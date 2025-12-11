Slovenian Tourist Board telah menerbitkan sebuah artikel yang menerokai sorotan utama di Slovenia 2026

LJUBLJANA, Slovenia, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pada tahun 2026, Slovenia mengundang para pelancong – dan para pencerita – untuk menerokai sorotan budaya, pengembaraan luar serta pengalaman yang mentakrifkan semula perjalanan santai dan penuh kesedaran sepanjang tahun tersebut. Dengan Slovenian Tourist Board sebagai peneraju, negara ini mempersembahkan segala-galanya daripada pementasan passion yang berusia ratusan tahun hingga seni bina bertaraf dunia, daripada legenda berbasikal hingga padang rumput yang sedang mekar serta ruang baharu untuk kerja jarak jauh, sekali gus menyemarakkan inspirasi tanpa sempadan antara Alps dan Adriatik.

Setiap enam tahun, bandar zaman pertengahan Škofja Loka berubah menjadi sebuah pentas terbuka yang luas bagi Škofja Loka Passion Play (21 Mac–19 April 2026), iaitu sebuah karya agung teater dan keagamaan yang diiktiraf UNESCO. Lebih daripada seribu penduduk tempatan bergabung tenaga untuk menghidupkan semula perarakan dramatik abad ke-18 ini.

Di Bled, sebuah mercu tanda ikonik seni bina dan budaya akan dilancarkan pada musim panas 2026: Muzej Lah, hasil rekaan unggul oleh David Chipperfield Architects. Menempatkan Koleksi Lah, ia menyatukan ketenangan Alpine dengan keindahan seni dan reka bentuk kontemporari.

Dinobatkan sebagai Bandar Warisan Budaya Terbaik Eropah 2026, Ptuj – bandar tertua di Slovenia – melambangkan tradisi yang kekal relevan dan berkembang. Warisan Romnya, bersama festival yang penuh kemeriahan termasuk Kurentovanje – karnival Shrovetide terbesar yang diiktiraf UNESCO kerana ritual menghalau musim dingin – menjadikan Ptuj salah satu bandar bersejarah paling mempesonakan di negara ini.

Para peminat sukan boleh menantikan European Road Cycling Championships di Ljubljana (3–7 Oktober 2026). Bagi sebuah negara yang melahirkan juara seperti Tadej Pogačar dan Primož Roglič, ia bukan sekadar pencapaian sukan bersejarah tetapi juga jemputan untuk menerokai laluan berbasikal bertaraf dunia di Slovenia.

Di seluruh negara, gelombang pembukaan baharu – daripada NaturHotel Snovik yang diinspirasikan oleh Kneipp hinggalah hotel keluarga pertama Slovenia di Olimje – akan terus memperkayakan landskap hospitaliti butik Slovenia. Slovenia Unique Experiences baharu – daripada pencarian cendawan di Bovec, melangkah masuk ke studio fotografi Pelikan abad ke-19 yang terpelihara di Celje, menyingkap rahsia hutan dara UNESCO Krokar di Kočevsko, hinggalah meneroka dunia penternakan lebah di Novo mesto – mengundang para pelawat untuk memperlahankan langkah, berhubung dan turut serta.

Bagi mereka yang mencari keseimbangan antara kerja dan keinginan menjelajah, Slovenia kini menawarkan digital nomad visa, membuka peluang untuk hidup dan bekerja di tengah keindahan alam semula jadinya.

Pada tahun 2026, Slovenia menawarkan pesona dan inspirasi sepanjang tahun kepada wartawan dan pelawat yang mencari kisah Eropah autentik yang berpaksikan warisan, inovasi dan kelestarian.

