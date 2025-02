2024. aasta 12 kuu ja IV kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse 2024. aasta neljanda kvartali müügitulu oli 160,4 miljonit eurot ning puhaskasum 19,9 miljonit eurot. 2024. aasta müügitulu oli 539 miljonit eurot ja puhaskasum 64,7 miljonit eurot. Aastasest müügitulust ligikaudu 90% moodustas ehitusteenuste müük ning 53% müügitulust teeniti Leedus. Kooskõlastatult nõukoguga teeb Merko Ehituse juhatus aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta dividendiks 1,90 eurot aktsia kohta.

Merko Ehituse juhtkonna sõnul oli 2024. aasta heade tulemuste taga on õiged otsused valitud sektoritele ja konkreetsetele projektidele keskendumisel ning meeskondade suurepärane töö nii projektide efektiivsel elluviimisel kui riskide ja kulude juhtimisel. 2024. aastal jõudsid lõpule turbulentsetel 2021-2022 aastatel sõlmitud lepingud, põhiosa Arteri kvartali ehitustöödest, Vanasadama trammiliin, TKM Grupi logistikakeskus, Vilneles Skverai korteriarendusprojekti kolmas etapp Vilniuses ning suuremahuline tuuleenergiarajatiste ehitus Leedus. Kontserni 50%-lise osalusega ühisettevõte Connecto Infra tegi 2024. aastal tugeva tulemuse. Merko kontserni rahapositsioon on tugev ja netovõlg negatiivne ning väiksem laenuvajadus andsid finantskulude kokkuhoiu kõrgete intresside perioodil.

Kontserni Leedu meeskond võttis viimasel kahel aastal töösse suures mahus keerukaid tuuleparkide taristurajatisi, mille ehitamisel suutis suurepäraselt kasutada ära mastaabiefekti ning ehitada rekordilised 87 tuulikuvundamenti sisuliselt tööstusliku tootmisprotsessi, ühtlase tempo ja rekordkiirusega. Lisaks suudeti vältida riske, mis kõik kokku andis olulise kulusäästu. Kulusid vähendas ka Leedus asuva riigikaitselise objekti tööde teostamine ennaktempos.

2024. aasta jooksul sõlmisid kontserni ettevõtted 2023. aastaga võrreldes ligi kolmandiku võrra vähem uusi lepinguid, mistõttu on teostamata tööde jääk oluliselt väiksem kui eelmisel aastal. Ehituslepingud on enamasti 18-24 kuu pikkused ning arvestades majanduskliimat, madalaid investeeringuid ja juba 2023. aastast nähtud väga madalate hindadega võidetud hankeid, võib Eesti ja Läti ehitussektoris oodata keerulist 2025. ja 2026. aastat. Leedu arengute osas on alust olla oluliselt optimistlikum. Merko kontserni ettevõtted sõlmisid 2024. aastal uusi ehituslepinguid 338 miljoni euro väärtuses, mida on pea kolmandiku võrra vähem kui 2023. aastal sõlmitud maht 501 miljonit eurot. Aasta lõpu seisuga oli kontserni ehituslepingute portfelli jääk 341 miljonit eurot.

Muutunud turuolukorrast tingituna on kinnisvaraarenduse tulemused varasemate aastatega võrreldes oluliselt tagasihoidlikumad. 2024. aastal jäi 2023. aasta müügitulust alles 40%, samas on Merko suutnud säilitada ärivaldkonna kasumlikkust. Tagasihoidlikust kinnisvaraturust hoolimata ei ole suurenenud võlaõiguslikest lepingutest taganemine ning on suudetud korterite laoseisu vähendada. Merko koduturgudest on nõrgim majandussentiment Eestis ja parim Leedus, kus uute korterite turg on aktiivne ning kontsern on oma pakkumist suurendamas. Lätis loodetakse senise turutaseme püsimist ning Eestis aktiveerunud kinnisvara järelturu tuules ka uue kinnisvara müügi kasvu.

2024. aastal andis Merko ostjatele üle 323 korterit ja 11 äripinda. 2024. aasta jooksul alustas Merko 259 uue korteri ehituse ja müügiga, aasta lõpu seisuga oli bilansis 633 korterit, millest eelmüügilepingutega oli kaetud 17%. Suuremad töös olevad arendusprojektid olid Uus-Veerenni, Noblessner ja Lahekalda Tallinnas, Erminurme Tartus; Lucavsala, Arena Garden Towers, Viesturdārzs, Mežpilsēta ja Magnolijas Riias ning Vilnelės Skverai Vilniuses.

2024. aastal olid suuremad ehituses olevad objektid Eestis TKM Grupi logistikakeskus, Hampton by Hilton ja Hyatt hotellihooned, Arteri kvartal, büroohoone City Plaza 2 Tallinnas, kaitseväe ehitised Ämari linnakus, Vanasadamat ja Rail Baltica Ülemiste reisiterminali ühendav trammiliin ning Ülemiste ühisterminali esimene etapp ja Rail Baltica Tõdva maanteeviaduktid. Leedus olid suuremad ehitusobjektid tuuleparkide taristurajatised Kelmė, Pagėgiai ja Telšiai rajoonides, alajaam Kelmės ning erinevad riigikaitselised hooned ja taristud. Lätis oli ehituses päikeseelektripark Vārme vallas ja tudengihotell Riias.

KOKKUVÕTE IV KVARTALI JA 12 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS

2024. aasta 12 kuu kasum enne makse oli 76,4 mln eurot ja IV kvartalis 26,8 mln eurot (12 kuud 2023: 52,0 mln eurot ja IV kvartalis 18,1 mln eurot), mis andis 12 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 14,2% (12 kuud 2023: 11,1%).

2024. aasta 12 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 64,7 mln eurot (12 kuud 2023: 46,0 mln eurot) ja IV kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 19,9 mln eurot (IV kvartal 2023: 13,9 mln eurot). 12 kuu puhaskasumi marginaal oli 12,0% (12 kuud 2023: 9,9%).

MÜÜGITULU

2024. aasta IV kvartali müügitulu oli 160,4 mln eurot (IV kvartal 2023: 126,5 mln eurot) ning 12 kuu müügitulu oli 539,0 mln eurot (12 kuud 2023: 466,3 mln eurot). 12 kuu müügitulu suurenes 15,6% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 12 kuu müügitulu osakaal oli 58,3% (12 kuud 2023: 39,3%).

LEPINGUTE PORTFELL

31. detsember 2024 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 340,6 mln eurot (31. detsember 2023: 477,5 mln eurot). 2024. aasta 12 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted lepinguid kogumahus 338,0 mln eurot (12 kuud 2023: 500,8 mln eurot). IV kvartali uute lepingute maht oli 45,9 mln eurot (IV kvartal 2023: 121,4 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS

2024. aasta 12 kuuga müüs kontsern 323 korterit, 2023. aasta 12 kuuga 948 korterit. Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2024. aasta 12 kuuga 58,9 mln eurot ning 2023. aasta samal perioodil 137,5 mln eurot. 2024. aasta IV kvartalis müüdi 129 korterit, võrreldes 2023. aasta IV kvartalis müüdud 283 korteriga, ning omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 22,9 mln eurot (IV kvartal 2023: 31,4 mln eurot).

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 91,9 mln eurot ning omakapital 254,3 mln eurot (56,9% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2023. aasta 31. detsember seisuga olid vastavalt 77,3 mln eurot ning 212,1 mln eurot (49,9% bilansimahust). Seisuga 31. detsember 2024 oli kontserni netovõlg negatiivne 58,5 mln eurot (31. detsember 2023: negatiivne 22,5 mln eurot).

ETTEPANEK DIVIDENDIDEKS

Juhatus teeb nõukogule ettepaneku maksta aktsionäridele 2025. aastal eelnevate perioodide kasumist dividendidena välja 33,6 mln eurot (1,90 eurot ühe aktsia kohta), mis annab 2024. aasta dividendimääraks 52%.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

auditeerimata

tuhandetes eurodes

2024.a.

12 kuud 2023.a.

12 kuud 2024.a.

IV kvartal 2023.a.

IV kvartal Müügitulu 539 049 466 304 160 373 126 466 Müüdud toodangu kulu (443 162) (401 267) (127 565) (104 625) Brutokasum 95 887 65 037 32 808 21 841 Turustuskulud (5 030) (4 312) (1 664) (1 299) Üldhalduskulud (21 908) (19 423) (6 793) (6 527) Muud äritulud 5 724 4 171 759 772 Muud ärikulud (2 190) (991) 322 (377) Ärikasum 72 483 44 482 25 432 14 410 Finantstulud (-kulud) 3 931 7 500 1 407 3 735 sh kasum (kahjum) investeeringutelt tütarettevõttesse (5 087) - (1 968) - kasum (kahjum) ühisettevõtetelt 9 951 10 220 3 317 4 159 intressikulud (1 823) (2 697) (354) (686) kasum (kahjum) valuutakursi muutustest (948) (153) (17) 39 muud finantstulud (-kulud) 1 838 130 429 223 Kasum enne maksustamist 76 414 51 982 26 839 18 145 Tulumaksukulu (11 820) (6 081) (6 953) (4 254) Perioodi puhaskasum 64 594 45 901 19 886 13 891 sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 64 668 46 048 19 887 13 900 mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (74) (147) (1) (9) Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel 105 (41) (24) (25) Perioodi koondkasum 64 699 45 860 19 862 13 866 sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 64 764 45 993 19 862 13 877 mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (65) (133) - (11) Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 3,65 2,60 1,12 0,79

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

auditeerimata

tuhandetes eurodes

31.12.2024 31.12.2023 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 91 879 77 330 Lühiajalised deposiidid 10 000 - Nõuded ja ettemaksed 51 419 68 754 Ettemakstud tulumaks 270 2 Varud 196 521 195 435 350 089 341 521 Põhivara Ühisettevõtete aktsiad või osad 21 571 21 915 Muud aktsiad ja väärtpaberid 80 80 Muud pikaajalised laenud ja nõuded 40 196 24 490 Edasilükkunud tulumaksuvara 5 056 3 298 Kinnisvarainvesteeringud 12 606 16 823 Materiaalne põhivara 17 147 16 613 Immateriaalne põhivara 350 520 97 006 83 739 VARAD KOKKU 447 095 425 260 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Laenukohustused 21 303 19 673 Võlad ja ettemaksed 129 786 133 898 Tulumaksukohustus 7 101 4 260 Lühiajalised eraldised 7 678 10 451 165 868 168 282 Pikaajalised kohustused Pikaajalised laenukohustused 12 102 35 142 Edasilükkunud tulumaksukohustus 6 148 4 441 Muud pikaajalised võlad 8 719 5 495 26 969 45 078 KOHUSTUSED KOKKU 192 837 213 360 OMAKAPITAL Mittekontrolliv osalus - (155) Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital Aktsiakapital 7 929 7 929 Kohustuslik reservkapital 793 793 Realiseerimata kursivahed (41) (838) Jaotamata kasum 245 577 204 171 254 258 212 055 OMAKAPITAL KOKKU 254 258 211 900 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 447 095 425 260

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee).

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

+372 650 1250

urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni ettevõtted ehitavad hooneid ja infrastruktuuri ning arendavad kinnisvara. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis ja Leedus. 2024. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 605 inimesele ning ettevõtte 2024. aasta müügitulu oli 539 miljonit eurot.

