déployée en France, Allemagne, et Belgique, le nouveau module id.Genius intégrant l’IA sur la délivrance, ou encore id.Assistance, nouveau service facilitant l’usage et l’adoption de l’offre id. au quotidien.

Ces avancées permettent à l’activité Pharmacie de disposer d’une offre différenciante créatrice de revenus sur sa base clients (2 M€ au 31/12/2024) et de faciliter la prise de parts de marché avec plus de 500 nouveaux clients en France et en Italie (+ 3,5 M€ au 31/12/2024).

Digipharmacie, spécialisée dans la digitalisation des factures pour les pharmacies, ayant récemment obtenu l’agrément de Plateforme de Dématérialisation Partenaire, enregistre une progression annuelle de +27%.

La transformation de l’offre de la Division vers le SaaS s’est matérialisée par le lancement en septembre 2024 de la solution ASCA Dynamics, une version cloud du logiciel de gestion des étiquettes électroniques développée par le Groupe Equasens. Près des 250 clients des 500 pharmacies gagnées par ASCA en 2024 sont d’ores et déjà équipées de cette version.

Cette Division représente 75,4% du chiffre d’affaires global.

La Division AXIGATE LINK enregistre un chiffre d’affaires au 31 décembre 2024 de 32,1 M€ (+3,2% en données publiées et +5,5% en organique). Sur le T4 2024, la Division progresse de +7,6% à 9,5 M€ en données publiées par rapport au T4 2023. En organique, la division enregistre une croissance de + 7,7% sur ce dernier trimestre. Le secteur des EHPAD, qui représente 53% du chiffre d’affaires de la Division, a connu une année 2024 dynamique avec 104 établissements en gains nets (hors UK) portant le nombre total de sites équipés à 3.400. L’offre SaaS Titanlink a rencontré un franc succès avec le déploiement de plus de 600 sites sur un total de 2.500 sites installés en France et 90 en Belgique sur un total de 932 sites. Le secteur Domicile a réalisé une performance solide avec un gain net de 20 clients dont 5 HAD. De plus, le secteur a commencé à déployer une première version d’un logiciel s’adressant aux Centres de Ressources Territoriales (coordination autour du patient). Cette activité représente 22% du chiffre d’affaires de la Division. Le secteur des Hôpitaux, qui représente 12% du chiffre d’affaires de la Division, a vu son chiffre d’affaires 2024 progresser de 4,1% comparé à 2023 grâce au gain net de 7 établissements dont 3 établissements psychiatriques d’envergure. Une partie de ces commandes signées en 2024 sera installée et constatée dans le chiffre d'affaires 2025. La messagerie sécurisée PandaLab Pro vient de passer le cap des 50.000 utilisateurs indépendants ou organisations privées et des 360.000 messages envoyés par mois. L'année 2024 a permis d'élargir les cas d'usage, notamment dans la téléconsultation, la téléassistance et la prescription ambulatoire, cette dernière atteignant 85.000 prescriptions échangées sur le seul mois de décembre 2024.





enregistre un chiffre d’affaires au 31 décembre 2024 de 32,1 M€ (+3,2% en données publiées et +5,5% en organique). Sur le T4 2024, la Division progresse de +7,6% à 9,5 M€ en données publiées par rapport au T4 2023. En organique, la division enregistre une croissance de + 7,7% sur ce dernier trimestre.

Cette Division représente 14,8% du chiffre d’affaires global.

La Division E-CONNECT enregistre un chiffre d’affaires au 31 décembre 2024 de 11,2 M€ (-25,3% en données publiées). Sur le T4 2024, la Division affiche un chiffre d’affaires de 2,9 M€ avec un recul de -10,1% par rapport au 4 èm e trimestre 2023, nettement moins marqué que sur les trimestres précédents. Dans un contexte de marché tendu, l’exercice 2024 reste une année d’investissements, faisant suite à une année 2023 exceptionnelle grâce à une opportunité réglementaire ponctuelle (fin des Terminaux Lecteurs Applicatifs). Chez Kapelse, à la fin du 4 ème trimestre 2024, l’eS-KAP+, solution de mobilité, a obtenu son homologation pour l’ensemble des professionnels de santé prescripteurs, les sage-femmes et les centres de santé. Cette certification complète l’agrément « auxiliaires médicaux » obtenu dans le courant de l’année 2024 et étend le nombre d’éditeurs partenaires qui commencent l’intégration de l’eS-KAP+ à leurs logiciels métier. Un démarrage prometteur pour les ventes de KAP-eCV (lecteur de la carte Sésam-Vitale dématérialisée) avec la commercialisation de plusieurs milliers de lecteurs sur le T4. En novembre 2024, la nouvelle offre NOVIAcare (passage à une vente par modules) a rencontré un fort succès lors de sa présentation au salon international Silver Economy Expo à Cannes, confirmant le potentiel de la première solution sur le marché de téléassistance évolutive et modulable.





enregistre un chiffre d’affaires au 31 décembre 2024 de 11,2 M€ (-25,3% en données publiées). Sur le T4 2024, la Division affiche un chiffre d’affaires de 2,9 M€ avec un recul de -10,1% par rapport au 4 trimestre 2023, nettement moins marqué que sur les trimestres précédents.

Cette Division représente 5,2% du chiffre d’affaires global.

La Division MEDICAL SOLUTIONS enregistre un chiffre d'affaires de 2,2 M€ au T4 2024, en léger retrait de -0,9% par rapport au 4 ème trimestre 2023. L’effet de base Ségur s’atténuant, le recul annuel se limite à -10,9% à 7,9 M€, contre -19,1% observé au premier semestre 2024. La reprise se confirme avec le lancement de LOQUii, l’assistant IA vocal de consultation en novembre 2024. Avec un format « Try Before you Buy » plus de 500 médecins utilisent la solution sur ce T4 laissant entrevoir des perspectives de déploiement importantes dès le 1 er trimestre 2025 à l’issue de la période de mise à disposition. Conjointement l’offre MS.Safe, la sauvegarde en ligne qui conjugue sécurité et facilité, a été déployée et a su convaincre une cinquantaine d’utilisateurs en moins de 2 mois.





enregistre un chiffre d'affaires de 2,2 M€ au T4 2024, en léger retrait de -0,9% par rapport au 4 trimestre 2023. L’effet de base Ségur s’atténuant, le recul annuel se limite à -10,9% à 7,9 M€, contre -19,1% observé au premier semestre 2024.

La Division représente 3,6% du chiffre d’affaires global.

La Division FINTECH affiche un chiffre d'affaires de 0,5 M€ (-11,6%) au 4 ème trimestre 2024 et de 2,0 M€ sur l'année (-2,1% par rapport à 2023). La nouvelle offre de paiement digital par carte bancaire Dispay intégrée dans le logiciel métier du professionnel de santé, a été souscrite par 80 clients sur le T4 et la Division reste confiante dans sa capacité à générer des revenus supplémentaires à mesure du développement de sa base clients.

affiche un chiffre d'affaires de 0,5 M€ (-11,6%) au 4 trimestre 2024 et de 2,0 M€ sur l'année (-2,1% par rapport à 2023).

La Division représente 1,0% du chiffre d’affaires global.

Perspectives 2025

Fort des indicateurs encourageants du T4 2024, le Groupe aborde 2025 avec confiance. Le premier semestre devrait afficher une dynamique positive, bénéficiant notamment d'un effet de base favorable en début d'année. Le second semestre devrait marquer une accélération significative avec une croissance faciale attendue de près de 10%, portée par les investissements réalisés et le déploiement des nouvelles solutions (logiciels, matériels et services).

Dans ce contexte, le Groupe Equasens opère une transformation stratégique majeure vers le modèle SaaS (Software as a Service). Cette transition se traduit par la migration progressive des solutions hébergées chez le professionnel de santé vers des solutions hébergées dans les datacenters du Groupe certifiés HDS et ISO 27001. Les nouveaux modules complémentaires sont désormais développés quasi-exclusivement en mode SaaS, permettant d'accroître la part des revenus récurrents. Cette transformation s'appuie sur une infrastructure cloud robuste et un accompagnement personnalisé des clients dans leur transition numérique.

En parallèle, le Groupe poursuit ses investissements dans l’Intelligence Artificielle et accélère son intégration dans ses outils métier pour enrichir son offre de solutions d'aide à la décision. Cette évolution apporte aux professionnels de santé une réelle valeur ajoutée : sécurisation des prescriptions, accompagnement personnalisé des patients et optimisation de leur temps.

Fort d'une structure financière solide, le Groupe reste attentif aux opportunités de croissance externe.

Ces perspectives s'entendent hors événements conjoncturels ou macro-économiques susceptibles d'impacter directement ou indirectement les métiers de la santé.

Calendrier financier

Communiqué Résultats annuels 2024 : le 28 mars 2025

Présentation Résultats annuels 2024 (SFAF) : le 31 mars 2025 à Paris

Communiqué du chiffre d’affaires T1 2025 : le 12 mai 2025

Assemblée Générale : le 26 juin 2025

Communiqué du chiffre d’affaires T2 2025 : le 31 juillet 2025

Communiqué Résultats semestriels 2025 : le 26 septembre 2025

Présentation Résultats semestriels 2025 (SFAF) : le 29 septembre 2025

Communiqué du chiffre d’affaires T3 2025 : le 5 novembre 2025

Communiqué du chiffre d’affaires annuel 2025 : le 5 février 2026





