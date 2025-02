Pluxee annonce la mise en place d’un programme de rachat d’actions pour couvrir son plan d'attribution d'actions de performance

Issy-les-Moulineaux, France, le 10 février 2025 // Pluxee (la "Société") annonce la mise en oeuvre, à compter du 11 février 2025, d’un programme de rachat d’actions pour un montant maximum de 15 millions d’euros et une durée courant jusqu’au 30 mai 2025, afin de couvrir son nouveau plan d'attribution d'actions de performance. Ce programme de rachat d’actions sera réalisé conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale des actionnaires au Conseil d’administration et aux dispositions du Règlement (UE) 596/2014 sur les abus de marché et du Règlement délégué (UE) 2016/1052 de la Commission.

La Société a l’intention de mettre en œuvre ce programme de rachats d’actions et de conserver les actions rachetées sous la forme d’actions auto-détenues, avec pour seul objectif de couvrir son plan d’actions de performance. Un prestataire de service d’investissement indépendant a été nommé pour mettre en œuvre le programme de rachat d’actions, conformément à la réglementation en vigueur.

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 29 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 400 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

Avertissement

Le présent communiqué de presse ne contient pas et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni une invitation ou une incitation à investir dans des valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

