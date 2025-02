NORBIT – Rekordresultater for helåret og fjerde kvartal 2024

Trondheim, 13. februar 2025

NORBIT satte omsetningsrekord på NOK 1 751,4 millioner for regnskapsåret 2024. Driftsresultatet (EBIT) for året endte på NOK 341,7 millioner, noe som tilsvarer en margin på 20 prosent.

Fjerde kvartal satte NORBIT også ny rekord med inntekter på NOK 556,1 millioner – en økning på 40 prosent sammenlignet med samme periode i 2023. EBIT-resultatet for kvartalet ble NOK 145,0 millioner, tilsvarende en margin på 26 prosent.

• Oceans-segmentet oppnådde tidenes høyeste inntekter på NOK 269,0 millioner, en økning på 52 prosent fra fjerde kvartal 2023, med en EBIT-margin på 37 prosent.

• Connectivity-segmentet rapporterte inntekter på NOK 152,7 millioner, en økning på 31 prosent, med en EBIT-margin på 29 prosent.

• Product Innovation & Realization-segmentet økte inntektene med 33 prosent til NOK 149,1 millioner, med en EBIT-margin på 14 prosent.

– Den sterke inntektsveksten og de forbedrede marginene i fjerde kvartal avrundet et solid år for NORBIT. Resultatene bekrefter vår diversifiserte forretningsmodell og viser at strategien vår – å levere tailored technology to carefully selected applications – skaper verdi, sier Per Jørgen Weisethaunet, konsernsjef i NORBIT.

Utsikter for 2025 og videre

I 2025 er det 30 år siden NORBIT-reisen startet. Erfaringen som er bygget opp over disse tiårene skaper et fundament for at selskapet skal oppnå sine mål for 2025: inntekter på mellom NOK 2 200 og 2 300 millioner og en EBIT-margin over 20 prosent, støttet av vekst og positiv marginutvikling i alle tre forretningssegmentene.

Sterk etterspørsel på tvers av segmentene gir et solid fundament for at NORBIT kan ta neste steg mot ambisjonen om å levere over NOK 2 750 millioner i organiske inntekter og en EBIT-margin på rundt 20 prosent i 2027. Selskapet vil fortsette i tråd med gjeldende strategi, styrke posisjonen i nøkkelmarkeder og dra nytte av langsiktige vekstdrivere, som alle er avgjørende for bærekraftig lønnsom vekst.

– Vi vil fortsette å gjøre strategiske investeringer knyttet til forretnings- og teknologiutvikling, økt kapasitet og beredskap. Sist, men ikke minst, vil vi fortsette å utvikle våre dyktige medarbeidere, legger Weisethaunet til.

Forslag til utbytte

Utbetaling av utbytte til aksjonærene er en del av NORBITs kapitalallokeringsstrategi. I tråd med utbyttepolitikken, og med bakgrunn i den sterke utviklingen og selskapets solide finansielle posisjon, foreslår styret et ordinært utbytte på NOK 2,00 per aksje. I tillegg foreslås et ekstraordinært utbytte på NOK 1,00 per aksje for å distribuere overskuddskapital, noe som gir et samlet utbytte på NOK 3,00 per aksje for regnskapsåret 2024 – tilsvarende 76 prosent av det rapporterte nettoresultatet.





Om NORBIT ASA

NORBIT er en global leverandør av skreddersydd teknologi til utvalgte applikasjoner som løser utfordringer og fremmer bærekraft med innovative løsninger, i tråd med ambisjonen «Explore More». Selskapet er strukturert i tre forretningssegmenter: Oceans, Connectivity, og Product Innovation & Realization (PIR). Oceans-segmentet leverer skreddersydde teknologiløsninger til globale maritime markeder. Connectivity-segmentet leverer trådløse løsninger for identifikasjon, monitorering, og sporing. PIR-segmentet tilbyr FoU-tjenester, proprietære produkter, og kontraktproduksjon til utvalgte kunder. NORBIT har omtrent 550 ansatte, hovedkontor i Trondheim, utviklingsmiljøer og produksjon i Europa og Nord-Amerika, samt en verdensomspennende salgs- og distribusjonsplattform.

