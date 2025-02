Sanoma Oyj, pörssitiedote, 11.2.2025 klo 8.30

Sanoma Oyj, Tilinpäätöstiedote 2024: Operatiivinen liikevoitto parani ja vapaa rahavirta vahvistui merkittävästi

Tämä tiedote on tiivistelmä Sanoman tilinpäätöstiedotteesta vuodelta 2024. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat.



Q4 2024

Konsernin liikevaihto oli 241,5 milj. euroa (2023: 253,4). Lukuun ottamatta Starkin, kokeisiin valmistavia materiaaleja tarjoavan liiketoiminnan tammikuussa 2024 toteutuneen myymisen vaikutusta Learningin liikevaihto oli vakaa. Media Finlandin liikevaihdon lasku johtui TV- ja printtimainonnan myynnin laskusta ja yritysmyynneistä, kun taas tilausmyynti jatkoi kasvuaan. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli -2 % (2023: -2 %).

Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja oli -27,3 milj. euroa (2023: -27,0) ja suhteellisen vakaa molemmissa liiketoiminnoissa.

Liikevoitto oli -46,9 milj. euroa (2023: -51,4) ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -10,6 milj. euroa (2023: -14,3). Ne koostuivat pääasiassa strategiseen kehitykseen liittyvistä uudelleenjärjestelykuluista, ml. Solar-ohjelmasta. Hankintamenojen poistot ja oikaisut olivat 9,0 milj. euroa (2023: 10,1).

Operatiivinen osakekohtainen tulos pysyi vakaana ja oli -0,21 euroa (2023: -0,22).

Osakekohtainen tulos oli -0,26 euroa (2023: -0,29).

Sanoma ilmoitti 31.10.2024 hankkivansa enintään 720 000 omaa osaketta (0,44 % kaikista osakkeista) käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

2024

Konsernin liikevaihto oli 1 344,8 milj. euroa (2023: 1 392,9). Learningin liikevaihtoon vaikutti pääasiassa heikosti kannattavien jakelusopimusten suunniteltu lopettaminen Hollannissa ja Belgiassa sekä Stark-liiketoiminnan myynti. Myynnin laskua Espanjassa tasoitti suurelta osin kasvu muilla oppimateriaalimarkkinoilla. Media Finlandin liikevaihto laski hieman pääasiassa pienten, vuoden alussa toteutuneiden yritysmyyntien seurauksena. Mainosmyynnin laskua tasoitti tilausmyynnin kasvun jatkuminen. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihdon kehitys oli -2 % (2023: 2 %), ollen -2 % Learningissä ja -1 % Media Finlandissa.

Konsernin operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja kasvoi 180,0 milj. euroon (2023: 175,4). Tulos pysyi suhteellisen vakaana Learningissä ja kasvoi Media Finlandissa alhaisempien paperikustannusten ja tehokkuuden jatkuvan parantamisen ansiosta.

Liikevoitto kasvoi 81,8 milj. euroon (2023: 51,7). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -61,5 milj. euroa (2023: -82,3) ja ne koostuivat pääasiassa Solar-ohjelmaan liittyvistä kuluista ja arvonalentumisista, jotka liittyivät suurelta osin heikosti kannattavien jakelusopimusten suunniteltuun lopettamiseen Hollannissa ja Belgiassa. Hankintamenojen poistot ja oikaisut olivat 36,7 milj. euroa (2023: 41,3).

Operatiivinen osakekohtainen tulos parani 0,46 euroon (2023: 0,39).

Osakekohtainen tulos oli 0,19 euroa (2023: -0,03).

Vapaa rahavirta parani merkittävästi 145,3 milj. euroon (2023: 105,1). Parannusta vauhdittivat osittain Solar-ohjelman vetämät alhaisemmat investoinnit oppimateriaalien sisällöntuotantoon, alhaisemmat TV:n ohjelmaoikeusinvestoinnit sekä korkeampi raportoitu liikevoitto.

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 2,2 (2023: 2,8), mikä on pitkän aikavälin tavoitetasolla (alle 3,0).

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2024 maksetaan osinkoa 0,39 euroa osakkeelta (2023: 0,37), mikä vastaa 44 % vapaasta rahavirrasta. Osinko maksetaan kolmessa yhtä suuressa erässä touko-, syys- ja marraskuussa.

Sanoma laski 5.9.2024 liikkeeseen 150 milj. euron 3-vuotisen sosiaalisen joukkovelkakirjalainan. Sanoman 2.9.2024 julkaiseman sosiaalisten joukkovelkakirjalainojen viitekehyksen mukaisesti varoilla rahoitetaan tai jälleenrahoitetaan menoja, joilla pyritään parantamaan välttämättömien oppimateriaalien ja koulutuksen saatavuutta.

Sanoma ilmoitti 28.8.2024, että korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt yhtiölle valituslupaa koskien hallinto-oikeuden päätöstä, joka liittyi Sanoma Media Finland Oy:n huhtikuussa 2021 verotuksen oikaisulautakunnalta saamaan, vuosia 2015–2018 koskeneen verotarkastuksen jälkeen annettuun arvonlisäverojen maksuunpanopäätökseen. Päätöksellä ei ole vaikutusta Sanoman taloudelliseen tulokseen tai rahavirtaan, koska arvonlisäverovaade on maksettu vuonna 2021 ja kirjattu tulokseen vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä.

Varsinainen yhtiökokous päätti 17.4.2024, että vuodelta 2023 maksetaan osinkoa 0,37 euroa osakkeelta (2023: 0,37) kolmessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,13 euroa maksettiin 26.4., toinen erä, 0,13 euroa, 24.9. ja kolmas erä, 0,11 euroa, 12.11.

Tammikuussa 2024 Sanoma julkisti kaksi pientä yritysmyyntiä: Starkin Learningissä ja Netwheelsin Media Finlandissa.







Näkymät vuodelle 2025

Vuonna 2025 Sanoma odottaa konsernin raportoidun liikevaihdon olevan 1,28–1,33 mrd. euroa (2023: 1,34). Konsernin operatiivisen liikevoiton ilman hankintamenojen poistoja odotetaan olevan 170–190 milj. euroa (2024: 180).

Näkymät perustuvat seuraaviin olettamuksiin:

Oppimateriaalien kysyntä tulee olemaan suhteellisen vakaata konsernin päämarkkinoilla.

Suomen mainosmarkkina tulee olemaan suhteellisen vakaa.





Toimitusjohtaja Rob Kolkman:

"Vuonna 2024 edistyimme hyvin strategisilla painopistealueillamme, Learningin ja Media Finlandin kannattavuuden parantamisessa ja konsernin taseen vahvistamisessa. Jatkoimme myös molempien liiketoimintojemme pitkän aikavälin vahvuuksien kehittämistä. Tämän seurauksena operatiivinen liikevoittomme ilman hankintamenojen poistoja kasvoi ja vapaa rahavirta parani voimakkaasti – 40 milj. euroa eli 38 % edellisvuodesta.

Vuoden aikana olemme vahvistaneet digitaalista tarjoomaamme sekä Learningissä että Media Finlandissa. Learningissä esimerkkejä tästä ovat Sanoman uuden digialustan onnistunut lanseeraus Italiassa, eduVULCAN-alustan lanseeraus Puolassa ja itslearningin kehitysprojekti useiden Saksan osavaltioiden kanssa. Media Finlandin puolella olemme uudistaneet toimintatapojamme entistä asiakaslähtöisemmiksi ja tuoneet uusia digitaalisia ratkaisuja markkinoille nopeammin. Näistä esimerkkeinä mainittakoon tilauspohjaisen digitabloidin IS Extran lanseeraus sekä kaikki Media Finlandin digitaaliset kuluttajatuotteet sisältävä +Kaikki-pakettitilaus.

Jatkoimme tekoälyaloitteidemme edistämistä ja lanseerasimme uusia generatiivisen tekoälyn mahdollistamia palveluita painottaen voimakkaasti sen vastuullista käyttöä ihmisen varmistamana. Learningissä toteutimme useita tekoälypilotteja eri markkinoillamme, mukaan lukien tekoälypohjaisen kyselytyökalun ja kokeissa tekstin puheeksi muuttavan työkalun. Tekoälytyökalujen ja -palveluiden kehitys eteni myös journalismissa muun muassa HS-IS AI Labin tuottamien uutistiivistelmien ja uutisbottien vetämänä. Audiopuolella generatiivista tekoälyä käytettiin esimerkiksi säätiedotuksissa ja radion DJ-spiikeissä.

Learningissä liikevaihdon laskuun vaikuttivat heikosti kannattavien jakelusopimusten suunniteltu lopettaminen Hollannissa ja Belgiassa sekä Starkin, kokeisiin valmistavia materiaaleja tarjoavan liiketoiminnan, myyminen. Oppimateriaaliliiketoiminnassa kasvu muilla markkina-alueilla, erityisesti Puolassa ja Hollannissa, enemmän kuin kompensoi Espanjan hiljaisemmasta opetussuunnitelmasyklistä johtuneen liikevaihdon laskun.

Solar-ohjelma on nyt olennaisilta osiltaan valmis, ja yli 80 % toimenpiteistä on toteutettu vuoden 2024 loppuun mennessä alkuperäisen suunnitelmamme mukaisesti. Ohjelman ensimmäiset vaikutukset näkyivät jo vuoden 2024 vapaassa rahavirrassa alhaisemman kulupohjan ja pienempien investointien kautta. Kasvaneen mittakaavamme ja Solar-ohjelman tukemana odotamme saavuttavamme Learningin 23 %:n pitkän aikavälin kannattavuustavoitteen (operatiivisen liikevoittoprosentin ilman hankintamenojen poistoja) vuoteen 2026 mennessä.

Media Finlandissa sekä digitaalinen tilausmyynti että digitaalinen mainosmyynti kehittyivät edelleen myönteisesti. Digitilausten kasvua vauhditti suoratoistopalvelu Ruutu+, jonka tilauskanta saavutti kaikkien aikojen ennätyksensä. Digitaalisen uutismedian tilaukset kehittyvät suotuisasti erityisesti Helsingin Sanomien (HS) vetämänä. Digitaalisen mainonnan kasvu jatkui huolimatta siitä, että mainonnan kokonaiskysyntä heikkeni hieman vuoden loppua kohti. Olemme iloisia nähdessämme jatkuvan toiminnan tehostamisen ja alempien paperikustannusten positiivisen vaikutuksen kannattavuudessa.

Taseen vahvistamisessa otimme vuoden aikana merkittävän askeleen eteenpäin. Nettovelka ja velkaantuneisuus paranivat edellisvuodesta ja nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen alitti selvästi pitkän aikavälin tavoitteemme alle 3,0. Jälleenrahoitimme myös keskeisen osan ulkoisesta lainasalkustamme laskemalla liikkeeseen 150 milj. euron kolmivuotisen sosiaalisen joukkovelkakirjalainan syyskuussa.

Hallitus ehdottaa osingoksi 0,39 euroa (2023: 0,37) osakkeelta, mikä vastaa 44 % vuoden 2024 vapaasta rahavirrasta. Tämä ehdotus heijastaa kykyämme tuottaa kasvavaa vapaata rahavirtaa ja tasapainottaa pääoman käyttöä osingon, joka on edelleen tärkeä osa sijoitustarinaamme, ja taseen jatkuvan vahvistamisen välillä.

Meillä on ainutlaatuinen vastuullisuusprofiili, sillä oppimisella ja medialla on positiivinen vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Liiketoimintamme tarkoituksen tukemiseksi olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet niille vastuullisuuden osa-alueille, joihin toiminnallamme on suurin vaikutus, ja saavutimme näissä hyviä tuloksia vuonna 2024. Työntekijäkokemusindeksi (EEI) oli suhteellisen vakaa 7,4 (2023: 7,5) ja lähellä pitkän aikavälin tavoitetasoamme. Dataan, yksityisyyteen ja tekoälyyn, sekä työntekijäkokemukseen ja ilmastoon liittyvät vastuullisuustavoitteet on linkitetty myös ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitsemiseen. Tulemme kertomaan vastuullisuustuloksistamme kattavasti kestävyysraportissa, joka laaditaan ensimmäistä kertaa eurooppalaisten kestävän kehityksen raportointistandardien (ESRS) mukaisesti ja julkaistaan osana hallituksen toimintakertomusta viikolla 14 (joka alkaa 31.3.2025).

Ohjeistamme vuodelle 2025 alhaisempaa liikevaihtoa ja suhteellisen vakaata operatiivista liikevoittoa ilman hankintamenojen poistoja verrattuna vuoteen 2024. Learning-liiketoiminnassa odotamme kasvun useimmilla muilla oppimateriaalimarkkinoilla enemmän kuin kompensoivan Espanjan nykyisen opetussuunnitelmakauden viimeisen hiljaisemman vuoden kysynnän vaikutuksen. Hollannissa ja Belgiassa lopetamme edelleen suunnitellusti heikosti kannattavia jakelusopimuksia. Suomessa odotamme mainosmarkkinan olevan suhteellisen vakaa ja tilausmyynnin kasvun jatkuvan maltillisena.

Keskitymme edelleen kannattavuutemme ja vapaan rahavirtamme parantamiseen samalla kun tärkeimmillä oppimisen markkinoillamme, erityisesti Puolassa ja Espanjassa tapahtuvien opetussuunnitelmauudistusten odotetaan kiihdyttävän orgaanista kasvua vuodesta 2026 eteenpäin. Media Finlandissa jatkamme ja kiihdytämme onnistunutta digitransformaatiotamme. Tavoitteenamme on laajentua myös arvoa luovilla yritysostoilla perus- ja toisen asteen oppimisen markkinoilla kuitenkin niin, että säilytämme velkaantuneisuutemme ja omavaraisuusasteemme pitkän aikavälin tavoitetasoilla ja maksamme kasvavaa osinkoa, joka on 40–60 % vuotuisesta vapaasta rahavirrasta.

Haluan esittää lämpimät kiitokset kaikille Sanoma-konsernin työntekijöille heidän erinomaisesta työstään, vahvasta sitoutumisestaan ja intohimoisesta suhtautumisestaan asiakkaidemme tukemiseen. Meillä on erinomaiset edellytykset jatkaa strategisella polullamme, kasvaa ja vahvistaa asemaamme, parantaa suorituskykyämme ja luoda lisäarvoa kaikille sidosryhmillemme. Odotan innolla menestyksekästä vuotta 2025."





Avainlukuja

milj. euroa Q4 2024 Q4 2023 Muutos 2024 2023 Muutos Liikevaihto 241,5 253,4 -5 % 1 344,8 1 392,9 -3 % Operatiivinen käyttökate 1) 23,5 27,8 -16 % 360,8 358,3 1 % prosentti 1) 9,7 % 11,0 % 26,8 % 25,7 % Operatiivinen liikevoitto ilman hankintamenojen poistoja 2) -27,3 -27,0 -1 % 180,0 175,4 3 % prosentti 2) -11,3 % -10,7 % 13,4 % 12,6 % Liikevoitto -46,9 -51,4 9 % 81,8 51,7 58 % Tilikauden tulos -40,3 -44,6 10 % 40,6 4,1 900 % Vapaa rahavirta 68,6 70,5 -3 % 145,3 105,1 38 % Omavaraisuusaste 3) 45,0 % 42,5 % Nettovelka 568,5 639,7 -11 % Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 2,2 2,8 -21 % Operatiivinen osakekohtainen tulos, euroa 1) -0,21 -0,22 2 % 0,46 0,39 18 % Osakekohtainen tulos, euroa -0,26 -0,29 9 % 0,19 -0,03 816 % Osakekohtainen vapaa rahavirta, euroa 0,42 0,43 -3 % 0,89 0,64 38 % Osinko/osake, euroa 4) 0,39 0,37 5 % Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 4 820 5 119 -6 % Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna 4 648 5 017 -7 %



1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

2) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä sekä hankintamenojen poistoja ja oikaisuja

3) Saadut ennakot, jotka huomioidaan omavaraisuusastetta laskettaessa, olivat 162,5 milj. euroa vuonna 2024 (2023: 153,8).

4) Vuodelta 2024 hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle





Osinkoehdotus

Sanoma Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat 338 milj. euroa, josta tilikauden tappio oli 1 milj. euroa. Jakokelpoiset varat olivat yhteensä 548 milj. euroa vapaan pääoman rahasto 210 milj. euroa mukaan lukien. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että:

Vuodelta 2024 maksetaan osinkoa 0,39 euroa osakkeelta kolmessa yhtä suuressa erässä. Ensimmäinen erä, 0,13 euroa, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 2.5.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen erän osingonmaksupäivä on 9.5.2025. Sanoman hallitus päättää toisen erän, 0,13 euroa, täsmäytyspäivän kokouksessaan syyskuussa. Toisen erän osingonmaksupäivä on arviolta syyskuussa 2025. Sanoman hallitus päättää kolmannen erän, 0,13 euroa, täsmäytyspäivän kokouksessaan lokakuussa. Toisen erän osingonmaksupäivä on arviolta marraskuussa 2025.

Omaan pääomaan jätetään 484 milj. euroa.



Sanoman tavoitteena on osinkopolitiikkansa mukaisesti jakaa kasvavaa osinkoa, joka on 40–60 % vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta. Hallituksen osingonjakoesitys yhtiökokoukselle perustuu yleiseen makrotaloudelliseen ympäristöön, Sanoman pääomarakenteeseen ja pääomarakennetta koskeviin tavoitteisiin, Sanoman liiketoimintasuunnitelmiin ja investointitarpeisiin sekä edellisvuoden rahavirtoihin ja arvioihin pääomarakenteeseen vaikuttavista tulevista rahavirroista.

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille

Analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus tänään klo 11.00 Sanomatalossa, Flik Studio Eliel, 1. krs, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Rob Kolkman ja talousjohtaja Alex Green.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://sanoma.videosync.fi/q4-2024.

Johdon esityksen jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä joko webcast-alustan chat-toiminnon kautta tai puhelimitse. Puhelimitse esitettäviä kysymyksiä varten osallistujan on rekisteröidyttävä osoitteessa https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=50051353. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnuksen puhelinkonferenssiin osallistumiseksi. Halutessaan esittää kysymyksiä osallistujan on näppäiltävä puhelimestaan *5 liittyäkseen jonoon.

Tallenne webcastista on saatavilla pian tilaisuuden päätyttyä osoitteessa www.sanoma.com/fi/sijoittajat

Tiedotustilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus haastatteluihin Teamsin kautta tai puhelimitse. Pyydämme osoittamaan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Marcus Wiklundille sähköpostitse osoitteeseen marcus.wiklund@sanoma.com.





Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact −aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetusalustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme eri puolilla Eurooppaa ja työllistämme lähes 5 000 ammattilaista. Vuonna 2024 liikevaihtomme oli n. 1,3 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 13,4 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.

Liite