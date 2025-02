Die Asyad Group gestaltet den globalen Handel und die Logistik auf der Breakbulk Middle East 2025

MUSKAT, Oman, Feb. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Asyad Group, ein globaler integrierter Logistikdienstleister aus Oman, bekräftigt auf der Breakbulk Middle East 2025, die vom 10. bis 11. Februar in Dubai stattfindet, ihre Führungsposition im internationalen Handel und in der Breakbulk-Logistik. Durch die Zusammenarbeit mit wichtigen Akteuren der Branche treibt Asyad Diskussionen über die Umgestaltung globaler Lieferketten, die Zukunft der Stückgutlogistik und die zunehmende Bedeutung der GCC- und MENA-Regionen für die globale Vernetzung des Handels voran.

Juma Al Uraimi, amtierender Chief Commercial Officer der Asyad Group, unterstreicht die Vision der Gruppe für einen stärker vernetzten, effizienteren und nachhaltigeren Logistiksektor. „Die Landschaft der Stückgutlogistik entwickelt sich rasant weiter, angetrieben durch die Überschneidung von groß angelegten Industrieprojekten, digitaler Innovation und Nachhaltigkeitsanforderungen“, kommentierte er. „Asyad hat es sich zur Aufgabe gemacht, modernste Technologien und integrierte multimodale Lösungen zu nutzen, um die Handelsströme zu verbessern und den Oman als wichtiges Tor in globalen Lieferketten zu positionieren.“

Asyads Führungsqualitäten tragen zu wichtigen Gremien bei, die sich mit der digitalen Transformation in der Logistik, der Optimierung der Lieferkette und Infrastrukturinvestitionen befassen, und stärken die aufstrebende Rolle Omans als strategisches Logistikzentrum, das die globalen Märkte miteinander verbindet. Ein weiterer Schwerpunkt der Gespräche ist die steigende Nachfrage nach Logistiklösungen zur Unterstützung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien.

Reggy Vermeulen, CEO des Hafens von Duqm, betont die wachsende Rolle Omans bei der Energiewende, wobei die Logistik eine entscheidende Rolle beim Transport von Windturbinen, Solarmodulen und anderen übergroßen Geräten spielt, die für eine saubere Energieinfrastruktur unerlässlich sind.

Juma Al Maskari, Direktor bei Asyad Logistics, hebt die prognostizierte Expansion der Kontraktlogistik um 300 Milliarden US-Dollar hervor und unterstreicht die Rolle von Asyad bei der Rationalisierung des globalen Handels und der Optimierung der Lieferkettenkosten. Er betont, dass die geografische Lage und die Logistikinfrastruktur Omans einen Wettbewerbsvorteil für internationale Unternehmen darstellen.

Asyads Führungsrolle in der Wasserstofflogistik ist ebenfalls ein Schwerpunkt, wobei Tom Anneberg, VP Commercial Strategy & Product Development, die Unterstützung der Gruppe für groß angelegte grüne Wasserstoff- und Ammoniakprojekte in der Freihandelszone Salalah vorstellt. Diese Projekte stärken die Rolle Omans als wichtiger Akteur in der globalen Lieferkette für saubere Energie.

Da über 60 % der Logistikdienstleister in KI, IoT und Automatisierung investieren, durchläuft die Branche einen digitalen Wandel. Asyad bleibt an vorderster Front und nutzt sein Logistik-Ökosystem im Wert von über 4,1 Milliarden US-Dollar, um Innovationen voranzutreiben, die Effizienz des Handels zu steigern und die Position Omans als globales Logistikzentrum zu stärken.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e0547165-715f-467b-acbf-94853d6f51ae