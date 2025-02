Ekspress Grupp vaidlustab Leedu konkurentsiameti otsuse Lrytase omandamise kohta

Ekspress Grupp teatab kavatsusest vaidlustada kohtus Leedu konkurentsiameti tänane otsus, millega konkurentsiamet keeldub loa andmisest uudisteportaali Lrytas omandamiseks ning nõuab varasema turuolukorra taastamist.

Leedu konkurentsiamet leidis 7. veebruaril 2025. a avaldatud otsuses, et UAB Lrytas omandamine Ekspress Grupi poolt on loonud või tugevdanud turgu valitsevat seisundit või kahjustanud oluliselt konkurentsi Leedu mittespetsialiseerunud uudisteportaalide turul. Ekspress Grupil tuleb varasem olukord taastada kuue kuu jooksul otsuse kättesaamisest arvates.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu kinnitas, et ettevõte ei nõustu konkurentsiameti hinnanguga ja vaidlustab otsuse kohtus: „Me põhimõtteliselt ei nõustu konkurentsiameti järeldusega omandamise turumõju kohta. Leedu digitaalmeedia turg on endiselt väga konkurentsitihe ning seal tegutseb mitu tugevat teenusepakkujat, sealhulgas riiklikult rahastatud meedia ja teised meediakontsernid, ning toimib märkimisväärne konkurents kitsamatele teemadele keskendunud uudisteportaalide ja sotsiaalmeedia osalusel. Näeme, et lugejad kasutavad regulaarselt erinevaid uudisteallikaid ning liiguvad erinevate platvormide vahel. Usume, et omandamine ei saa kuidagi kahjustada turu konkurentsiolukorda.

Lrytas moodustab ligikaudu 5% Ekspress Grupi käibest ja 2% grupi EBITDA-st. Kuigi Lrytas on oluline osa meie digiärist, rõhutab tema marginaalne osa kontserni tegevustes meie seisukohta konkurentsiolukorra kohta turul.“

Ekspress Grupp omandas UAB Lrytas 2022. a lõpus. Leedu konkurentsiamet alustas uurimist Lrytase omandamise kohta augustis 2023 ja avaldas oma esimese otsuse detsembris 2023. Selle otsuse alusel esitas Ekspress Grupp koondumise kontrolli teate mais 2024.

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.