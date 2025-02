2024. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHATAJA KOMMENTAARID

2024. aasta neljas kvartal kujunes Eesti kinnisvaraturul kohanemisperioodiks, mil hinnapoliitika ja hõivatuse määrad muutusid nii eluasemeturul kui kommertskinnisvara sektoris. Baasintressid püsisid eelneva kvartaliga võrreldes stabiilsed ja euribori langus mõjutas kogu turgu, sealhulgas nähtavalt ka Arco Vara teise poolaasta tulemust.

Eesti korterite turul suurenesid tehingute mahud 2024. aasta neljandas kvartalis 2023. aasta sama perioodiga võrreldes, näidates olulist kasvu ka võrdluses 2024. aasta esimese kuue kuu mahtudega. Uute arenduste müük Tallinnas oli detsembris 2024 rekordiline. Arco Vara müüs neljandas kvartalis Rannakalda arenduses koguni 7 korterit – sama palju nagu 2024. aasta kolmandas kvartalis. See tähendab, et me müüsime 2024. aasta esimese poole 7 korteriga võrreldes aasta teises pooles Rannakaldas kokku 14 korterit 4,2 miljoni euro suuruse kogukäibega. Turg on languse seljatanud ja hakkab vaikselt aktiveeruma. Majandusliku surutise halvim osa on möödas ning seda eeskätt arvestades asjaoluga, et tehingute mahud on hakanud pisut kasvama ka muudes sektorites, nagu kommertskinnisvara puhul.

Neljandas kvartalis oli meie pingutuste keskmes jätkuvalt Kodulahe elamurajoon, kus me seadsime prioriteediks oma mõlemad projektid, nii Rannakalda valmiskorterid kui korterite eelmüügi Soodi 6 arenduses. Me lõpetasime neljanda kvartali järgmiste tulemustega: Rannakalda arenduses on 113-st korterist müüdud 87 ja Soodi 6 arenduses on 66-st korterist eelmüüdud 10 korterit. Kodulahe järgmise etapi ehk Soodi 6 kortermajade ehitus lükkub edasi 2025. aasta esimese kvartali lõppu, kuna me alles ootame ehitusluba. Kodulahe viimase etapi – Lammi 6 arenduse detailplaneering on pooleli. Me kavandame Lammi 6 arendusse umbes 175 korterit ja loodame alustada nende ehitust umbes kahe aasta pärast.

Me jätkame Arco Vara järgmise suurprojekti – Arcojärve ettevalmistustega, sealhulgas kõigi projekteerimisaspektide ja pakutavate lisaväärtuste ning ka potentsiaalsete klientide registreerimisega. Huvi selle arenduse vastu on seni olnud suur ja me anname endast kõik, et kindlustada selle projekti detailplaneeringu kinnitamine paari järgmise kuu jooksul. Me kavatseme alustada ehitust 2025. aasta teises pooles.

Meie Bulgaaria tiim on saavutanud 85%-lise projekti valmiduse Botanica Lozeniga, mis lubab meil lõpetada sealsed ehitustööd 2025. aasta esimese poole lõpuks. Me lõpetasime 2024. aasta positiivselt kahe täiendava broneeringuga, nii et nüüd on seal müüdud juba 9 maja 16-st. Huvi Botanica Lozeni projekti vastu on viimastel kuudel oluliselt kasvanud ja me loodame järgnevatel kuudel selle täiendavat suurenemist, kuna lisaks majadele saavad lõpetatud ka kõik haljastustööd. See oleks kooskõlas Bulgaaria klientide eelistustega, kes kalduvad ostma pigem peaaegu valmis maju erinevalt Eesti turust, kus nõudlus on suur juba eelmüügi etapis.

2024. aasta oli edukas ka Kuldlehe projekti jaoks. Selle luksusliku Merivälja arenduse viiest butiikkorterist on nüüdseks müüdud kaks kokku 1,2 miljoni euro suuruse käibega.

Me täheldasime 2024. aasta neljandas kvartalis kinnisvaraturul mitmeid paranemismärke, mis muudavad turuperspektiivi positiivsemaks. Eesti kinnisvaraturg püsib 2025. aasta saabudes ilmselt stabiilse, ent ettevaatlikuna. Turg näitas 2024. aastal taastumismärke, kuivõrd tehingute mahud hakkasid järk-järgult kasvama. Eeskätt neljandas kvartalis tänu alanevatele intressimääradele ja uusarendustega seotud aktiivsuse kasvule. Tarbijate usaldus jäi siiski hapraks ja majanduskasv oli tagasihoidlik.

Kuigi 2025. aasta teiseks pooleks on oodata tehingute mahtude ja kinnisvarahindade mõõdukat kasvu, on märkimisväärsed muutused turul lühiajaliselt siiski ebatõenäolised. Teatud tegurid nagu maksutõusud võivad survestada elamispindade pakkumist ja mõjutada turudünaamikat. Neile raskustele vaatamata toetavad intressimäärade vähehaaval alanemine ja stabiliseeruvad majandustingimused loodetavasti aeglast, ent kindlat kinnisvaraturu toibumist.

Üldiselt võib väita, et majandusliku surutise põhi näib nüüdseks olevat jäänud seljataha, ent teekond täieliku kosumiseni saab olema järk-järguline. Suurem turukasv saab loodetavasti hoo sisse 2025. aasta lõpuks ostjate usalduse ja ehitustegevuse kasvu ning soodsama finantseerimiskeskkonna toel.

Arco Vara tiimi suurimaks väljakutseks järgmistel kuudel ja 2025. aasta esimeses pooles üldiselt saab olema Kodulahe ja Kuldlehe arenduste umbes 14 miljoni euro suuruse turuväärtusega valmiskorterite müük ning kuni 2026. aasta alguseni keskendumine 8,4 miljoni euro suuruse turuväärtusega Botanica Lozeni projekti ülejäänud majade müügile.





PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2024. aasta IV kvartali müügitulu oli 3 390 tuhat eurot, mis on 14 297 tuhat eurot vähem kui 2023. aasta IV kvartali müügitulu 17 687 tuhat eurot, sest 2023. aasta IV kvartalis valmis Kodulahe Rannakalda korterelamu. Grupi 2024. aasta 12 kuu müügitulu 7 477 tuhat eurot on seetõttu 2,5 korda väiksem kui 2023. aasta 12 kuu müügitulu 18 339 tuhat eurot.

2024. aasta IV kvartali ärikasumiks (=EBIT) kujunes 225 tuhat eurot ja puhaskasumiks 220 tuhat eurot (12 kuud 2024: ärikasum 68 tuhat eurot ja puhaskahjum oli 624 tuhat eurot). 2023. aasta IV kvartalis sai grupp ärikasumit 4 594 tuhat eurot ja puhaskasumit 4 478 tuhat eurot (12 kuud 2023: ärikasum 3 940 tuhat eurot ja puhaskasum 3 550 tuhat eurot).

2024. aasta IV kvartalis müüdi grupi poolt arendatavates projektides 9 korterit, 2024. aasta 12 kuuga müüdi kokku 23 korterit. 31.12.2024 seisuga oli laos valmis 28 korterit. 2023. aasta IV kvartalis müüdi 63 korterit, 3 äripinda ja 3 maad Lätis (12 kuu müük oli sama).

Grupi laenukoormus (netolaenud) kasvas 2024. aasta 12 kuuga 4 887 tuhande euro võrra, tasemele 13 495 tuhat eurot 31.12.2024 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.12.2024 seisuga 8,7%, mis on 0,5% võrra kõrgem võrreldes 31.12.2023 seisuga.





TEGEVUSTE ARUANNE

Grupi müügitulu oli 2024. aasta IV kvartalis 3 390 tuhat eurot (IV kvartal 2023: 17 687 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendusprojektides moodustas IV kvartalis 3 273 tuhat eurot (2023. aasta IV kvartalis 17 567 eurot).

Muu müügitulu 2024. aastal hõlmab peamiselt tulu kinnisvarabüroode frantsiisitasudest Eestist, Lätist ja Bulgaariast. 2024. aasta IV kvartali frantsiisitasud olid 74 tuhat eurot (12 kuuga 273 tuhat eurot), 2023. aasta IV kvartali frantsiisitulud olid 66 tuhat eurot (12 kuuga 252 tuhat eurot).

2024. aastal algas Kodulahe järgmise etapi eelmüük: Soodi 6 aadressile kerkib kolme maja kujul 62 korterit ning 4 äripinda. Käesoleva aruande ilmumise ajaks on 8 korterit ja 2 äripinda eelmüüdud. Kodud on planeeritud valmima 2026. aastal.

Rannakalda ehk Kodulahe kõige premium etapis valmis paviljon, 4 teeninduspinda ja 108 korterit (kolme eraldiseisva kortermajana), millest paljud on merevaatega. Projektis müüdi 2024. aastal 21 korterit. Kvartaliaruande avaldamise kuupäevaks on 113 pinnast 23 vabad.

Arco Vara tütarettevõte Arcojärve OÜ sõlmis 2021. aastal lepingu maa ostuks Harku järve kaldale, aadressile Paldiski mnt 124b, Tallinn. Arendamisele tuleb enam kui 35 000 m2 elamu- ja ärikinnisvara (brutoehitusmaht), mille oodatav arendusperiood on 6 aastat. Projekti nimeks on Arcojärve. 31.12.2024 seisuga on nimetatud maa ettemaks kokku 4 978 tuhat eurot. Arco Vara tütarettevõttel on kohustus tasuda maa ostu eest täiendavalt 1 627 tuhat eurot kolme kuu jooksul alates kinnistule detailplaneeringu kehtestamisest Tallinna Linnavalitsuse poolt, kuid mitte hiljem kui 30.04.2026. Esimese etapi ehituse algus on planeeritud 2025. aastasse.

Kuldlehe projektis ehitati 2023. aastal 5 avara koduga eksklusiivne kobarelamu Piritale. Projektis müüdi 2024. aastal 2 korterit. Kvartaliaruande avaldamise kuupäevaks on 5st korterist 2 vabad.

Botanica Lozeni projekt näeb ette 54 kodu (eramud) rajamist kolmes etapis. Esimese 16 hoone ehitus ja müük on alanud - esimese etapi eramud valmivad 2025. aasta II kvartalis. Kvartaliaruande avaldamise kuupäevaks on 16st majast 9 eelmüüdud.

Arco Vara tütarettevõtte Kerberon OÜ arendas 2024. aastal ehitusfirma Arco Tarc OÜ abil kuue siseväljakuga täisautomaatse padelikeskuse aadressile Helme 18. Hall on antud täisrendile ning teenib grupile tulevikus renditulu.





KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes 12 kuud 2024 12 kuud 2023 IV kv 2024 IV kv 2023 Müügitulu enda kinnisvara müügist 7 145 17 581 3 273 17 567 Müügitulu teenuste müügist 332 758 117 120 Müügitulu kokku 7 477 18 339 3 390 17 687 Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu -6 194 -12 212 -3 344 -12 003 Kasum/kahjum varude allahindlusest 487 -528 487 -528 Brutokasum 1 770 5 599 533 5 156 Muud äritulud 7 107 7 11 Turustuskulud -551 -387 -146 -119 Üldhalduskulud -1 127 -1 387 -156 -463 Muud ärikulud -31 -20 -13 -9 Kasum kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest 0 28 0 18 Ärikasum 68 3 940 225 4 594 Finantstulud ja -kulud -640 -390 47 -116 Kasum/kahjum enne tulumaksu -572 3 550 272 4 478 Tulumaksukulu -52 0 -52 0 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum -624 3 550 220 4 478



Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum -624 3 550 220 4 478 Emaettevõtte omanike osa koondkasumis (-kahjumis) -624 3 550 220 4 478 - tava -0,06 0,34 0,02 0,43 - lahustatud -0,06 0,34 0,02 0,43





KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes 31.12.2024 31.12.2023 Raha ja raha ekvivalendid 1 720 1 472 Nõuded ja ettemaksed 5 690 5 798 Varud 29 170 27 637 Käibevara kokku 36 580 34 907 Nõuded ja ettemaksed 18 18 Kinnisvarainvesteeringud 2 296 20 Materiaalne põhivara 622 221 Immateriaalne põhivara 52 24 Põhivara kokku 2 988 283 VARAD KOKKU 39 568 35 190 Laenukohustused 234 3 391 Võlad ja saadud ettemaksed 4 487 4 013 Garantiieraldised 127 80 Lühiajalised kohustused kokku 4 848 7 484 Laenukohustused 14 981 6 689 Pikaajalised kohustused kokku 14 981 6 689 KOHUSTUSED KOKKU 19 829 14 173 Aktsiakapital 7 272 7 272 Ülekurss 3 835 3 835 Kohustuslik reservkapital 2 011 2 011 Muud reservid 27 56 Jaotamata kasum 6 594 7 843 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital 19 739 21 017 OMAKAPITAL KOKKU 19 739 21 017 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 39 568 35 190





Tiina Malm

Finantsjuht

Arco Vara AS

Tel: +372 614 4630

www.arcovara.com

Manus