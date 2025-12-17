Pembantu Maya STB, Alma, Mentakrif Semula Cara Pelancong Menerokai Slovenia

LJUBLJANA, Slovenia, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Slovenian Tourist Board (STB) sedang memperkukuh kedudukan Slovenia sebagai destinasi yang maju secara digital dan berfokuskan pengguna melalui Alma, penasihat perjalanan maya berkuasa AI yang dengan pantas telah menjadi salah satu alat pelancongan paling inovatif di negara itu. Diintegrasikan ke dalam portal pelancongan nasional slovenia.info, Alma membolehkan pelawat mengakses maklumat perjalanan yang diperibadikan dan terkini secara masa nyata, menandakan satu langkah penting dalam usaha transformasi digital STB.

Dilancarkan pada Mei 2024, Alma berinteraksi dengan pengguna melalui pertukaran perbualan yang intuitif dalam tujuh bahasa, menyediakan panduan yang disesuaikan, kisah inspirasi dan tip praktikal untuk menerokai Slovenia. Dinamakan sempena pengembara dan penulis Alma M. Karlin, pembantu ini dibangunkan menggunakan teknologi OpenAI termaju dan memanfaatkan pangkalan data slovenia.info serta lebih daripada 60 laman web pelancongan terpilih melalui integrasi API.

Sejak diperkenalkan, Alma telah meraih pengiktirafan yang signifikan. Ia meraih pingat perak dalam kategori Pelancongan di Anugerah Websi 2024, menerima pujian atas integrasinya yang pintar dengan enjin carian laman web serta keupayaannya mempertingkatkan interaksi pengguna di platform pelancongan nasional. Baru-baru ini, Alma memenangi anugerah berprestij Travel Tech Project of the Year di Anugerah Game Changer 2025, sekali lagi menegaskan kepimpinan Slovenia dalam membangunkan penyelesaian digital mesra pengguna yang direka secara bertanggungjawab untuk masa depan pelancongan.

MSc. Maja Pak Olaj, Pengarah Slovenian Tourist Board, menegaskan: “Alma mewakili langkah penting ke arah penyediaan perkhidmatan moden, pintar dan diperibadikan yang memudahkan penerokaan Slovenia. “Anugerah ini mengiktiraf usaha kami ke arah inovasi dan mengesahkan bahawa penggunaan teknologi secara berhemah dapat mewujudkan nilai yang lebih besar untuk pelancong, rakan kongsi serta keseluruhan sektor pelancongan Slovenia.”

Kesan Alma terserlah melalui angka penggunaan yang kukuh. Pada Ogos 2025 sahaja, pengguna mengemukakan hampir 12,000 soalan, dengan penutur bahasa Inggeris, Itali, Jerman dan Slovenia mewakili bahagian terbesar. Pembantu ini mencapai penarafan positif sebanyak 88% pada bulan tersebut, meningkat kepada 91% pada Oktober dan November, sekali gus mencerminkan tahap kepuasan yang tinggi.

Pengembara kini semakin bergantung pada Alma untuk merancang itinerari berbilang hari, menerokai wilayah yang kurang dikenali, memilih aktiviti mesra keluarga serta menikmati acara kulinari dan budaya, selain mengakses pilihan mobiliti lestari. Peningkatan berterusan – termasuk antara muka mudah alih yang direka semula, cadangan dinamik dan penyesuaian berbilang bahasa – terus mengukuhkan peranannya sebagai rakan digital. Melangkah ke hadapan, STB sedang membangunkan “Admin Alma” bagi membolehkan destinasi memperkayakan pembantu itu dengan maklumat tempatan serta merancang untuk mengembangkan Alma menjadi panduan suara masa nyata yang menyokong pelawat sepanjang perjalanan mereka.

Maklumat lanjut: https://www.slovenia.info/en/business/content-digital-marketing/alma-slovenian-ai-travel-guide

