Coop Pank 2024. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Coop Panga 2024. aasta äritulemusi mõjutas positiivselt korralik ärimahtude kasv – head kasvu näitas nii klientide arv kui ka laenuportfell. Üleüldisel majandus- ja intressikeskkonnal oli äritulemustele negatiivne mõju.

Aastaga kasvas Coop Panga klientide arv 26 000 võrra (+14%) ja aktiivselt arveldavate klientide arv 17 400 võrra (+21%). Uutest klientidest olid 23 000 erakliendid ja 3 000 ärikliendid. 2024. aasta lõpuks ulatus Coop Panga klientide arv 208 000-ni, kellest 99 400 olid aktiivsed arveldajad.

2024. aasta lõpu seisuga ulatus Coop Panga hoiuste maht 1,89 miljardi euroni, kasvades aastaga 164 miljoni euro võrra (+10%). Tähtajalised hoiused kasvasid aastaga 7% ja nõudmiseni hoiused kasvasid 15%. Panga finantseerimiskulu kasvas aastaga 2,4% tasemelt 3,3% tasemele. Panga hoiuste turuosa kasvas aastaga 6,0% pealt 6,1% peale.

Coop Panga laenuportfell ulatus 2024. aasta lõpu seisuga 1,77 miljardi euroni, kasvades aastaga 283 miljoni euro võrra (+19%). Suurima panuse portfelli kasvu andsid ärilaenud ja kodulaenud.

Ärilaenude portfell kasvas 129 miljonit eurot (+20%) ja kodulaenu portfell kasvas 121 miljonit eurot (+20%). Liisingu portfell kasvas 24 miljonit eurot (+16%) ja tarbimisfinantseerimise portfell kasvas 9 miljonit eurot (+9%). Panga laenude turuosa kasvas aastaga 6,0% pealt 6,3% peale.

Laenuportfelli kvaliteet püsis 2024. aastal hoolimata muutustele majanduskeskkonnas väga hea. Võimalike laenukahjumite katteks moodustati 2024. aastal 4,6 miljonit eurot provisjone, mida oli 26% vähem kui aasta varem. Krediidiriski kulumäär langes aastaga 0,5% pealt 0,3% peale.

Panga netotulud ulatusid 2024. aastal 81,9 miljoni euroni, kahanedes aastaga 3,3 miljonit eurot (-4%). Neto intressitulud kahanesid aastaga 3,7 miljonit eurot (-5%). Neto teenustasutulud kahanesid aastaga 0,5 miljonit eurot (-10%). Panga tegevuskulud ulatusid 40,6 miljoni euroni, kasvades aastaga 5,4 miljonit eurot (+16%). Tegevuskuludest suurima osa sellest moodustasid jätkuvalt personali-, IT- ja turunduskulud.

Coop Panga puhaskasum oli 2024. aastal 32,2 miljoni eurot, kahanedes langevate intresside keskkonnas aastaga 18%. Panga kulu-tulu suhe tõusis aastaga 41% pealt 50% tasemele, kus see oli ka 2022. aastal. Omakapitali tootlus langes 23,5% pealt 16,2% tasemele – sarnasel tasemel oli see ka 2022. aastal.

Coop Pangal on 31.12.2024 seisuga 35 885 aktsionäri.

IV kvartali tulemused

2024. aasta IV kvartalis kasvas panga klientide arv 6000 kliendi võrra (+3%), neist 5000 olid erakliendid ja 1000 ärikliendid. Aasta lõpu seisuga oli Coop Pangal 208 000 igapäevapanganduse klienti.

Hoiuste maht kasvas kvartaliga 47 miljoni euro võrra (+3%) ja ulatus aasta lõpuks 1,89 miljardi euroni. Kvartaliga kahanes nõudmiseni hoiuste maht 14 miljonit eurot ja tähtajaliste hoiuste maht kasvas 61 miljonit eurot.

Panga neto laenuportfell kasvas kvartaliga 113 miljoni euro võrra (+7%), jõudes aasta lõpuks 1,77 miljardi euroni. Ärilaenude maht kasvas kvartaliga 73 miljonit eurot ja kodulaenude maht kasvas 32 miljonit eurot. Tarbimisfinantseerimine kasvas 5 miljonit eurot ja liising 4 miljonit eurot.

Pank teenis 2024. aasta IV kvartalis 6,4 miljonit eurot kasumit, mis on 26% vähem, kui oli III kvartalis ja 24% vähem, kui oli eelmisel aastal samal perioodil. IV kvartali kasumlikkust mõjutas negatiivses suunas eelkõige intressikeskkond, mida osaliselt kompenseeris ärimahtude kasv.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar tulemustele:

„Coop Panga 2024. aasta tegevusele ja tulemusele hinnangu andmiseks tuleb vaadata laiemat konteksti. Me tegutseme keskkonnas, mida 2022–2023. aastal kujundasid tõusvad baasintressid, mille tulemusena inimeste ostujõud langes, ettevõtete investeerimisvalmidus kadus ning majandus jahtus. 2024. aastal jõudsime majanduslanguse põhja ning tasapisi oli näha märke, mis loovad eeldusi tsükli pöördumiseks: baasintressimäärad on nüüdseks languses, inimeste reaalpalk on viimastel kvartalitel kasvanud, maksumuudatused on lähiaastateks fikseeritud, energiahinnad on stabiilsed ja ettevõtjad pühivad tolmu sahtlitesse pandud äriplaanidelt.

Eelnevast lähtuvalt mõjutasid panga tulemust 2024. aastal kaks faktorit. Esiteks – langevad intressimäärad. Tegemist on meist sõltumatu protsessiga, mis samal ajal vähendas oluliselt meie intressitulusid aga ka intressikulusid. Teiseks – ärimahtude kasv. Siin sõltub kõik meist. Oleme kasvustrateegiaga pank, pingutasime kõvasti ning kasvatasime majanduslanguse aastal ärimahte (laenuportfelli maht, klientide arv) ligi 19%. See on 2–3 korda rohkem kui Eesti pangandusturg tervikuna. Selle tulemusega oleme igati rahul.

2024. aastal kasvas meie klientide arv 26 000 võrra (+14%). Üha enam järgneb konto avamisele ka põhipanga vahetus ning siit edaspidi hakkab klient kasutama Coop Panka oma peamise arvelduspangana. Samas on siin ka meie suurim väljakutse ettepoole vaatavalt. Just põhipanga vahetus on see, mis toob meile nõudmiseni hoiuste kasvu ning võimaldab alandada finantseerimiskulu. Täna moodustavad nõudmiseni hoiused vaid kolmandiku meie hoiustest.

Panga laenuportfell kasvas 2024. aastal 283 miljoni euro võrra (+19%). Aastaringselt näitasid korralikku kasvu kodulaen ja autoliising – eraklientide laenunõudlus püsis vaatamata raskele majanduskeskkonnale heal tasemel. Nõudlus ärilaenude järele oli esimesel poolaastal madal. Sügisel nõudlus tekkis ning aasta lõpukuudel saavutasime ärilaenu portfellis märkimisväärse kasvu. Nõudlus tarbimislaenude järele püsis kogu aasta vältel nõrk. Laenuportfelli kvaliteet püsis terve aasta tugev.

Coop Panga kasum ulatus 2024. aastal 32,2 miljoni euroni, kahanedes aastaga 18%. Kasumi languse põhjustas langevate intressidega majanduskeskkond, mida ei suutnud kompenseerida ka 19% ärimahtude kasv.

Järgisime kehtivat dividendipoliitikat ja maksime kontserni 2023. aasta maksueelsest kasumist dividendidena välja 25% ehk kokku netosummas 8,9 miljonit eurot (8,7 senti aktsia kohta, mida on pea kaks korda rohkem, kui oli aasta varem). Sellele lisandus dividendidelt makstud tulumaks 2 miljonit eurot. Üle 98% dividendidest laekus Eesti inimeste ja ettevõtete pangakontodele. Coop Pangal oli aasta lõpu seisuga 35 885 aktsionäri.

2024. aastal laiendasime veelgi oma rolli ühiskonda panustajatena. Kui siiani oleme panustanud Eesti elu edendamisse peamiselt läbi oma laia kontorivõrgu ja Coopi kaupluste sularahavõrgustiku, siis nüüdsest toetama uudse Kaardiväe kliendiprogrammiga otseselt ka Eesti kaitsevõimet. Peale selle on pank võrkpalli rahvuskoondise ja Eesti kümnevõistlejate suurtoetaja. Lisaks väljastame koostöös TalTechi Arengufondiga tudengitele stipendiumeid.

Möödunud aastal kerkis ühiskondlik diskussioon õpetajate töökoormuse ja palga üle. Reageerisime sellele kiiresti ja hakkasime pakkuma õpetajatele soodustingimustel kodulaenu, millega jätkame ka tänavu. Koostöös Eesti idufirma Montonio Finance’iga tõime turule ka kõige konkurentsivõimelisema e-poe makselahenduse kaupmeestele.

2024. aasta alguses võtsime panga kasvustrateegia toetamiseks 15 miljonit eurot allutatud laenu. Tegemist on panga teise taseme omavahenditesse kuuluva kapitaliinstrumendiga.

Eesti Pank määras Coop Panga süsteemselt oluliste krediidiasutuste hulka, põhjendas oma otsust sellega, et panga olulisus Eesti finantssüsteemis on viimastel aastatel pidevalt kasvanud. Reitinguagentuur Moody’s kinnitas Coop Panga reitinguhinnangu senisel Baa2 tasemel, ning reitingu väljavaade tõsteti positiivseks. See näitab, et vaatamata keerulistele aegadele, on pank jätkuvalt usaldusväärne, hästi kapitaliseeritud, kvaliteetse krediidiportfelliga ning on näidanud head kasumlikkust.

Novembris väljastas Euroopa Keskpank Eesti Finantsinspektsiooni ettepanekul pangale pandikirjade emiteerimist võimaldava täiendava tegevusloa. Tegeliku emissiooni läbiviimise, sh emissiooni ajastuse, mahu ja muud tingimused, otsustab pank vastavalt turuolukorrale ning panga finantseerimisvajadustele.

Panga strateegiline eesmärk on kasvatada 2027. aasta alguseks turuosa Eestis 10%-ni ja laenuportfelli vähemalt 2 miljardi euroni ning jõuda seeläbi positsioonile, kus enam kui iga kümnes eestimaalane kasutab Coop Panka põhipangana – see tähendab vähemalt 150 000 arveldavat klienti. Ärimahtude kasvatamise tulemusena seab pank eesmärgiks tegutseda kõrge efektiivsusega (kulude ja tulude suhe alla 50%) ning pakkuda aktsionäridele ootuspärast omakapitali tootlust (ROE vähemalt 15%).

Tänan kõiki Coop Panga kliente, aktsionäre ja töötajaid 2024. aasta eest. Meie eesmärk on ehitada Panka selliselt, et see oleks igaühe edulugu. Edulugu kliendile. Edulugu aktsionärile. Edulugu töötajale. Edulugu ühiskonnale.“

Kasumiaruanne, tuh eur 2024 IV kv 2024 III kv 2023 IV kv 2024 12 kuud 2023 12 kuud Neto intressitulu 19 148 20 021 20 594 77 570 81 265 Neto teenustasutulu 1 303 1 040 1 489 4 358 4 847 Muud tulud, neto -483 167 -1 666 -45 -908 Netotulud kokku 19 968 21 228 20 415 81 883 85 204 Tööjõukulud -6 007 -6 138 -5 495 -23 411 -20 234 Turunduskulud -788 -593 -912 -2 690 -2 587 Rendi- ja kontorikulud, materiaalse põhivara kulum -798 -729 -678 -3 097 -2 776 IT kulud ja immateriaalse põhivara kulum -1 731 -1 579 -1 363 -6 189 -4 803 Muud tegevuskulud -1 473 -1 221 -1 498 -5 189 -4 728 Tegevuskulud kokku -10 797 -10 261 -9 948 -40 575 -35 128 Kasum enne allahindluse kulu 9 171 10 967 10 468 41 306 50 076 Finantsvarade allahindluse kulu -1 821 -1 022 -1 148 -4 643 -6 302 Kasum/kahjum enne tulumaksu 7 351 9 945 9 322 36 663 43 774 Tulumaksu kulu -957 -1 296 -935 -4 486 -4 570 Aruandeperioodi puhaskasum 6 393 8 649 8 386 32 178 39 204 Puhaskasum aktsia kohta, eur 0,06 0,08 0,08 0,31 0,38 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta, eur 0,06 0,08 0,08 0,31 0,38 Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes 31.12.2024 30.09.2024 31.12.2023 Raha ja raha ekvivalendid 343 678 404 472 428 354 Võlainstrumendid 37 751 37 445 36 421 Laenud klientidele 1 774 118 1 661 152 1 490 873 Muud varad 33 066 31 956 30 564 Varad kokku 2 188 614 2 135 025 1 986 212 Klientide hoiused ja saadud laenud 1 886 145 1 838 626 1 721 765 Muud kohustised 27 683 28 026 28 435 Allutatud laenud 63 148 63 410 50 187 Kohustised kokku 1 976 977 1 930 062 1 800 387 Omakapital 211 637 204 963 185 825 Kohustised ja omakapital kokku 2 188 614 2 135 025 1 986 212

Coop Panga aruanded on saadaval aadressil: https://www.cooppank.ee/aruandlus



Coop Pank korraldab majandustulemuste tutvustamiseks veebiseminari 13. veebruaril 2025 kell 09.00. Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda aadressil: https://bit.ly/CP-veebiseminar-registreerimine-13-02-2025

Veebiseminar salvestatakse ja avalikustatakse Coop Panga kodulehel www.cooppank.ee ja YouTube’i kontol.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 208 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:

Margus Rink

Juhatuse esimees

E-post: margus.rink@cooppank.ee

Manused