Wereldhave Belgium - Resultaten 2024

STERKE RESULTATEN EN POSITIEVE VOORUITZICHTEN

Stijging van het netto huurresultaat met 3,5% tot € 64,8 mln (€ 62,6 mln eind 2023);

Stijging van het netto resultaat van kernactiviteiten per aandeel tot € 4,88 (€ 4,71 eind 2023);

Stevige balansstructuur met een schuldgraad van 28,4% (29,6% eind 2023);

Stijging van de intrinsieke waarde per aandeel tot € 82,02 (+5,1% t.o.v. 2023: € 78,07);

Stijging van de EPRA bezettingsgraad met 0,9% tot 97,0% voor de totale portefeuille (96,1% eind 2023);

Dividend voorstel: € 4,30 bruto - netto € 3,01 per aandeel, een stijging van 4,9% tegenover 2023;

Stijging van de reële waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen (+4,5% ten opzichte van 31 december 2023);

Nieuwe financieringen ten belope van € 80 mln (+ € 70 mln ondertekend na 31 december 2024).





Het netto resultaat van kernactiviteiten is ten opzichte van 2023 gestegen met 3,8% tot € 43,4 mln. Deze mooie stijging is het gecombineerd effect van een stijging van de huurinkomsten, een daling van de voorzieningen voor dubieuze debiteuren en een daling van de oninbare lasten in vergelijking met 2023. Hierdoor is het netto resultaat van kernactiviteiten uitgekomen op € 4,88 per aandeel voor 2024, aan de bovenkant van de aangekondigde winstverwachting.

De EPRA-bezettingsgraad van de retail portefeuille bedroeg 99,0% per 31 december 2024, tegen 98,2% per 31 december 2023. In het segment van de kantoren is de EPRA-bezettingsgraad gestegen van 84,7% per 31 december 2023 tot 85,4% per 31 december 2024. Voor de totale portefeuille vastgoedbeleggingen bedroeg de EPRA-bezettingsgraad 97,0% op 31 december 2024, tegenover 96,1% een jaar voordien.

De intrinsieke waarde per aandeel vóór dividenduitkering bedroeg € 82,02 per 31 december 2024 (2023: € 78,07).

De schuldgraad bedroeg 28,4% op 31 december 2024, tegenover 29,6% op 31 december 2023.

De Vennootschap heeft zich in 2024 verzekerd van nieuwe financieringen ten belope van € 80 mln. Meer specifiek heeft de Vennootschap haar faciliteit bij ING ten belope van € 50 mln vervangen door twee nieuwe faciliteiten van elk € 40 mln. Bovendien heeft de Vennootschap een kredietbrief ontvangen vanwege Belfius voor de verlenging van twee kredietlijnen voor een totaal bedrag van € 50 mln alsook een bijkomende uitbreiding van € 20 mln. Deze kredietbrief werd na 31 december 2024 namens de Vennootschap ondertekend.

Bijlage