Oma Säästöpankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2024: Vuosi päättyi odotuksien mukaiseen viimeiseen neljännekseen – vuoden 2024 vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli vahva

Toimitusjohtaja Sarianna Liiri:

”Vuosi 2024 on ollut hyvin poikkeuksellinen OmaSp:n historiassa. Molemmat päätulonlähteet kehittyivät linjassa odotuksien kanssa ja vuosi päättyi hyvään vuosineljännekseen. Merkittävät investoinnit riskienhallintaprosessien kehittämiseen ja laajan toimenpideohjelman toteuttamiseen jatkuivat edelleen. Handelsbanken AB:n Suomen pk-yritysliiketoiminnan hankinta ja jakeluverkoston laajentuminen vahvistivat OmaSp:n markkina-asemaa loppuvuotta kohti ja antavat hyvän lähtökohdan alkaneeseen vuoteen.

Neljännen vuosineljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 27,9 miljoonaa euroa, ja vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli 15,6 prosenttia.

Markkinakorkojen muutokset heijastuivat odotetusti korkokatteen kehitykseen, ja viimeisellä neljänneksellä korkokate laski 11 prosenttia vertailukauteen nähden. Koko vuodelta korkokate kasvoi 8 prosenttia. Asiakkaamme arvostavat henkilökohtaista ja helposti saavutettavaa palvelumalliamme. Tämä näkyy asiakasmäärän kehityksessä, joka pysyi poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta hyvällä tasolla. Handelsbankenin liiketoimintakaupan myötä OmaSp sai syksyllä noin 10 000 uutta asiakasta ja tämän lisäksi uusia asiakassuhteita syntyi orgaanisesti noin 1 000 joka kuukausi. Palkkiotuottoja kasvatti erityisesti kortti- ja maksuliikennepalkkiot, jotka kasvoivat edellisvuodesta 16 prosenttia. Palkkiotuotot yhteensä kasvoivat 8 prosenttia viimeisellä vuosineljänneksellä ja 7 prosenttia koko vuodelta. Loppuvuodesta liiketoiminnan fokuksessa on erityisesti ollut Handelsbankenista siirtyneiden asiakkaiden vastaanottoja toimintojen käynnistäminen kolmessa uudessa konttorissa. Laajennetulla jakeluverkostolla OmaSp:llä on nyt erinomainen kattavuus kaikissa Suomen keskeisissä kasvu- ja maakuntakeskuksissa.

OmaSp:n luotto- ja talletuskantaa kasvatti Handelsbankenilta siirtyneet volyymit. Asuntoluottokanta kasvoi 5 prosenttia, yritysluottokanta 8 prosenttia ja talletuskanta 6 prosenttia vuoden takaisesta tasosta.

Rahoitusvarojen arvonalentumistappioiden kertymään vaikutti merkittävästi ohjeiden vastainen toiminta ja siihen liittyvät lisävaraukset. Vuonna 2024 luottotappioita kirjattiin noin 84 miljoonaa euroa, joista noin 64 miljoonaa euroa liittyi ohjeiden vastaiseen toimintaan. Viimeisellä neljänneksellä luottotappiotaso säilyi viime vuoden tasolla.

Yhtiö on jatkanut merkittäviä panostuksia riskienhallintaan ja kesällä käynnistetyn toimenpideohjelman toteuttamista. Tästä johtuen kulutaso pysyi korkealla vuoden viimeisellä neljänneksellä. Riskienhallinnan prosesseihin investoitiin loka-joulukuussa lisää 5,4 miljoonaa euroa, ja vertailukelpoiset kulut kasvoivat 44 prosenttia neljännen vuosineljänneksen aikana. Kuluja kasvatti myös kasvanut henkilöstömäärä. Tilikauden aikana Finanssivalvonta suoritti yhtiöön tarkastuksia. Tarkastusten perusteella valvojan esille nostamat havainnot ja yhtiön itse jo aiemmin tunnistamat kehityskohteet tukevat toisiaan. Toimenpiteet prosessien kehittämiseksi etenevät hyvin aikataulussaan, ja tavoitteena on saattaa vuoden 2024 aikana suunnittelut kehittämistoimenpiteet loppuun vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla.

Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde on edelleen hyvällä tasolla huolimatta merkittävistä investoinneista ja oli viimeisellä neljänneksellä 47,7 prosenttia.

Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys kaiken keskiössä

OmaSp:n kilpailuetu on rakentunut ja tulee jatkossakin rakentumaan erinomaiseen asiakaskokemukseen. Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys ovat tutkitusti pysyneet edellisten vuosien erinomaisella tasolla poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta. Henkilöstömme on keskeisin voimavaramme, joten sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö on ensiarvoisen tärkeässä roolissa OmaSp:n tulevalle menestykselle. Yhtiön uusiutunut hallitus aloitti työskentelynsä joulukuussa, ja saimme viisi kokenutta hallitusosaajaa vahvistamaan pankin toimintaa. Lisäksi yhtiön uusi toimitusjohtaja Karri Alameri aloittaa työnsä viimeistään huhtikuussa.

OmaSp:n taloudellinen asema on vakaa ja yhtiön vakavaraisuus- ja likviditeettiasema on hyvällä tasolla. Vakavaraisuussuhde oli vuoden lopussa 15,6 prosenttia ja oman pääoman kertymä on lähes 580 miljoonaa euroa.

Vuonna 2024 toteutettujen muutosten jälkeen pääsemme nyt keskittymään perusliiketoimintaan ja nykyisten sekä uusien asiakkaidemme asiakaskokemuksen vahvistamiseen. OmaSp:n tahtotilana on olla mahdollistamassa ja ratkaisemassa kotitalouksien sekä pienten ja keskisuurten yritysten tarpeita kaikilla pankin toimialueilla. Helmikuussa OmaSp:n historia ulottuu jo 150 vuoden ajalle. Näistä vahvoista lähtökohdista jatkamme vuotta 2025 luottavaisin mielin.

Lämpimät kiitokset vuodesta 2024 kaikille asiakkaille ja omistajille sekä erityisesti OmaSp:n henkilöstölle!

Tammi – joulukuu 2024

• Oma Säästöpankki Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous järjestettiin 10.12.2024. Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä. Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan eli jäsenten lukumäärä kasvoi yhdellä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aki Jaskari, Jaakko Ossa ja Jaana Sandström sekä uusiksi jäseniksi Juhana Brotherus, Irma Gillberg-Hjelt, Carl Pettersson, Kati Riikonen ja Juha Volotinen.

• Yhtiön hallitus nimitti ekonomi, CEFA Karri Alameren yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi 30.9.2024. Alameri aloittaa tehtävässään viimeistään 1.4.2025.

• Yhtiö toteutti suunnitellusti kaupan 1.9.2024 Svenska Handelsbanken AB:n Suomen pk-yritysliiketoiminnasta. Yhtiölle siirtynyt talletuskanta oli kooltaan noin 440 milj. euroa ja luottokanta noin 500 milj. euroa. Kaupasta kirjattiin 15,3 milj. euroa liikearvoa. Yhtiölle siirtyi kaupassa noin 10 000 asiakasta ja samalla sen palvelukseen siirtyi 30 henkilöä vanhoina työntekijöinä.

• Yhtiö käynnisti toisen neljänneksen aikana laajan riskienhallinnan toimenpideohjelman (”Noste”), jota on toteutettu suunnitelman mukaisesti.

• Korkokate kasvoi tammi–joulukuussa 8,1 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Korkokate oli yhteensä 213,1 (197,0) milj. euroa. Viimeisellä neljänneksellä korkokate laski 10,5 % vertailukauteen nähden.

• Asuntoluottokanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 5,0 %. Yritysasiakkaiden lainakanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 8,0 %.

• Talletuskanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 5,5 %.

• Palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerä kasvoi tammi-joulukuussa volyymikasvun myötä 7,0 %. Viimeisellä neljänneksellä palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerä kasvoi 7,5 % vertailukauteen nähden.

• Liiketoiminnan tuotot yhteensä kasvoivat tammi–joulukuussa 9,3 % vertailukauteen nähden. Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot säilyivät viimeisellä neljänneksellä edellisen vuoden tasolla ja olivat 68,2 (69,4) milj. euroa.

• Liiketoiminnan kulut kasvoivat tammi-joulukuussa yhteensä 22,6 %. Kasvua selittävät pääosin yritysjärjestelyistä, yhtiössä käynnissä olevista laajoista riskienhallinnan kehitysprojekteista ja ohjeiden vastaisen toiminnan selvitystöistä johtuneet kulut. Lisäksi yhtiön henkilöstömäärä kasvoi vuoden aikana yritysjärjestelyistä, uusien konttorien avaamisesta sekä riskienhallinnan prosessien vahvistamisesta johtuen. Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä 69,3 (52,5) milj. euroa, josta riskienhallinnan kehitystoimenpiteiden ja ohjeiden vastaiseen toimintaan liittyvien selvittelykulujen osuus oli 11,8 milj. euroa.

• Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut kasvoivat 44,0 % viimeisellä neljänneksellä ja olivat 32,4 (22,5) milj. euroa. Tästä riskienhallinnan toimenpideohjelman (”Noste”) kehityskuluja oli 5,4 milj. euroa.

• Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat tammi-joulukuulta yhteensä -83,4 (-17,1) milj. euroa. Ohjeiden vastaiseen toimintaan liittyen kirjattiin rahoitusvarojen arvonalentumistappioita yhteensä 64,4 milj. euroa, joista 4,9 milj. euroa oli lopullisia rahoitusvarojen arvonalentumistappioita. Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat viimeisellä neljänneksellä 7,6 (7,3) milj. euroa.

• Tammi-joulukuun tulos ennen veroja oli 74,6 (138,0) milj. euroa. Viimeisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 22,6 (35,5) milj. euroa.

• Tammi-joulukuun vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 86,7 (143,6) milj. euroa. Viimeisen neljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 27,9 (38,8) milj. euroa.

• Kulu-tuottosuhde oli tammi-joulukuussa 41,3 (36,9) %. Viimeisen neljänneksen kulu-tuottosuhde oli 52,9 (35,4) %. Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde oli tammi-joulukuussa 37,8 (35,1) %. Viimeisen neljänneksen vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde oli 47,7 (32,8) %.

• Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli tammi-joulukuussa 12,4 (25,3) %. Viimeisen neljänneksen vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli 15,6 (23,5) %.

• Vakavaraisuussuhde (TC) oli 15,6 (16,5) %.

Konsernin tunnusluvut (1 000 euroa) 1–12/2024 1–12/2023 Δ % 2024 Q4 2023 Q4 Δ % Korkokate 213 097 197 045 8 % 50 913 56 907 -11 % Palkkiotuotot ja -kulut, netto 50 745 47 421 7 % 13 105 12 188 8 % Liiketoiminnan tuotot yhteensä 270 068 247 067 9 % 64 381 67 190 -4 % Liiketoiminnan kulut yhteensä -111 004 -90 550 23 % -33 917 -23 483 44 % Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto -83 379 -17 126 387 % -7 572 -7 269 4 % Tulos ennen veroja 74 589 138 048 -46 % 22 582 35 546 -36 % Kulu-tuottosuhde, % 41,3 % 36,9 % 12 % 52,9 % 35,4 % 49 % Taseen loppusumma 7 709 090 7 642 906 1 % 7 709 090 7 642 906 1 % Oma pääoma 576 143 541 052 6 % 576 143 541 052 6 % Kokonaispääoman tuotto, ROA % 0,8 % 1,6 % -52 % 0,9 % 1,5 % -40 % Oman pääoman tuotto, ROE % 10,7 % 24,3 % -56 % 12,6 % 21,5 % -41 % Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 1,80 3,49 -48 % 0,54 0,85 -36 % Vakavaraisuussuhde (TC), % 15,6 % 16,5 % -6 % 15,6 % 16,5 % -6 % Ydinpääomasuhde (CET1), % 14,4 % 14,9 % -3 % 14,4 % 14,9 % -3 % Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 86 656 143 609 -40 % 27 945 38 790 -28 % Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde, % 37,8 % 35,1 % 8 % 47,7 % 32,8 % 45 % Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE % 12,4 % 25,3 % -51 % 15,6 % 23,5 % -34 %





Näkymät tilikaudelle 2025

Yhtiön liiketoiminnan näkymiin tilikaudella 2025 vaikuttaa markkinankorkojen lasku ja kulutason säilyminen edelleen korkealla johtuen riskienhallinta- ja laatuprosessien edellyttämistä it-investoinneista ja järjestelmäparannuksista. Lisäksi yhtiö jatkaa panostuksia asiakaskokemukseen eri kanavissa. Toimintaympäristön ja taloustilanteen epävarmuus vaikuttaa tilikauden 2025 taseen erien ja vertailukelpoisen tuloksen kehitykseen.

Oma Säästöpankki Oyj antaa tulosohjeistuksen vuodelle 2025 vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja osalta. Tulosohjeistus perustuu koko vuoden ennusteeseen, jossa on otettu huomioon vallitseva markkina- ja liiketoimintatilanne. Arviot perustuvat johdon näkemykseen konsernin liiketoiminnan kehityksestä.

Arvioimme konsernin tilikauden 2025 vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja olevan 65–80 miljoonaa euroa (vertailukelpoinen tulos ennen veroja tilikaudella 2024 oli 86,7 milj. euroa).

Hallituksen voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkopolitiikan mukaista osinkoa, vähintään 20 % yhtiön nettotuloksesta. Voitonjakoehdotuksella halutaan kasvattaa pääomapuskureita ja ylläpitää vahvaa likviditeettiä. Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2024 vahvistettavan tilinpäätöksen perusteella emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,36 euroa jokaiselta vuodelta 2024 osinkoon oikeuttavalta osakkeelta.



Ehdotuksen mukainen osinkojen täsmäytyspäivä olisi 10.4.2025 ja maksupäivä 17.4.2025.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettäväksi 8.4.2025. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen erikseen koolle myöhemmin.





OmaSp on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 48 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 500 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

