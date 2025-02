Alstom S.A : Alstom et Deutsche Bahn signent un contrat-cadre pour moderniser et digitaliser le réseau ferroviaire allemand

Contrat-cadre d'une valeur de plus de 600 millions d'euros

Commandes prévues entre 2025 et 2028 et mise en œuvre jusqu'en 2032

Intégration des systèmes d’enclenchement digital et de la technologie de contrôle et de sécurité des trains





11 février 2025 - Alstom, leader mondial de la mobilité intelligente et durable, a signé un accord-cadre avec Deutsche Bahn pour la digitalisation du réseau ferroviaire en Allemagne. Cet accord-cadre porte sur un nombre ferme d'au moins 1890 unités d'enclenchement et est d’une valeur de plus de 600 millions d'euros. Il y aura plusieurs commandes entre 2025 et 2028, dont une première commande au premier trimestre 2025. La période de mise en œuvre des projets individuels réalisés par Alstom se terminera en 2032.

« Deutsche Bahn franchit une étape majeure dans la digitalisation du réseau ferroviaire allemand. Nous sommes fiers qu'elle s'appuie sur les systèmes d’enclenchement digital d'Alstom ainsi que sur sa technologie de contrôle et de sécurité des trains », a déclaré Tim Dawidowsky, président de la région Europe centrale et du nord d'Alstom. « Un accord-cadre incluant une part ferme est la condition d'une réussite maximale dans la mise en œuvre de l'initiative « Digital Rail Germany ». Alstom contribuera de façon significative à ce succès. »

La nouveauté de l'accord-cadre réside dans sa longue durée et le nombre clairement défini d'au moins 1890 enclenchements. Cela offre à Deutsche Bahn et à Alstom un niveau de sécurité sans précédent en matière de planification et d'exécution. La gamme de services d'Alstom comprend la fourniture et l'intégration de la technologie d'enclenchement digital ainsi que de la technologie de contrôle et de sécurité selon la norme internationale ETCS1. Les unités d'enclenchement comprennent, par exemple, les commandes d'aiguillage, les signaux et les barrières de voie.

Expertise mondiale en matière de technologie de signalisation

Avec cet accord-cadre conclu avec Deutsche Bahn, Alstom renforce son expertise dans le déploiement de la technologie de signalisation digitale sur les grandes lignes et les lignes secondaires. A travers le monde, Alstom a mis en œuvre plus de 135 projets ETCS et a équipé 23 000 km de voies d'une technologie de contrôle et de sécurité des trains. En outre, Alstom a installé plus de 3 000 enclenchements dans plus de 35 pays. Les systèmes d’enclenchement digital d'Alstom peuvent être intégrés de manière fluide dans les infrastructures les plus diverses et les plus complexes.

ASLTOM™ est une marque protégée du groupe Alstom.

À propos d'Alstom





Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en développant et favorisant des solutions de mobilité durables et innovantes appréciées des passagers.

Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes intégrés, de services sur mesure, d’infrastructures, de solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 64 pays et fort de plus de 84 700 employés de 184 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d’innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d’euros au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.alstom.com.





Contacts





Presse :



Siège social

Stéphane SAVIGNARD - Tél : +33 (0) 1 57 06 97 20

stephane.savignard@alstomgroup.com



Allemagne

Andreas FLÓREZ - Tél : +49 (0) 1 74 92 27 632

andreas.florez@alstomgroup.com









Jörn BISCHOFF - Tél : +49 (0) 1 74 92 50 348

joern.bischoff@alstomgroup.com



Relations avec les investisseurs

Martin VAUJOUR - Tél : +33 (0) 6 88 40 17 57

martin.vaujour@alstomgroup.com









Estelle MATURELL ANDINO - Tél : +33 (0) 6 71 37 47 56

estelle.maturell@alstomgroup.com





























1 Système européen de contrôle des trains

Pièce jointe