Slovenia Menyambut Musim Sejuk dengan Sukan Salji, Laluan Nordik dan Pengembaraan Luar yang Dipertingkat

LJUBLJANA, Slovenia, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Di seluruh negara, resort pegunungan terus memperkukuh lagi kemudahan dan perkhidmatan mereka melalui pengenalan sistem lif moden, sewaan peralatan yang menyeluruh, sekolah ski dan papan salji profesional serta pelbagai pengalaman berpandu. Ini membolehkan pengunjung dari semua peringkat menikmati pelbagai aktiviti musim sejuk, daripada ski alpine berintensiti tinggi, papan salji dan jelajah ski di kawasan pegunungan dramatik hinggalah kepada aktiviti santai seperti taman salji, luncur ais yang indah dalam suasana tradisional, berjalan dengan obor serta kereta luncur ditarik anjing.

Unified Cross-Country Ski Pass

Rangkaian ski merentas desa Slovenia kekal sebagai tarikan utama musim tersebut. Lokasi popular seperti Pokljuka, Bohinj, Planica dan Jezersko menawarkan laluan yang diselenggara dengan baik dan sesuai untuk semua peringkat daripada pemain ski rekreasi hinggalah atlet berpengalaman. Bagi menyokong pengalaman ini, Unified Cross Country Ski Pass – yang menghubungkan resort Nordik terkemuka dengan satu tiket – terus diperluas, menggalakkan penginapan lebih lama serta mobiliti serantau yang lebih lestari.

Kesejahteraan, Gastronomi dan Bandar Musim Sejuk Meriah

Musim sejuk di Slovenia turut mengundang pelancong untuk melengkapkan aktiviti luar dengan tawaran budaya dan rekreasi. Para tetamu boleh bersantai di pusat spa terma, menikmati gastronomi tempatan atau menerokai pasar Krismas yang meriah di bandar bersejarah. Menyusuri lembah bersalji yang damai, digabungkan dengan suasana musim sejuk bandar, menjanjikan pengalaman musim yang pelbagai dalam jarak perjalanan singkat.

Mempromosikan Tawaran Musim Sejuk Slovenia di Peringkat Global

Untuk memperkukuh kisah musim sejuk Slovenia di peringkat antarabangsa, Slovenia Tourist Board melancarkan kempen promosi global merentasi 20 pasaran dari November hingga Februari, disokong oleh penceritaan digital, kerjasama editorial, acara perdagangan dan lawatan media. Maklumat berpusat, inspirasi serta itinerari sedia guna boleh didapati di portal pelancongan rasmi slovenia.info, menawarkan pelawat gambaran menyeluruh mengenai pengalaman musim sejuk, destinasi dan perancangan perjalanan yang praktikal.

Dengan kedudukan geografi yang padat, infrastruktur sukan musim sejuk moden serta tumpuan yang semakin meningkat terhadap kelestarian, Slovenia mengalu‑alukan pelawat untuk merasai musim sejuk secara aktif, autentik dan kontemporari – daripada keseronokan di pegunungan hinggalah kepada ketenangan alam semula jadi, semuanya dalam jarak yang mudah dicapai.

Ketahui lebih lanjut:https://www.slovenia.info/en/things-to-do/active-holidays/skiing-in-slovenia

Video yang mengiringi pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e174d17-6b14-455d-b882-c7c6d1e6fe3d/msa