MYPE annonce la disponibilité d’un nouvel ouvrage

MYPE, une société de services informatiques et de formations spécialisée dans les technologies Microsoft Excel et Power BI, innove et annonce la disponibilité immédiate d’un premier livre de 138 pages dédié à la technologie Microsoft Power BI. Cet ouvrage unique a été conçu par Augustin de la Fouchardière, fondateur de MYPE et expert reconnu sur le marché de la formation à Microsoft Power BI.

Ce livre pratique s'adresse aussi bien aux néophytes du logiciel Power BI qu'aux experts de cet outil d'analyse de données et création de rapports. Il est le fruit de plusieurs années de travail et de dizaines de milliers d'euros d'investissement. Dans ce contexte, cet ouvrage aborde de nombreux aspects qui permettront de parfaitement maitriser les spécificités de Power BI, de bien l’utiliser et d’accéder à de nombreuses informations pratiques.

Grandes thématiques abordées :

Des généralités sur le monde de la data/Business Intelligence et la gestion de projet dans cet univers

Des savoirs fondamentaux pour comprendre le fonctionnement de l'outil et ses grands principes

Des concepts à ne pas confondre pour bien assimiler toutes les facettes de Power BI

Des bonnes pratiques pour devenir expert sur ce logiciel sans faire les erreurs des débutants

Des Tutos pour mettre en application ce qui a été appris, par exemple sur la RLS, les signets, les paramètres de champs

Une section pour approfondir, avec d'autres concepts et notions supplémentaires (custom visuals, passerelles, query folding...)

Une conclusion pour mémoriser l'essentiel

À travers ces différentes ressources, les lecteurs pourront ainsi acquérir de précieuses informations pour parfaire leurs connaissances et optimiser leur utilisation de la technologie Microsoft Power BI en s’appuyant sur des informations précises et pratiques.

Augustin de la Fouchardière « Partager de bonnes pratiques autour de Microsoft Power BI et mettre en avant tout le potentiel d’utilisation de cet outil est une réelle opportunité pour améliorer son expertise autour de Power BI. Cet ouvrage permettra à tous les types d’utilisateurs de parfaire leurs connaissances et d’accéder à des informations leur permettant rapidement de travailler plus efficacement avec Power BI. »