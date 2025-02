Rekordkvartal avsluttet rekordår for Mowi

(Bergen, 12. februar 2025) Mowi rapporterte rekordhøye inntekter på 1,50 milliarder euro (17,7 milliarder kroner) og et operasjonelt driftsresultat på 226 millioner euro (2,7 milliarder kroner) i fjerde kvartal.

Mowi avsluttet 2024 med en rekke rekorder, både i fjerde kvartal og for året som helhet. Verdens største havbruksselskap har aldri hatt høyere inntekter og slaktevolumer i et år enn det hadde i fjor, med omsetning på 5,62 milliarder euro (65,3 milliarder kroner) og slaktevolum på 502 000 tonn laks i 2024. Også volumene i fjerde kvartal på 134 000 tonn var sesongmessig rekordhøye.

– Jeg er svært fornøyd med at vi klarer å levere på vår strategi og våre mål, og er imponert av organisasjonen som sørger for både rekordvolumer og rekordinntekter også i 2024. Vår marginoppnåelse i fjor viser også at vi fortsetter å være konkurransedyktig på kost, som er svært viktig i lakseoppdrett. Vi ser også at kostnadene har kommet noe ned som resultat av lavere fôrpriser, og forventningen er at dette vil fortsette i 2025, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Selskapets produksjon i sjø var svært god i fjerde kvartal, og utviklingen har fortsatt inn i det nye året.

– Vi ser en betydelig forbedring denne vinteren sammenlignet med forrige. Vi gjør det langt bedre på vekst i sjø, overlevelse, fôrfaktor og kvalitet enn på samme tid i fjor. Det lover godt for resten av året og gjør at vi justerer opp forventet slaktevolum fra 520 000 tonn til 530 000 tonn for 2025, sier Vindheim.

Nylig inngikk Mowi avtale med Vigner Olaisen AS om kjøp av deres aksjer i Nova Sea. Det øker Mowis eierandel i Nova Sea fra 49% til 95%. Nova Sea driver med lakseoppdrett i produksjonsområde 8 i Nord-Norge og dekker hele verdikjeden fra stamfisk og smoltproduksjon til slakt og salg. Selskapet forventer å slakte 52 000 tonn laks i 2025. Nova Sea er et foregangsselskap i norsk havbruksnæring og er kjent for sine sterke biologiske prestasjoner og industriledende marginer.

– Med Nova Sea om bord regner vi nå med å slakte 600 000 tonn neste år, og vi har kurs mot 400 000 tonn i Norge. Så sent som i 2018 slaktet vi 375 000 tonn i Mowi. Vi vil med andre ord ha vokst med 225 000 tonn de siste årene. Dette tilsvarer en årlig vekst på 6,1%, mot 3,1% for næringen, sier Vindheim.

Volumvekst i alle deler av verdikjeden er en av bærebjelkene i Mowis strategi, og til tross for den store veksten de siste årene har selskapet ambisjoner om å fortsette trenden.

– Vi kommer til å fortsette å investere i hele verdikjeden og har en rekke vekstinitiativ. Det viktigste er kanskje postsmoltsatsningen vår, som vi nå virkelig begynner å se resultater av. Vi forventer også at større og mer robust smolt vil gi et betydelig positivt bidrag til våre biologiske nøkkeltall, samt fiskevelferd, sier Vindheim.

Nylig ble Mowi for sjette år på rad rangert som den mest bærekraftige animalske proteinprodusenten av Coller FAIRR Protein Producer Index. Coller FAIRR Protein Producer Index er den mest detaljerte vurderingen av de største produsentene av kjøtt, meieriprodukter og oppdrettsfisk i verden.

Rekordår også for videreforedling og fôr

Mowi Consumer Products, konsernets videreforedlingsvirksomhet, hadde nok et sterkt kvartal og år med rekordhøyt operasjonelt driftsresultat på 53 millioner euro (621 millioner kroner) i fjerde kvartal og 146 millioner euro (1,7 milliarder kroner) for året. Consumer Products satte også volumrekord med hele 247 000 tonn produsert, 6,5% opp fra i fjor.

– Vi ser god etterspørsel i dagligvare for våre produkter, og fortsetter å utvikle nye, innovative høykvalitetsprodukter for å følge med på forbrukernes stadig økende krav og nye trender, sier Vindheim.

Mowis fôrproduksjon, Mowi Feed, leverte også nok et sterkt kvartal med rekordvolumer og rekordinntjening. Det samme gjelder for året som helhet med et brutto driftsresultat på 62 millioner euro (724 millioner kroner) på 585 000 tonn fôr.

– Fôrvirksomheten vår har vært gjennom noen år med sterk vekst, senest med 12% forrige år. Med Nova Sea om bord trenger vi derfor nå mer fôrkapasitet i Norge for å møte videre vekst. Vi vil derfor sette i gang med et 60 000 tonns utvidelsesprosjekt på fabrikken vår i Bjugn med forventet ferdigstillelse andre kvartal neste år, sier Vindheim.

Styret i Mowi har besluttet et utbytte på 2,00 kroner per aksje for fjerde kvartal.

