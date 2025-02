PathAI e Rede D’Or Anunciam Parceria Estratégica para Trazer Soluções de Patologia Digital usando IA para o Brasil

BOSTON and SAO PAULO, Feb. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- PathAI, empresa líder em soluções de patologia digital, alimentadas por IA, e Rede D’Or, a maior rede de saúde integrada do Brasil, anunciaram hoje uma parceria que levará a tecnologia de ponta da PathAI à rede de hospitais e centros de diagnóstico da Rede D’Or, marcando a entrada estratégica da PathAI na América Latina. A Rede D’OR será a primeira grande instituição no Brasil a utilizar patologia digital em grande escala.

Rede D’Or implementará AISIght®1, o sistema de gerenciamento de imagens da PathAI em suas operações de patologia, que apoiam a rede nacional de hospitais Rede D’Or. A plataforma integra algoritmos avançados de IA, incluindo o Painel de Biomarcadores AIM-Breast da PathAI, que auxilia na quantificação dos marcadores ER, PR, HER2 e Ki67, apoiando os fluxos de trabalho na patologia. Os laboratórios de Patologia da Rede D’Or também utilizará as ferramentas da PathAI para fins de pesquisa.

“Esta colaboração é um testemunho do compromisso da Rede D’Or em oferecer cuidados de saúde de classe mundial aos nossos pacientes,” disse Dr. Professor Fernando Soares, Titular da Universidade de São Paulo e Chefe do Departamento de Patologia Anatômica da Rede D’Or. “Estamos ansiosos para integrar a AISight em nossos fluxos de trabalho na patologia para aumentar a precisão e a eficiência, particularmente em oncologia, ao mesmo tempo em que avançamos nossas capacidades de pesquisa em meio de nossa contínua expansão.”

“Esta parceria demonstra como as principais instituições de saúde podem integrar com sucesso soluções digitais e computacionais para melhorar a eficiência operacional e avançar as capacidades de pesquisa, consequentemente aprofundando nossa compreensão das doenças e aprimorando a abordagem terapêutica.” disse Dr. Andy Beck, PhD, cofundador e CEO da PathAI. “O compromisso da Rede D’Or com a inovação na saúde como meio para melhorar os resultados dos pacientes faz deles o parceiro ideal para introduzir nossa tecnologia no mercado do Brasil.”

Esta implementação apoia o plano de expansão de R$7.5 bilhões da Rede D’Or, que visa expandir sua rede para mais de 125 instalações.

Para mais informações sobre PathAI, ou AISIght®, entre em contato com digital.dx@pathai.com ou visite pathai.com .

Notas de Rodapé:

AISIght®, é para uso apenas em pesquisa nos EUA; AISIght®, Dx tem certificação CE-IVD na Área Econômica Europeia (EEE), Reino Unido e Suiça, para uso em rotina diagnóstica



Sobre a PathAI

A PathAI é uma fornecedora líder de soluções integradas de IA e patologia digital, dedicada a transformar os fluxos de trabalho e a eficiência operacional em laboratórios de patologia em todo o mundo. Por meio de tecnologias inovadoras e parcerias estratégicas, a PathAI tem como objetivo melhorar os resultados dos pacientes e impulsionar o futuro do diagnóstico médico. Para mais informações, visite www.pathai.com .

Sobre a Rede D'OR

A Rede D'Or São Luiz S.A. é uma empresa brasileira que atua na operação de hospitais. A empresa oferece tratamento em diversas áreas, como oncologia, cirurgia, ginecologia, cardiologia, neurologia, dermatologia, além de pediatria. Além disso, a empresa oferece serviços de diagnóstico, pesquisas científicas e parcerias educacionais, bem como programas de aprendizado para profissionais, incluindo médicos, enfermeiros e psicólogos. Seus hospitais estão localizados nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Maranhão, Paraná, Ceará e no Distrito Federal, entre outros. Além disso, a empresa opera uma rede de clínicas oncológicas e laboratórios de análises clínicas e de imagem.

Sobre o AISight

AISight® é uma solução de fluxo de trabalho inteligente, nativa na nuvem, desenvolvida pela PathAI para avançar a patologia digital. Funcionando como um centro centralizado para gerenciamento de casos e imagens, o AISight integra-se perfeitamente com os principais sistemas de informações laboratoriais (LIS) e oferece suporte a vários scanners. Sua arquitetura baseada na nuvem, acessível pelo navegador, permite ativação rápida e escalabilidade sem a necessidade de investimentos adicionais em infraestrutura. Projetado com os patologistas em mente, o AISight oferece ferramentas integradas de análise de imagem e colaboração, proporcionando uma experiência de usuário intuitiva. A plataforma também apresenta um ambiente aberto de IA, incorporando algoritmos de IA da PathAI e parceiros terceirizados para apoiar diversas aplicações na histopatologia.

Contato da Empresa

Kaylee Mueller

Gerente Sênior de Marketing de Produto

Kaylee.mueller@pathai.com

Contato de Imprensa

Daniel Donato

LifeSci Communications

ddonato@lifescicomms.com

516-474-0554