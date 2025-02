NEURONES : + 8,6% de croissance organique en 2024

INFORMATION PRESSE

Rubrique : C.A. annuel 2024 Nanterre, le 12 février 2025 (après Bourse)

+ 8,6% de croissance organique en 2024

(en cours d’audit, en M€) 2023 2024 Croissance dont organique Chiffre d’affaires 741,2 810,4 + 9,3% + 8,6%

Réalisations

Les prévisions pour l’année ont été dépassées, tant en termes d’activité que de résultat opérationnel :

le chiffre d’affaires s’établit à 810,4 M€, en progression de + 9,3% (avec une croissance de + 8,1% au 4 e trimestre) ;





trimestre) ; le résultat opérationnel représente 9,6% du chiffre d’affaires (77,9 M€ *).





Avec des progressions à deux chiffres, projets digitaux, data, cybersécurité, cloud public, cloud souverain et de confiance (SecNumCloud) tirent le développement du groupe.

L’évolution nette des effectifs (+ 340 personnes en 2024) a été complétée par un recours accru à la sous-traitance.

Les résultats annuels définitifs complets seront publiés le mercredi 5 mars 2025 après Bourse.

Perspectives

Les prévisions 2025 seront annoncées, comme à l’accoutumée, en même temps que la publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre.

* en cours d’audit.

A propos de NEURONES

Avec 7 100 personnes, et figurant parmi les leaders français du conseil et des services numériques, NEURONES accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux, la transformation de leurs infrastructures informatiques et l’adoption des nouveaux usages.

Euronext Paris (compartiment B - NRO) – Euronext Tech Leaders – SRD valeurs moyennes – Eligible PEA-PME www.neurones.net



Relations Presse :

O’Connection

Julia PHILIPPE-BRUTIN

Tél. : 06 03 63 06 03



jpbrutin@oconnection.fr





NEURONES

Matthieu VAUTIER

Tél. : 01 41 37 41 37

rp@neurones.net

Relations Investisseurs :

NEURONES

Paul-César BONNEL

Tél. : 01 41 37 41 37

investisseurs@neurones.net



Pièce jointe