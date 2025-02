SAFE GROUP - CHIFFRE D’AFFAIRES 2024

CHIFFRE D’AFFAIRES 2024

Fleurieux-sur-l’Arbresle - France - le 12 février 2025 à 18h30.

Safe Group publie son chiffre d’affaires annuel consolidé réalisé sur l’exercice 2024.

En K€ 2024 (1) 2023 (2) Variation en % Chiffre d’affaires 4 921 5 810 - 18% Safe Orthopaedics 2 600 3 275 - 26% Safe Medical 2 321 2 535 - 9%

(1) : Chiffres 2024 non audités

(2) Source : Rapport Financier Annuel 2023

Safe Group a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 4,9 M€. Ce repli de 18% s’explique notamment par la reconfiguration du Groupe engagée par la nouvelle direction qui reposait sur trois axes essentiels :

Nouvelle organisation industrielle afin d’augmenter les capacités d’usinage du Groupe et de réduire les délais de production ;

Relocalisation de Safe Orthopaedics à Fleurieux-sur-l’Arbresle ;

Restructuration commerciale de Safe Orthopaedics au profit d’une stratégie par agents commerciaux permettant un meilleur maillage territorial.





Solidité des ventes

Le Groupe a su maintenir un bon niveau d’activité et conduire de nouveaux développements, alors même qu’il était en pleine procédure de redressement judiciaire et de réorganisation. Les ventes directes de Safe Orthopaedics s’élèvent à 2,6 M€, contre 3,3 M€ en 2023, en ligne avec les prévisions. Celles de Safe Medical s’établissent à 2,3 M€, en léger repli versus 2023.

Perspectives 2025

Depuis le 6 novembre 2024, date de la validation du plan de continuation, et conformément à ses engagements, le Groupe poursuit sa feuille de route désormais focalisée sur l’accélération de son développement rentable. Cette dynamique devrait être accentuée par des croissances externes ciblées et par l’intégration dans le Groupe de la société américaine SpineUp qui doit permettre de se développer durablement sur le marché américain

Pour le management de Safe Group, « 2025 ouvre une nouvelle page passionnante pour notre Groupe. Doté d’une équipe de professionnels reconnus, d’une gamme de solutions au cœur de la demande, d’une capacité d’innovation relancée et de moyens financiers renouvelés, Safe dispose des meilleurs atouts pour poursuivre une croissance dynamique et structurée. »

À propos de Safe Group

Safe group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics conçoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

SAFE GROUP AELYON ADVISORS

investors@safeorthopaedics.com safe@aelyonadvisors.fr

