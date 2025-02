Fingerprint Cards AB offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Teckningsperioden i Fingerprint Cards AB:s (publ) (“Fingerprints” eller “Bolaget”) delvis garanterade nyemission av units bestående av nya aktier av serie B (”B-aktier”) och teckningsoptioner som berättigar till teckning av B-aktier (”Teckningsoptioner”) (tillsammans ”Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) avslutades den 11 februari 2025. Det slutliga utfallet i Företrädesemissionen visar att 199 824 120 Units, motsvarande cirka 60,0 procent av erbjudna Units i Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har anmälningar om att teckna 39 908 976 Units utan stöd av uniträtter mottagits, motsvarande cirka 12,0 procent av erbjudna Units i Företrädesemissionen. Totalt har således 239 733 096 Units tecknats i Företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 72,0 procent av erbjudna Units i Företrädesemissionen och en total emissionslikvid om cirka 115,1 MSEK före avdrag för transaktionskostnader, innebärandes att inga garantiåtaganden kommer att utnyttjas.

“Jag vill tacka både våra befintliga aktieägare och de nya investerare som har deltagit i företrädesemissionen. Med detta stöd är vi nu strategiskt positionerade för att med självförtroende slutföra transformationsplanen samtidigt som vi bibehåller den finansiella flexibilitet som krävs för framtida tillväxt.”, kommenterade Adam Philpott, koncernchef och VD på Fingerprints.

Varje Unit består av fyrtioåtta (48) B-aktier och åtta (8) Teckningsoptioner där vardera Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie. Totalt kommer 239 733 096 Units att ges ut i Företrädesemissionen. Detta innebär att 11 507 188 608 nya B-aktier och 1 917 864 768 Teckningsoptioner som berättigar till teckning av ett motsvarande antal B-aktier kommer att ges ut.

Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Fingerprints aktiekapital att öka med 2 301 437,7216 kronor till 162 023 501,667533 kronor (med beaktande av den aktiekapitalminskning och den fondemission som beslutades av den extra bolagsstämman den 17 januari 2025). Antalet B-aktier kommer att öka med 11 507 188 608 till 15 167 500 766 och antalet röster kommer att öka med 11 507 188 608 till 15 246 250 766. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner i Företrädesemissionen under utnyttjandeperioden som löper från och med den 11 september 2026 till och med den 2 oktober 2026 kommer antalet B-aktier i Bolaget att öka med ytterligare 1 917 864 768 B-aktier och Bolagets aktiekapital kommer att öka med ytterligare cirka 20 476 538,454643 SEK (med beaktande av det kvotvärde som kommer gälla omedelbart efter registreringen hos Bolagsverket av den aktiekapitalminskning och den fondemission som beslutades av den extra bolagsstämman den 17 januari 2025 samt av de nya B-aktierna i Företrädesemissionen). För aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppstår en utspädningseffekt om cirka 75,8 procent av antalet aktier och cirka 75,5 procent av antalet röster i Bolaget. Om Teckningsoptionerna utnyttjas till fullo kommer det uppstå en ytterligare utspädningseffekt motsvarande cirka 11,2 procent av antalet aktier och röster. Företrädesemissionen kan således medföra en total utspädningseffekt om cirka 78,5 procent av antalet aktier och cirka 78,2 procent av antalet röster i Bolaget om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas till fullo.

Tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer att ske i enlighet med de principer som är inkluderade i prospektet som publicerades av Bolaget den 23 januari 2025. Bekräftelse om tilldelning till de personer som tecknat Units utan stöd av uniträtter kommer att lämnas genom avräkningsnotor som kommer att distribueras till varje tecknare omkring den 13 februari 2025. Tecknade och tilldelade Units ska betalas i enlighet med instruktionerna på den avräkningsnota som skickas till respektive tecknare. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Den sista dagen för handel med betalda tecknade Units (BTU) är den 20 februari 2025. De nya B-aktierna och Teckningsoptionerna som emitteras genom emissionen av Units förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 21 februari 2025. De nya B-aktierna och Teckningsoptionerna förväntas levereras till tecknarnas värdepapperskonton omkring den 26 februari 2025.

I samband med att de nya B-aktierna och Teckningsoptionerna registreras hos Bolagsverket kommer styrelsen att registrera en ny bolagsordning för Bolaget i enlighet med den extra bolagsstämmans beslut den 17 januari 2025 (punkt 7 (c) i kallelsen till den extra bolagsstämman). Enligt den nya bolagsordningen ska antalet aktier i Bolaget vara lägst 7 000 000 000 och högst 28 000 000 000. Den nya bolagsordningen kommer att finnas tillgänglig på Fingerprints webbplats från och med att den registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare

Fingerprints har anlitat Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Adam Philpott, VD



Investor relations:

+46(0)10-172 00 10

investrel@fingerprints.com

Press:

+46(0)10-172 00 20

press@fingerprints.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2025 kl. 22:40 CET.

