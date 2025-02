Une célébration sans frontières : Nova Gorica et Gorizia inaugurent la nouvelle capitale européenne de la culture

La ville slovène de Nova Gorica et la ville italienne de Gorizia s’unissent pour écrire un nouveau chapitre culturel qui transcende les frontières. Les villes jumelles transfrontalières organisent une célébration d’ouverture spectaculaire qui durera toute la journée du 8 février 2025, journée de la culture en Slovénie. Sous le titre From Station to Station (De gare en gare), les festivités se dérouleront dans les rues et sur les places et seront animées par des musiciens, des danseurs, des folkloristes et des artistes.

NOVA GORICA, Slovénie, 10 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est sur la place de l’Europe, cœur symbolique des deux villes, que la capitale européenne de la culture sera officiellement inaugurée. À la tombée de la nuit, les projecteurs illumineront la scène en plein air, située devant le bâtiment municipal de Nova Gorica, où se déroulera un spectacle culturel inoubliable.

Plus d’informations sur l’inauguration officielle

Au cours des prochains mois, GO! 2025 proposera un millier d’événements inoubliables dans la région, avec notamment des concerts, des pièces de théâtre, des expositions d’art, des projections de films, des expériences culinaires et bien plus encore.

Après la cérémonie d’ouverture officielle, la Marche pour l’Europe (du 1er au 9 mai) transformera les passages frontaliers en œuvres d’art, tandis que le projet Tastes without Borders (Saveurs sans frontières) (du 26 au 28 septembre) offrira un festin de délices gastronomiques. La cérémonie de clôture illuminée (du 1er au 3 décembre) embrasera les deux villes lors d’une apothéose spectaculaire. Le programme sera également marqué par des temps forts autours des concerts d’Alexander Gadjijev et des projets Borderless Body, Dodecalogy 1972–1983, EPIC, ISOLABS et Benedetti Life qui célébreront l’unité, la créativité et le patrimoine culturel.

Programme officiel

GO! 2025 vous offre également l’occasion d’explorer une région où convergent l’histoire, le modernisme et une nature à couper le souffle. Nova Gorica est la plus jeune ville de Slovénie. Elle abrite de superbes exemples d’architecture moderniste et s’étend sur les berges de la Soča, une rivière à couper le souffle qui fait de ce lieu un paradis pour les amoureux de la nature. En train, les visiteurs pourront visiter la vallée de la Soča et découvrir les charmes de Tolmin, Kobarid et Bovec.

Les amateurs de vin et les passionnés de gastronomie pourront quant à eux se laisser tenter par deux régions viticoles remarquables :

Souvent appelée la Provence slovène , la vallée de Vipava est réputée pour ses vignobles ensoleillés et ses caves à vin de charme.

, est réputée pour ses vignobles ensoleillés et ses caves à vin de charme. Le paysage plein de poésie de Goriška Brda vous séduira par sa beauté et ses vins exceptionnels.

Pour découvrir en toute simplicité la capitale européenne de la culture, nous vous invitons à utiliser l’application Internet Wherever You Go! – GO!2025, qui vous tiendra au courant des derniers événements, spectacles et manifestations culturelles, ou l’application BulevAR, qui utilise la réalité augmentée pour donner vie au passé et au présent des villes de Nova Gorica et Gorizia.

L’Office du tourisme slovène est profondément engagé dans la promotion de GO! 2025 et reconnaît les arts et la culture comme un thème central des activités promotionnelles de la saison 2024-2025.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/831b0bb3-dbf9-4d83-ad41-16042aa316cf