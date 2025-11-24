Slovenia Melancarkan Visa Nomad Digital: Pintu Masuk ke Oasis Hijau Eropah dalam Budaya, Alam Semula Jadi dan Inovasi

LJUBLJANA, Slovenia, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pada 21 November 2025, Slovenia melancarkan Visa Nomad Digital baharu, menjemput pekerja jarak jauh untuk tinggal dan bekerja di negara itu sehingga satu tahun. Dengan alam semula jadi yang terpelihara, budaya yang kaya dan infrastruktur digital moden, Slovenia menawarkan persekitaran ideal untuk kehidupan yang produktif dan seimbang. Lembaga Pelancongan Slovenia telah melancarkan laman khas dengan semua maklumat penting untuk bakal pemohon.

Sering digambarkan sebagai jantung hijau Eropah, Slovenia ialah sebuah negara di mana keindahan alam semula jadi sentiasa berdekatan. Dua pertiga daripada negara ini diliputi hutan dan satu pertiga kawasan perlindungan alam semula jadi. Puncak Alpine, tasik jernih, ladang anggur bersejarah, pantai Mediterranean yang disinari matahari dan bukit hijau beralun wujud berdekatan antara satu sama lain, menjadikan Slovenia destinasi idea untuk nomad digital dan pekerja jarak jauh.

Bandar-bandar Slovenia—Ljubljana, Maribor, Koper, Celje dan lain-lain—menggabungkan pesona bersejarah dengan kreativiti kontemporari. Ljubljana, yang bangga sebagai Ibu Kota Hijau Eropah, memikat pengunjung dengan jalan mesra pejalan kaki, tebing sungai yang tenang, kehidupan budaya yang dinamik dan ruang hijau yang melimpah. Tradisi kulinari berkembang di seluruh negara, dengan pengaruh dari kawasan Alpine, Mediterranean dan Pannonian bergabung membentuk identiti gastronomi yang kaya. Dari pasar tempatan hingga restoran bertaraf Michelin, Slovenia meraikan cita rasa autentik dan amalan lestari.

Walaupun kaya dengan keindahan semula jadi, Slovenia kekal sebagai sebuah negara moden, berhubung dan dipacu inovasi. Internet berkelajuan tinggi meliputi hampir seluruh negara, manakala ruang kerja bersama, taman teknologi dan hab syarikat pemula menyokong kerjasama serta pertumbuhan profesional. Menurut Indeks Keamanan Global (GPI), Slovenia secara konsisten mengekalkan kedudukannya sebagai salah satu negara paling selamat di dunia. Pada tahun 2025, ia berjaya menduduki tempat ke-9 yang mengagumkan.

Salah satu kekuatan terbesar Slovenia terletak pada kepadatannya yang luar biasa. Dalam hanya satu jam, pengembara boleh bergerak dari jalan-jalan meriah di Ljubljana ke laluan Alpine atau pesisir Adriatik — dan dalam dua jam, ke kawasan ladang anggur beralun di timur. Kemudahan geografi ini membolehkan pekerja jarak jauh menikmati gaya hidup di mana masa lapang dan penerokaan secara semula jadi melengkapi rutin profesional.

Sebagai pusat kepada inovator yang diiktiraf di peringkat global seperti Outfit7, Celtra, Dewesoft, GenePlanet, Mediately dan Juicy Marbles, Slovenia melambangkan semangat berpandangan jauh yang berteraskan tradisi, alam semula jadi dan komuniti.

Dengan pelancaran Visa Nomad Digital yang baharu, Slovenia mengalu-alukan pekerja jarak jauh untuk menerokai destinasi di mana keindahan alam semula jadi, budaya dan inovasi berkembang bersama.

Maklumat lanjut: https://www.slovenia.info/en/plan-your-trip/digital-nomad

