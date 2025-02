SATO Oyj:n vuosikertomus, tilinpäätös ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu

SATO Oyj, Pörssitiedote 7.2.2025 klo 09.15

SATO on julkaissut vuoden 2024 vuosikertomuksen suomen- ja englanninkielisenä yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024 on julkaistu myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. Tilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Deloitte on toimittanut riippumattoman, kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien SATOn laatimaa ESEF-tilinpäätöstä.

Lisäksi yhtiö on julkaissut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvityksen vuodelta 2024 sekä osana vuosikertomusta että erillisinä dokumentteina yhtiön verkkosivujen osiossa Hallinto.

Julkaisut löytyvät tämän tiedotteen liitteistä sekä yhtiön verkkosivuilta.



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Antti Aarnio, p. 020 134 4200, etunimi.sukunimi@sato.fi

Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 020 134 4226, etunimi.sukunimi@sato.fi



Liitteet:

Vuosikertomus 2024

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2024

Palkka- ja palkkioselvitys 2024

ESEF-raportti XHTML-tiedostona



SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 26 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa.

SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla. www.sato.fi

Liitteet