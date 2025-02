L’IA française s’impose sur le marché américain : Briarwood Chase Mgt mise sur Sidetrade pour dominer l’Order-to-Cash

Sidetrade, leader mondial des applications Order-to-Cash basé sur l'IA, annonce que Briarwood Chase Management, une société d’investissement américaine de premier plan, a renforcé sa participation dans la société cotée et détient plus de 5 % du capital depuis la fin de l'année 2024.

Briarwood Chase Management, une importante société d'investissement basée aux États-Unis, a franchi le seuil de 5 % de participation dans le capital de Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA). Cette décision résulte d’une analyse approfondie du modèle économique du leader SaaS ainsi que d’une rencontre avec l’équipe dirigeante au siège de Sidetrade, ce qui a renforcé la confiance du fonds d’investissement dans le leadership du PDG de Sidetrade, sa vision, sa feuille de route en IA et sur le potentiel de marché.

Robert Blatt, directeur général de Briarwood Chase Management, a déclaré : « Notre position dans Sidetrade reflète notre engagement à investir dans des entreprises et des équipes de direction d’exception. La stratégie de croissance de Sidetrade en Amérique du Nord et son fort potentiel de marge s’alignent avec notre philosophie d'investissement. Dans le contexte économique actuel, Sidetrade se distingue comme un acteur SaaS solide, de grande qualité, offrant une croissance intrinsèque et une forte visibilité sur ses revenus récurrents. Son statut de consolidateur attractif dans un marché en concentration souligne son potentiel significatif à moyen terme. Nous nous réjouissons d’être un partenaire à long terme pour l'entreprise et son équipe de direction. »

Reconnu comme un leader par les principaux cabinets américains de recherche et de conseil en technologie, Sidetrade transforme l’industrie de l’Order-to-Cash en simplifiant les opérations quotidiennes des directions financières des grandes entreprises. Son approche innovante génère des gains immédiats de productivité tout en sécurisant et en accélérant la génération de flux de trésorerie, établissant alors de nouveaux standards dans la gestion de comptes clients. « Nous sommes ravis de la confiance accordée par Briarwood Chase Management dans notre trajectoire de croissance », a déclaré Olivier Novasque, PDG de Sidetrade. « Après deux années d'expansion rapide pour établir notre présence aux États-Unis, 2024 a été une année de consolidation, axée sur le renforcement de nos services et de nos équipes. Le marché US affichant une dynamique incroyable, nous relançons les investissements en 2025 pour saisir cette opportunité unique et porter la croissance de Sidetrade à un nouveau niveau. »

L'essor rapide de l'IA générative et la demande croissante d’efficience incitent les entreprises à adopter des technologies de pointe telles que celles de Sidetrade. Au cœur de l'innovation de Sidetrade se trouve Aimie, une IA unique en son genre qui, grâce au Sidetrade Data Lake, génère des recommandations intelligentes sur les clients et crée de la valeur pour les entreprises du monde entier.





Relations investisseurs & Relations médias

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

A propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) propose une plateforme Order-to-Cash qui révolutionne la génération et la sécurisation du cashflow. Grâce à « Aimie », sa technologie d'intelligence artificielle de nouvelle génération, Sidetrade analyse quotidiennement plus de 6 100 Mrd$ de transactions inter-entreprises dans son cloud, anticipant les comportements de paiement de plus de 38 millions d'entreprises à travers le monde. Aimie recommande les meilleures stratégies opérationnelles, dématérialise et automatise avec intelligence les processus Order-to-Cash, améliorant ainsi productivité, résultats et BFR des organisations. Avec plus de 400 employés en Europe, aux États-Unis et au Canada, Sidetrade accompagne des grandes entreprises dans plus de 85 pays, dont Bidcorp, Biffa, Bunzl, Engie, Expedia, Inmarsat, KPMG, Lafarge, Manpower, Opentext, Page, Randstad, Saint-Gobain, Securitas, Sodexo, Tech Data, UGI, Veolia. Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies, adhérant à ses principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur LinkedIn @Sidetrade.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version anglaise est à prendre en compte.



