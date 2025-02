Kapitalforeningen Blue Strait Capital – Udpegning af ny forvalter

I forlængelse af fondsbørsmeddelelse af 1. oktober 2024 vedrørende, at BI Management A/S ophører som forvalter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital ved udgangen af juni 2025, skal det hermed meddeles, at bestyrelsen for Kapitalforeningen Blue Strait Capital har besluttet at udpege Invest Administration A/S som ny forvalter for foreningen.

Foreningens bestyrelse har den 10. februar 2025 indgået aftale med Invest Administration A/S om at overtage forvaltningen herunder den daglige ledelse af foreningen fra BI Management A/S. Det forventes, at skiftet til Invest Administration A/S vil ske i løbet af maj 2025.

Udpegningen af Invest Administration A/S som ny forvalter for foreningen er betinget af Finanstilsynets meddelelse af de nødvendige tilladelser til Invest Administration A/S.

Spørgsmål i relation til ovenstående kan rettes til foreningens bestyrelsesformand Merete Addis på mail meaddis24@gmail.com.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for

Kapitalforeningen Blue Strait Capital